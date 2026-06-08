Stiri de top

CEC Bank respinge categoric orice acuzație de manipulare a ratei ROBOR. Banca consideră amenda absolut inacceptabilă și invocă un posibil conflict între Consiliul Concurenței și BNR

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

CEC Bank anunță că ia act cu profundă îngrijorare și este în dezacord total față de decizia Consiliului Concurenței de a sancționa cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieței, decizie pe care o consideră profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid și bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piață.

Contents
Respingem categoric orice acuzație de manipulare a ratei ROBORObservăm în acest context un conflict instituţional între Consiliul Concurenţei și Banca Națională a României, ca administrator al indicelui și al mecanismului ROBORAmenda este absolut inacceptabilăCEC Bank va ataca decizia în instanțăCEC Bank are acționariat statul românCEC Bank avertizează asupra efectelor asupra economieiCiteste si

Respingem categoric orice acuzație de manipulare a ratei ROBOR

Potrivit CEC Bank, activitatea bancii pe piața monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă și conformă cu cadrul legal și regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naționale a României și cu standardele europene aplicabile instituțiilor de credit.

Reiterăm faptul că transparenţa nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcţională inerentă a sistemului de fixing şi o cerinţă legală a Băncii Naționale a României.

Observăm în acest context un conflict instituţional între Consiliul Concurenţei și Banca Națională a României, ca administrator al indicelui și al mecanismului ROBOR

ROBOR este o rată de referință calculată pe baza cotațiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR. Contribuțiile CEC Bank la acest proces au reflectat întotdeauna condițiile reale ale pieței monetare, fără nicio coordonare ilicită cu alți participanți și fără nicio intenție de a influența artificial nivelul ratei.

Investigația Consiliului Concurenței a durat ani întregi. Pe tot parcursul acestui proces, CEC Bank a cooperat în mod activ și în deplină bună-credință cu autoritatea de investigare, a pus la dispoziție toate documentele solicitate și a furnizat explicații detaliate cu privire la fiecare aspect invocat. În ciuda acestei cooperări totale, concluziile formulate de autoritate nu reflectă realitatea operațiunilor noastre.

Reamintim că, într-un mod similar, în 2008 Consiliul Concurenţei a investigat exact aceeaşi speţă, în acelaşi cadru legal, concluzia fiind că nu s-a găsit niciun indiciu de încălcare.

Amenda este absolut inacceptabilă

Amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislația concurenței. Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absența unor probe clare, directe și incontestabile ale unui comportament anticoncurențial, este arbitrară și de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanțează economia reală a României.


Suntem convinși că o instanță independentă va evalua acest caz în mod obiectiv, pe baza probelor reale și a standardelor juridice aplicabile — și că decizia Consiliului Concurenței nu va rezista unui control judiciar riguros.

CEC Bank va ataca decizia în instanță

CEC Bank va contesta această decizie în fața Curții de Apel București și, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicție disponibil, inclusiv prin luarea în considerare a implicării instantelor europene.

Suntem pregătiți pentru un proces lung. Suntem pregătiți să prezentăm probe. Și suntem convinși că dreptatea va fi de partea noastră.

Această decizie nu poate rămâne necombătută – nu doar în interesul CEC Bank și al acționarului său, ci în interesul principiului fundamental că o sancțiune de o asemenea amploare trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe prezumții.

CEC Bank are acționariat statul român

CEC Bank este o instituție solidă, bine capitalizată, cu o reputație construită în peste 160 de ani de activitate responsabilă în serviciul românilor. Această decizie nu ne va afecta capacitatea de a ne onora angajamentele față de deponenți, debitori și parteneri de afaceri.
Vom continua să ne desfășurăm activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate, transparență și responsabilitate față de clienții noștri.

CEC Bank avertizează asupra efectelor asupra economiei

Invităm Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor și toate autoritățile competente să analizeze cu atenție impactul sistemic al acestei decizii asupra sectorului bancar și al finanțării economiei românești. Considerăm că un dialog instituțional deschis este esențial în această etapă.

Citeste si

Lovitură pentru băncile din România: Consiliul Concurenței a dat amenzi record de 3,73 miliarde lei în investigația indicelui ROBOR. Care sunt cele 10 bănci sancționate

You Might Also Like

Exim Banca Românească respinge acuzațiile Consiliului Concurenței și va contesta decizia în instanță: ”Anumite concluzii intuite din minuta deliberării par să se bazeze pe o înțelegere neancorată în realitate a mecanismelor specifice pieței monetare”

Același ROBOR, aceeași autoritate, același șef, concluzii diferite. Ce spunea Consiliul Concurenței, în 2013, despre manipularea indicelui și de ce în 2026 băncile au primit amenzi uriașe. Ce s-a schimbat între cele două investigații?

Ofer o nouă perspectivă și vă invit să stăm strâmb și să judecăm drept: miza reală a deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa băncile în dosarul ROBOR nu este amenda. Miza este încrederea! Iar dincolo de emoție, vreau să aduc în spațiul public 10 întrebări ciudate… sau poate doar pertinente

Bogdan Chirițoiu, explică decizia contra băncilor. „Nu vorbim despre un cartel”. Consiliul Concurenței spune că băncile nu au stabilit indicele, ci s-au influențat între ele. Ce trebuie să știe clienții

BNR intervine intervine în scandalul ROBOR și cere clarificări pentru public: „Nu este indicat nici măcar un moment punctual care să explice ce s-a întâmplat”. Dan Suciu: Ce prevedere din regulament a încălcat Legea concurenței?

TAGGED: , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Banca Transilvania: „Constatăm cu surprindere că informații de interes major sunt dezvăluite în presă înainte de a ne fi transmisă o comunicare oficială scrisă”. BT respinge vehement concluziile raportului privind investigarea ROBOR. „Suntem determinați să ne apărăm reputația”
Next Article „BCR respinge, în mod ferm, concluziile comunicate și le considera neintemeiate, atât în fapt, cat și în drept”. Banca va contesta raportul Consiliului Concurenței în cazul ROBOR
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?