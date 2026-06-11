BCR răspunde Consiliului Concurenței: „Nu am încercat să blocăm investigația. Am cerut acces la probe și timp pentru apărare”

Banca Comercială Română a transmis o reacție oficială după afirmațiile recente ale Consiliului Concurenței privind demersurile în instanță inițiate de unele instituții de credit implicate în investigația referitoare la piața monetară interbancară și indicele ROBOR.

Astfel, BCR face câteva precizări necesare „în interesul unei informări corecte și în spiritul aflării adevărului.

În ultima lună, demersurile legale ale BCR au avut un singur scop: accesul la probele pe baza cărora este acuzată și timpul minim necesar pentru a se apăra: măcar 30 de zile pentru observații, după accesul complet la dosar, și cel puțin 7 zile pentru audieri. Consiliul Concurenței a refuzat, limitând excesiv și nejustificat accesul la probele din dosarul cauzei.

BCR: Acțiunile în instanță au privit dreptul de acces la dosar

Acțiunile în instanță au privit dreptul de acces la dosar, nu fondul cauzei, și au fost inițiate abia după parcurgerea procedurii administrative. A cere acces la propriul dosar nu înseamnă a bloca o investigație, ci a solicita ca aceasta să se desfășoare corect. BCR are deplină încredere în justiția română și va exercita toate căile legale de atac după comunicarea deciziei și a motivării complete.

Acțiunile în instanță nu au vizat fondul cauzei.

Procesele la care face referire Consiliul Concurenței nu au avut ca obiect existența sau inexistența vreunei încălcări a regulilor de concurență. Instanțele au fost chemate să se pronunțe asupra unui aspect de procedură: dreptul băncii de a avea acces la probele din dosar. Orice altă interpretare nu corespunde realității.

BCR a solicitat un lucru firesc: să poată consulta probele pe baza cărora este acuzată.

Consiliul Concurenței a limitat în mod semnificativ accesul băncii la documente relevante din dosar, care sunt necesare pentru pregătirea unei apărări efective. Principiul este unul de bun-simț: o parte acuzată trebuie să aibă posibilitatea reală de a cunoaște probele care stau la baza acuzațiilor formulate împotriva sa.

BCR a apelat la instanță numai după parcurgerea procedurii administrative.

Banca a urmat mai întâi procedura prevăzută de lege, solicitând accesul la documente direct de la autoritate. În absența unui răspuns în termen util, sesizarea instanței a reprezentat singura opțiune disponibilă.

BCR nu și-a propus să blocheze investigația.

Accesul la justiție și dreptul la apărare sunt garanții pe care statul de drept le asigură fiecărei părți dintr-o procedură. A solicita accesul la probele din propriul dosar nu înseamnă a bloca o investigație, ci a cere ca aceasta să se desfășoare cu respectarea regulilor și a standardelor elementare de echitate. În acest context, BCR a solicitat doar ajustarea calendarului procedural al investigației, astfel încât să beneficieze de un termen de măcar 30 de zile pentru formularea observațiilor, după asigurarea accesului complet la documentele relevante din dosar, și, ulterior, de cel puțin 7 zile pentru organizarea audierilor, ceea ce Consiliul Concurenței a refuzat.

Poziția Băncii Comerciale Române este fermă și neschimbată.

BCR are deplină încredere în justiția română. Banca își menține convingerea că a acționat în legalitate și are încredere că instanțele din România vor analiza această cauză cu imparțialitate și rigoare. BCR va exercita toate căile legale de atac prevăzute de lege, imediat ce decizia Consiliului Concurenței îi va fi comunicată împreună cu motivarea completă.

Chirițoiu: Băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația

Reamintim că în cadrul comunicatului de presă remis de Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu afirma că „băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația”.

„Aceste acțiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva: băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației. O companie care se consideră nevinovată merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația.

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