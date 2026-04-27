Cele mai mari economii europene în 2026. Harta banilor din Europa și cum se împart cele 32 de trilioane de dolari. Unde se situează România

Europa se pregătește să atingă un PIB de peste 32 de trilioane de dolari în 2026, însă banii sunt concentrați în câteva economii mari. În acest peisaj, România se plasează pe locul 16 în Europa, cu un PIB estimat la aproximativ 481 de miliarde de dolari, potrivit unei analize Visual Capitalist bazate pe datele FMI.

Cele mai mari economii europene după PIB nominal

Datele, bazate pe actualizarea din aprilie 2026 a raportului World Economic Outlook al Fondului Monetar Internațional, arată o realitate clară: Europa rămâne puternic concentrată economic, cu un nucleu dur format din câteva economii dominante.

Trei țări generează peste 13 trilioane de dolari din economia Europei, în timp ce restul continentului încearcă să țină pasul

Germania este cea mai mare economie a continentului, cu un PIB estimat la 5,4 trilioane de dolari, urmată de Regatul Unit (4,3 trilioane dolari) și Franța (3,6 trilioane dolari). Italia, Rusia și Spania completează topul celor mai mari șase economii europene.

Cele mai mari economii ale Europei rămân în vest

Nucleul economic al Europei rămâne ferm ancorat în vest, unde Germania, Regatul Unit și Franța generează împreună o producție economică de peste 13 trilioane de dolari.

Aceste economii și-au construit forța prin industrializare timpurie și prin decenii de diversificare în sectoare precum industria prelucrătoare, finanțele și serviciile.

Modelul britanic de dezvoltare economică s-a extins ulterior către țările vecine, care au devenit la rândul lor puteri industriale. De exemplu, Belgia, Luxemburg și Țările de Jos – statele Benelux – au împreună un PIB de peste 2,2 trilioane de dolari.

Giganții energetici ai Europei

Dacă în vest motorul principal a fost industria, în est energia joacă un rol esențial. Rusia, cu o economie estimată la 2,7 trilioane de dolari, își bazează puterea economică în mare parte pe resursele energetice.

Petrolul și gazele naturale reprezintă peste jumătate din exporturile țării. Chiar dacă nu este membră OPEC, Rusia rămâne un actor influent în discuțiile care modelează piețele globale de energie.

În nord, Norvegia confirmă același model: deși are doar aproximativ 5 milioane de locuitori, economia sa se apropie de 600 de miliarde de dolari, susținută de rezervele semnificative de petrol și gaze.

Ascensiunea Europei de Sud

Deși Europa de Nord-Vest domină încă producția economică totală, dinamica de creștere începe să se mute spre sud.

Spania (2,1 trilioane de dolari) și Portugalia (381 de miliarde de dolari) sunt printre economiile care cresc mai rapid, cu un ritm estimat de aproximativ 2% în 2026 – de peste două ori mai mare decât cel anticipat pentru economii mature precum Franța și Germania.

Această schimbare este susținută de revenirea turismului după pandemia de COVID-19, de o autonomie energetică mai ridicată și de creșterea investițiilor publice.

Unde se poziționează România

În acest peisaj, România apare în grafic cu un PIB estimat la aproximativ 481 de miliarde de dolari în 2026, ceea ce o plasează pe locul 16, în zona economiilor medii din Europa de Est, alături de Polonia și Cehia.

Chiar dacă dimensiunea este încă departe de marile economii occidentale, ritmul de convergență și potențialul de creștere rămân relevante, mai ales în contextul în care centrul de greutate al dezvoltării economice europene începe să se deplaseze dinspre vest către sud și est, mai arată analiza Visualcapitalist.

PIB nominal = cât produce o țară într-un an, exprimat în bani, fără să se țină cont de inflație.



O moneda puternică poate influența temporar PIB -ul nominal in USD (chiar dacă economia nu produce mai mult în realitate).