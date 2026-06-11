ING Bank România lansează o nouă experiență online pentru IMM-uri: antreprenorii văd într-un singur ecran creditele pentru care sunt eligibili, până la 1 milion de euro

ING Bank România simplifică accesul IMM-urilor la finanțare și lansează o nouă experiență online în ING Business Web. Antreprenorii pot vedea, într-un singur ecran, toate opțiunile de credit pentru care compania lor este eligibilă, cu sumele maxime calculate automat, până la 1 milion de euro.

Ce noutăți aduce ING Business Web

Antreprenorii pot vedea, într-un singur loc, calculate automat, toate opțiunile de finanțare pentru care compania lor este eligibilă și pot accesa direct creditul în format digital. Noua experiență aduce mai multă claritate încă din primul pas. Antreprenorii pot vedea tipurile de credit disponibile și sumele maxime pentru care se califică, fără a aduce documente la bancă. Mai mult, pot solicita online majorarea liniilor de credit existente, direct din platformă, fără reluarea întregului proces.

În locul unui proces în care clientul descoperă treptat produsele disponibile, soluția ING calculează simultan toate ofertele și le afișează transparent, împreună cu valorile maxime pentru care compania se califică. Mai mult, accesul digital este disponibil de acum și companiilor deținute de mai mulți acționari persoane fizice.

Pentru credite de până în 100.000 de euro, procesul este complet online

Pentru finanțări de până la 100.000 de euro, procesul de creditare poate fi finalizat complet online pentru produsele eligibile, printr-un flux simplificat și rapid, indiferent de structura acționariatului format din persoane fizice a companiei. Pentru sume mai mari, de până la 1 milion de euro, pot începe solicitarea direct din ING Business Web și pot vedea din start toate opțiunile disponibile.

Antreprenorii pot crește finanțarea instant, atunci când au nevoie

Un plus important al experienței ING este accesul rapid și simplu la finanțare: companiile pot solicita online atât primul credit, cât și majorarea liniilor existente, direct din platformă, exact în momentul în care au nevoie. Astfel, antreprenorii beneficiază de mai multă flexibilitate, control și viteză, esențiale pentru a susține creșterea și a valorifica oportunitățile din piață.

Mihaela Oțel: Antreprenorii pot vedea și alege dintre toate opțiunile disponibile, până la 1 milion de euro

„În antreprenoriat, viteza contează. Dar la fel de importantă este posibilitatea de a lua decizii informate. Noua experiență din ING Business le oferă clienților ambele lucruri: acces rapid la finanțare și vizibilitate completă asupra tuturor opțiunilor pentru care sunt eligibili. În loc să primească o singură soluție, antreprenorii pot vedea și alege dintre toate opțiunile disponibile, până la 1 milion de euro. Este modul nostru de a simplifica finanțarea: opțiuni clare, decizii rapide,” a declarat Mihaela Oțel, Director Dezvoltare produse de creditare pentru IMM-uri ING Bank România.

Prin această inițiativă, ING Bank continuă să dezvolte experiențe digitale care oferă mai multă transparență, control și predictibilitate, care le permit antreprenorilor să știe din start la ce să se aștepte și să ia decizii mai rapide.