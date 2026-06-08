Banca Transilvania: „Constatăm cu surprindere că informații de interes major sunt dezvăluite în presă înainte de a ne fi transmisă o comunicare oficială scrisă”. BT respinge vehement concluziile raportului privind investigarea ROBOR. „Suntem determinați să ne apărăm reputația”

Banca Transilvania a transmis o nouă reacție după anunțul Consiliului Concurenței privind sancțiunile din investigația ROBOR și afirmă că își menține poziția de nevinovăție, considerând că decizia „nu are nicio fundamentare și nicio bază reală”.

Banca Transilvania reclamă că a aflat din presă cuantumul amenzii ROBOR înaintea comunicării oficiale

Banca precizează că nu a existat nicio comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancționare și mai mult, și mai mult, a luat act din presă, contrar oricăror uzanțe și reguli de procedură, despre cuantumul amenzilor aplicate băncilor în cadrul acestei investigații, respectiv sancționarea Băncii Transilvania cu o amendă în cuantum de 875,74 milioane lei (în nume propriu), respectiv cu o amendă de 85,03 milioane lei (aferentă OTP Bank România).

Potrivit BT, Consiliul Concurenței a permis băncilor accesul la minuta ședinței de deliberare din cadrul investigației ROBOR, aceasta fiind doar una din numeroasele etape care urmează să fie parcurse în cadrul procedurii.

Banca Transilvania precizează că în acest moment așteaptă, în continuare, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancționare și motivarea acesteia.

BT respinge concluziile raportului ce va fi contestat in instață

Banca a transmis că „respinge vehement concluziile raportului, ne reafirmăm nevinovăția și considerăm că decizia nu are nicio fundamentare și nicio bază reală. Dincolo de implicațiile financiare, suntem determinați să ne apărăm reputația.

Anunțăm că, odată cu confirmarea oficială a deciziei și a motivării acesteia, vom iniția demersurile legale de contestare a acesteia la Curtea de Apel București. Totodată, suntem pregătiți să ne adresăm oricăror instanțe sau autorități competente, interne și internaționale, pentru deplina protejare a drepturilor noastre.

Împreună cu juriștii interni, avocații externi și auditorii, suntem convinși că există premise solide pentru obținerea unei decizii favorabile în instanță, demontând complet acuzațiile Consiliului. Avem încredere deplină în procesul de justiție din România.

BT a acționat în conformitate cu legislația, cu regulile pieței și cu standardele impuse de autoritățile de reglementare.

Considerăm că, pe fond, propunerea de sancționare a Băncii Transilvania ignoră atât cadrul legal aplicabil sectorului bancar, cât și modul în care este supravegheat și reglementat, precum și faptul că BT a acționat în conformitate cu legislația, cu regulile pieței și cu standardele impuse de autoritățile de reglementare.

Din punct de vedere formal, ne exprimăm rezervele față de modul în care a fost gestionată această situație în general și, în special, atragem atenția asupra comunicării deficitare în raport cu părțile implicate. Constatăm cu surprindere că informații de interes major sunt dezvăluite în presă înainte de a ne fi transmisă o comunicare oficială scrisă„, puncteaza BT.

BT avertizează asupra unui posibil impact economic

Decizia Consiliului Concurenței vine într-un moment complicat pentru țară și economia națională, moment în care băncile sunt principalul pilon al stabilității economice și financiare, de la sectorul bancar existând printre puținele speranțe de relansare economică. Diminuarea capitalizării viitoare a băncilor (în total) cu suma vehiculată ar putea duce la o potențială diminuare a creditării în sistemul bancar cu până la 5 miliarde de euro.

Decizia arbitrară și nefondată a Consiliului Concurenței poate cauza reducerea șanselor relansării economice imediate.

Citeste si