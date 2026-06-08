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„BCR respinge, în mod ferm, concluziile comunicate și le considera neintemeiate, atât în fapt, cat și în drept”. Banca va contesta raportul Consiliului Concurenței în cazul ROBOR

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Banca Comercială Română respinge ferm concluziile comunicate de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR și anunță că va contesta în instanță amenda de 577,36 milioane lei. Banca susține că nu a primit încă decizia finală motivată și consideră acuzațiile neîntemeiate „atât în fapt, cât și în drept”.

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BCR precizează că nu a primit decizia oficială BCR reafirma, pe aceasta cale, corectitudinea pozitiei sale si a comportamentului sau de piata. BCR va contesta decizia Consiliului ConcurenteiCiteste si

Consiliul Concurenței a anunțat pe 7 iunie 2026 sancțiuni totale de 3,73 miliarde lei pentru 10 bănci, în urma investigației privind procedura de fixing ROBOR.

BCR precizează că nu a primit decizia oficială

BCR a luat act de comunicarea publica a Consiliului Concurentei, insa precizeaza ca, la acest moment, nu a primit decizia finala motivata a autoritatii. BCR respinge, in mod ferm, concluziile comunicate si le considera neintemeiate, atat in fapt, cat si in drept.

Din perspectiva BCR, pozitia Consiliul Concurentei in acest caz este cu atat mai surprinzatoare cu cat aceeasi autoritate a mai analizat in trecut procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR si a constatat, in urma investigatiei inchise in anul 2013, inexistenta vreunei incalcari a normelor de concurenta. Aceasta schimbare de abordare ridica probleme de predictibilitate si consecventa a practicii administrative proprii.

Mecanismul ROBOR a fost si ramane un mecanism cunoscut, accesibil si transparent, desfasurat intr-un cadru sectorial specific, supravegheat de Banca Nationala a Romaniei si guvernat de reguli aplicabile pietei monetare interbancare emise de catre banca centrala. In acest context, orice sustinere privind existenta unui pretins schimb de informatii confidentiale si strategice trebuie analizat strict prin raportare la cadrul concret al procedurii de fixing, la informatiile efectiv disponibile in piata si la obligatiile reale aplicabile participantilor.

BCR apreciaza totodata ca referirile generale la practici sanctionate in alte jurisdictii nu pot substitui analiza concreta a cadrului normativ, factual si institutional aplicabil procedurii ROBOR din Romania. Orice comparatie cu alte cazuri internationale trebuie sa fie relevanta, riguroasa si aplicabila circumstantelor concrete ale pietei locale si ale mecanismului ROBOR.

BCR reafirma, pe aceasta cale, corectitudinea pozitiei sale si a comportamentului sau de piata.

In acelasi timp, BCR isi exprima angajamentul ferm ca va continua sa respecte legislatia aplicabila, inclusiv normele de concurenta, reglementarile bancare si principiile de functionare transparenta si responsabila a pietei financiare. BCR a actionat constant, de-a lungul anilor, pentru protejarea intereselor clientilor sai, inclusiv prin oferirea de produse de creditare cu dobanda fixa in lei si prin derularea unora dintre cele mai ample programe de educatie financiara din Romania.

BCR va contesta decizia Consiliului Concurentei

Pe cale de consecinta, BCR va contesta, in conditiile legii, decizia Consiliului Concurentei odata ce va fi comunicata si va utiliza toate mijloacele procedurale si legale disponibile pentru apararea pozitiei si reputatiei sale, atat la nivel intern, cat si international. Banca ramane convinsa ca detine argumente juridice si factuale solide pentru obtinerea unei solutii favorabile in instanta si pentru invalidarea concluziilor autoritatii de concurenta.

BCR va continua sa informeze piata cu privire la orice evolutii relevante, in conformitate cu obligatiile legale si de raportare aplicabile.

Reamintim ca pe 7 iunie 2026, Consiliul Concurentei a emis un comunicat de presa privind sanctionarea a 10 banci cu amenzi in valoare totala de 3,73 miliarde lei, pentru presupusa incalcare a normelor de concurenta, respectiv prevederilor Legii Concurentei nr. 21/1996 si ale Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, constand in pretinsa coordonare a comportamentului printr-un schimb de informatii confidentiale si strategice, in special referitoare la pret, cu privire la nivelul ROBOR in cadrul procedurii de fixing. Amenda indicata in ceea ce priveste Banca Comerciala Romana S.A. („BCR”) este de 577,36 milioane lei.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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