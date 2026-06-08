ING Bank România respinge categoric concluziile și sancțiunile dispuse de Consiliul Concurenței în raportul ROBOR. Banca va contesta decizia

ING Bank Romania a luat act de comunicarea publică a Consiliului Concurenței din data de 7 iunie 2026 si respinge categoric concluziile acesteia și sancțiunile dispuse. Banca precizează ca „le consideră profund neîntemeiate și bazate pe o înțelegere eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare”.

ING: Activitatea băncii a fost supusă unor mecanisme continue de control, care nu au evidențiat deficiente

„Activitatea băncii s-a desfășurat în permanență cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicabile, în cadrul creat, reglementat și supravegheat de Banca Națională a României, și a fost supusă unor mecanisme continue de control, care nu au evidențiat deficiente.

ING Bank România va exercita cu hotărâre toate căile legale de contestare

Integritatea și responsabilitatea față de clienții noștri și față de societate sunt valori esențiale ale băncii noastre, pe care le urmăm în toate acțiunile pe care le întreprindem. După comunicarea deciziei motivate, ING Bank România va exercita cu hotărâre toate căile legale de contestare, având convingerea că a acționat corect, legal și cu respectarea obligațiilor față de clienți și piață.”, se arată într-o comunicare a băncii.

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