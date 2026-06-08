CEC Bank respinge categoric orice acuzație de manipulare a ratei ROBOR. Banca consideră amenda absolut inacceptabilă și invocă un posibil conflict între Consiliul Concurenței și BNR

CEC Bank anunță că ia act cu profundă îngrijorare și este în dezacord total față de decizia Consiliului Concurenței de a sancționa cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieței, decizie pe care o consideră profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid și bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piață.

Respingem categoric orice acuzație de manipulare a ratei ROBOR

Potrivit CEC Bank, activitatea bancii pe piața monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă și conformă cu cadrul legal și regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naționale a României și cu standardele europene aplicabile instituțiilor de credit.

Reiterăm faptul că transparenţa nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcţională inerentă a sistemului de fixing şi o cerinţă legală a Băncii Naționale a României.

Observăm în acest context un conflict instituţional între Consiliul Concurenţei și Banca Națională a României, ca administrator al indicelui și al mecanismului ROBOR

ROBOR este o rată de referință calculată pe baza cotațiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR. Contribuțiile CEC Bank la acest proces au reflectat întotdeauna condițiile reale ale pieței monetare, fără nicio coordonare ilicită cu alți participanți și fără nicio intenție de a influența artificial nivelul ratei.

Investigația Consiliului Concurenței a durat ani întregi. Pe tot parcursul acestui proces, CEC Bank a cooperat în mod activ și în deplină bună-credință cu autoritatea de investigare, a pus la dispoziție toate documentele solicitate și a furnizat explicații detaliate cu privire la fiecare aspect invocat. În ciuda acestei cooperări totale, concluziile formulate de autoritate nu reflectă realitatea operațiunilor noastre.



Reamintim că, într-un mod similar, în 2008 Consiliul Concurenţei a investigat exact aceeaşi speţă, în acelaşi cadru legal, concluzia fiind că nu s-a găsit niciun indiciu de încălcare.

Amenda este absolut inacceptabilă

Amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislația concurenței. Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absența unor probe clare, directe și incontestabile ale unui comportament anticoncurențial, este arbitrară și de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanțează economia reală a României.



Suntem convinși că o instanță independentă va evalua acest caz în mod obiectiv, pe baza probelor reale și a standardelor juridice aplicabile — și că decizia Consiliului Concurenței nu va rezista unui control judiciar riguros.

CEC Bank va ataca decizia în instanță

CEC Bank va contesta această decizie în fața Curții de Apel București și, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicție disponibil, inclusiv prin luarea în considerare a implicării instantelor europene.

Suntem pregătiți pentru un proces lung. Suntem pregătiți să prezentăm probe. Și suntem convinși că dreptatea va fi de partea noastră.

Această decizie nu poate rămâne necombătută – nu doar în interesul CEC Bank și al acționarului său, ci în interesul principiului fundamental că o sancțiune de o asemenea amploare trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe prezumții.

CEC Bank are acționariat statul român

CEC Bank este o instituție solidă, bine capitalizată, cu o reputație construită în peste 160 de ani de activitate responsabilă în serviciul românilor. Această decizie nu ne va afecta capacitatea de a ne onora angajamentele față de deponenți, debitori și parteneri de afaceri.

Vom continua să ne desfășurăm activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate, transparență și responsabilitate față de clienții noștri.

CEC Bank avertizează asupra efectelor asupra economiei

Invităm Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor și toate autoritățile competente să analizeze cu atenție impactul sistemic al acestei decizii asupra sectorului bancar și al finanțării economiei românești. Considerăm că un dialog instituțional deschis este esențial în această etapă.

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