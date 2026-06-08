BNR intervine în scandalul ROBOR și cere clarificări pentru public: „Nu este indicat nici măcar un moment punctual care să explice ce s-a întâmplat”. Dan Suciu: Ce prevedere din regulament a încălcat Legea concurenței?

Banca Națională a României cere explicații suplimentare după decizia Consiliului Concurenței de a sancționa 10 bănci în investigația privind ROBOR. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, afirmă că, din comunicatul public transmis de autoritate, nu reiese nici momentul concret sau perioada în care s-ar fi produs comportamentul sancționat și nici ce prevedere aplicată în mecanismul de fixing ar fi fost considerată incompatibilă cu regulile concurenței.

Cu alte cuvinte, Consiliul, în cadrul comunicatului de presă, nu a precizat perisoada vizată de ancheta și nici nu a spus explicit ce regulament din Legea anticoncurentiala a fost încalcat.

BNR: Nu este indicat episodul concret care a generat problema

Într-o intervenție la Digi24, Dan Suciu a precizat că BNR vorbește exclusiv din perspectiva rolului său de supraveghere și administrare a cadrului în care funcționează mecanismul ROBOR.

„Ancheta Consiliului Concurenței nu explică nici măcar un moment punctual care să explice ce s-a întâmplat pe piața ROBOR.”

Oficialul BNR a subliniat că instituția se raportează strict la regulamentul de fixing al ROBOR, stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională.

Suciu: Ce prevedere din regulament a încălcat Legea concurenței?

„Dacă nu este vizat acest regulament, iar băncile spun că l-au respectat întocmai, este important să vedem ce prevedere din regulament a încălcat Legea concurenței sau este anticoncurențială”, a spus reprezentantul BNR.

Suciu explică cum funcționează cotațiile băncilor

Un alt punct ridicat de reprezentantul BNR vizează una dintre concluziile comunicate de autoritate, mai precis existența unui schimb de informații confidențiale între participanți.

Dan Suciu afirmă că, în practică, piața monetară funcționează prin cotații vizibile participanților și că acest aspect trebuie explicat suplimentar.

„Este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență. Toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotatiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă.

Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială. De altfel, eu cred că este nevoie de câteva clarificări pentru partea opinia publică. În rest, chestiunea se va tranșa în instanță. Am văzut că toate băncile contest ferm această decizie”, a punctat Suciu in direct la Digi 24.

BNR: Dobânzile depind de inflație, nu de variații izolate ale ROBOR

Întrebat dacă decizia Consiliului Concurenței ar putea genera creșteri de dobânzi, Dan Suciu a respins ideea unei legături directe. Potrivit acestuia, evoluția dobânzilor este determinată în principal de inflație și de politica monetară.

ROBOR drept una dintre cele mai reglementate piețe din sistemul financiar.

„Dobanzile depinde în principal de creșterea și de scăderea inflației. Dacă vorbim de o inflație care va crește, evident că dobanzile vor crește. Dacă vorbim de inflație care va scădea, vor scădea. Este principalul mecanism.

ROBOR este un instrument care funcționează în paralel cu evoluția dobanzii de politică monetară, care la rândul ei, este strâns determinată de evoluția inflației. a vorbi despre variații mari în cadrul roborului de cifre mari în cadrul roborului – diferite de monetară sau de inflație- este contra greșit. Din acest punct de vedere vorbim de una dintre cele mai reglementate piețe – piața roborului.”

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