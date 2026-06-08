Raiffeisen Bank contestă sancțiunea din dosarul ROBOR: „Investigația nu a relevat nicio dovadă privind o înțelegere între bănci”

Raiffeisen Bank anunță că va contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței privind sancționarea băncilor participante la procedura de fixing ROBOR. Banca susține că investigația nu a identificat dovezi privind existența unei înțelegeri între instituțiile de credit pentru stabilirea cotațiilor și afirmă că mecanismul ROBOR funcționează într-un cadru strict reglementat.

Raiffeisen Bank își exprimă dezacordul față de concluziile Consiliului Concurenței

Potrivit băncii, participanții la mecanismul ROBOR aveau obligația de a respecta regulile și cerințele prevăzute de cadrul legal și de reglementare în vigoare.

Raiffeisen: ROBOR funcționează după reguli tehnice clare

Într-un comunicat de presă, banca subliniază că ROBOR reprezintă un mecanism strict reglementat, iar băncile participante operează exclusiv în baza unor reguli tehnice clare și sub supravegherea autorităților competente.

Unul dintre argumentele centrale invocate de Raiffeisen este că investigația nu ar fi identificat dovezi privind existența unei coordonări între bănci pentru stabilirea cotațiilor.

„Constatăm că investigația nu a relevat nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR.”

Raiffeisen Bank: transparența cotațiilor este parte din mecanism

Raiffeisen afirmă că singurul element indicat în cadrul investigației privește transparența cotațiilor, însă consideră că aceasta reprezintă o caracteristică inerentă sistemului de fixing și nu o alegere a băncilor participante.

„Transparența acestor cotații reprezintă o caracteristică intrinsecă a sistemului de fixing și nicidecum o opțiune a băncilor participante.”

Raiffeisen merge în instanță

Banca anunță că va contesta decizia și spune că urmărește să demonstreze legalitatea conduitei sale.

„Vom contesta decizia în instanță pentru a demonstra corectitudinea conduitei noastre și avem încredere că instanțele vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor noastre.”

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