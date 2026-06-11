Raiffeisen Bank își extinde Divizia Antreprenori: echipa dedicată IMM-urilor va crește cu 30% până la finalul anului

Raiffeisen Bank continuă să își consolideze zona dedicată antreprenorilor și IMM-urilor. Banca estimează o creștere cu aproximativ 30% a numărului de poziții din Divizia Antreprenori până la finalul anului și introduce roluri specializate, menite să aducă banca mai aproape de nevoile reale ale mediului de afaceri.

Banca introduce noi roluri specializate, aliniate nevoilor în evoluție ale mediului antreprenorial



Printre noile roluri specializate se regăsește cel de responsabil clientelă comunitate – un profil conceput pentru a asigura o relație mai apropiată și mai bine adaptată specificului antreprenorilor, cu accent pe relevanță și suport personalizat.



Echipa extinsă a Diviziei Antreprenori se remarcă printr-un nivel ridicat de expertiză, reflectat într-o vechime medie de 11,5 ani în bancă, peste media organizației. Această experiență consolidată oferă antreprenorilor acces la expertiză la standarde înalte și garantează continuitate în relația cu banca.

Ionuț Pătrăhău: Relația cu antreprenorii devine un parteneriat activ pe termen lung

„Extinderea Diviziei Antreprenori confirmă angajamentul Raiffeisen Bank de a transforma relația cu antreprenorii într-un parteneriat activ pe termen lung, susținut de oameni cu experiență, structuri specializate și un ecosistem în continuă dezvoltare”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.



Măsura vine în contextul în care Raiffeisen Bank a creat, în 2025, o structură dedicată exclusiv relației cu întreprinderile mici și mijlocii, un pilon esențial al economiei românești.

Comunitatea GatadeBusiness by Raiffeisen Bank



Pe această fundație a fost lansată, în martie 2026, comunitatea GatadeBusiness – un ecosistem care reunește, într-un singur loc, soluții financiare, parteneri relevanți și instrumente digitale pentru antreprenori. De la lansare, comunitatea s-a extins cu parteneriate în tehnologie și securitate cibernetică, facturare electronică, semnătură digitală, contabilitate și alte servicii esențiale pentru activitatea de zi cu zi a unui business