BT, partener Deloitte în certificarea „Best Managed Companies Romania”. Tiberiu Moisă: Ecosistemul antreprenorial matur aduce stabilitate în economie

Banca Transilvania a continuat și în acest an să se implice în programul Best Managed Companies Romania, dezvoltat de Deloitte, împreună cu Salesforce şi Academia de Studii Economice din București. Programul recunoaște excelența antreprenorială pe baza unei metodologii internaționale care evaluează strategia, cultura organizațională și angajamentul, inovația și resursele, precum și guvernanţa și aspectele financiare.

Best Managed Companies, desfășurat anual în aproape 50 de țări încă din 1993, oferă companiilor certificate inclusiv posibilitatea de a-și reconfirma statutul dacă își mențin sau își cresc performanța conform standardelor internaționale.

Tiberiu Moisă: Ecosistemul antreprenorial matur aduce stabilitate în economie

”Un ecosistem antreprenorial mai matur generează beneficii pe termen lung pentru întreaga economie: companii mai bine guvernate, investiții mai responsabile, locuri de muncă mai stabile și o capacitate crescută de a face față schimbărilor economice. Prin susținerea programului Best Managed Companies în România, contribuim la consolidarea acestor piloni”, a afirmat Tiberiu Moisă, Director General Adjunct IMM & Corporate, Banca Transilvania.

Companiile certificate și recertificate în 2026, business-uri locale cu afaceri de peste 25 de milioane de euro



Peste 100 de companii antreprenoriale s-au înscris în ediția din acest an, iar 30 au ajuns în etapa principală – atelierele și interviurile de recertificare organizate de Deloitte și de partenerii programului. În total, companiile au beneficiat de peste 400 de ore dedicate schimbului de know-how și de bune practici.

Companii aflate la prima certificare: Express Euroscan, LG Trans, Concelex, Adrem Energy Solutions, Grupul Oberhauser Invest, Niran Co. Products, ATP Motors RO, Maracana, Concrete & Design Solutions, Team Montage și Leviatan Group.

Companii recertificate:

•Pentru al doilea an consecutiv: Agexim Transport & Logistics, Christian’76 Tour, IRUM și Temad Co

•Pentru al treilea an consecutiv: AROBS Transilvania Software, OSCAR Downstream, Bog’Art, Cemacon, RTC Proffice Experience, Safeway International Impex și Simtel Team

•Pentru al patrulea an consecutiv – Categoria Gold: Celco

BT, partener al mediului antreprenorial

Peste 550.000 de companii, de la start-up-uri la companii mari, colaborează cu Banca Transilvania, beneficiind de soluții de finanțare și digitalizare, expertiză specializată și programe de educație antreprenorială. De asemenea, susține evenimente și inițiative de profil, cum este Best Managed Companies Romania.

Printre proiectele băncii cu cel mai mare impact în rândul antreprenorilor se numără BT Go, cea mai utilizată aplicație de banking pentru companii și Stup, centru de interacțiune a antreprenorilor din România, aflat în București, unde zilnic este lansat câte un business.

Toate acestea contribuie la formarea unui ecosistem antreprenorial competitiv, mai rezilient și mai pregătit pentru creștere.