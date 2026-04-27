AnalizeStiri de top

Cele mai mari economii europene în 2026. Harta banilor din Europa și cum se împart cele 32 de trilioane de dolari. Unde se situează România

Gabriela Dinu
Sursa foto -shutterstock

Europa se pregătește să atingă un PIB de peste 32 de trilioane de dolari în 2026, însă banii sunt concentrați în câteva economii mari. În acest peisaj, România se plasează pe locul 16 în Europa, cu un PIB estimat la aproximativ 481 de miliarde de dolari, potrivit unei analize Visual Capitalist bazate pe datele FMI.

Contents
Cele mai mari economii europene după PIB nominalTrei țări generează peste 13 trilioane de dolari din economia Europei, în timp ce restul continentului încearcă să țină pasulCele mai mari economii ale Europei rămân în vestGiganții energetici ai EuropeiAscensiunea Europei de SudUnde se poziționează România

Cele mai mari economii europene după PIB nominal

Datele, bazate pe actualizarea din aprilie 2026 a raportului World Economic Outlook al Fondului Monetar Internațional, arată o realitate clară: Europa rămâne puternic concentrată economic, cu un nucleu dur format din câteva economii dominante.

Trei țări generează peste 13 trilioane de dolari din economia Europei, în timp ce restul continentului încearcă să țină pasul

Germania este cea mai mare economie a continentului, cu un PIB estimat la 5,4 trilioane de dolari, urmată de Regatul Unit (4,3 trilioane dolari) și Franța (3,6 trilioane dolari). Italia, Rusia și Spania completează topul celor mai mari șase economii europene.

Cele mai mari economii ale Europei rămân în vest

Nucleul economic al Europei rămâne ferm ancorat în vest, unde Germania, Regatul Unit și Franța generează împreună o producție economică de peste 13 trilioane de dolari.

Aceste economii și-au construit forța prin industrializare timpurie și prin decenii de diversificare în sectoare precum industria prelucrătoare, finanțele și serviciile.

Modelul britanic de dezvoltare economică s-a extins ulterior către țările vecine, care au devenit la rândul lor puteri industriale. De exemplu, Belgia, Luxemburg și Țările de Jos – statele Benelux – au împreună un PIB de peste 2,2 trilioane de dolari.

Giganții energetici ai Europei

Dacă în vest motorul principal a fost industria, în est energia joacă un rol esențial. Rusia, cu o economie estimată la 2,7 trilioane de dolari, își bazează puterea economică în mare parte pe resursele energetice.

Petrolul și gazele naturale reprezintă peste jumătate din exporturile țării. Chiar dacă nu este membră OPEC, Rusia rămâne un actor influent în discuțiile care modelează piețele globale de energie.

În nord, Norvegia confirmă același model: deși are doar aproximativ 5 milioane de locuitori, economia sa se apropie de 600 de miliarde de dolari, susținută de rezervele semnificative de petrol și gaze.

Ascensiunea Europei de Sud

Deși Europa de Nord-Vest domină încă producția economică totală, dinamica de creștere începe să se mute spre sud.

Spania (2,1 trilioane de dolari) și Portugalia (381 de miliarde de dolari) sunt printre economiile care cresc mai rapid, cu un ritm estimat de aproximativ 2% în 2026 – de peste două ori mai mare decât cel anticipat pentru economii mature precum Franța și Germania.

Această schimbare este susținută de revenirea turismului după pandemia de COVID-19, de o autonomie energetică mai ridicată și de creșterea investițiilor publice.

Unde se poziționează România

În acest peisaj, România apare în grafic cu un PIB estimat la aproximativ 481 de miliarde de dolari în 2026, ceea ce o plasează pe locul 16, în zona economiilor medii din Europa de Est, alături de Polonia și Cehia.

Chiar dacă dimensiunea este încă departe de marile economii occidentale, ritmul de convergență și potențialul de creștere rămân relevante, mai ales în contextul în care centrul de greutate al dezvoltării economice europene începe să se deplaseze dinspre vest către sud și est, mai arată analiza Visualcapitalist.

PIB nominal = cât produce o țară într-un an, exprimat în bani, fără să se țină cont de inflație.


O moneda puternică poate influența temporar PIB -ul nominal in USD (chiar dacă economia nu produce mai mult în realitate).

You Might Also Like

România intră într-un fond regional pentru infrastructură strategică. BID, FEI și patru bănci de dezvoltare vor să mobilizeze cel puțin 2 miliarde de euro. Raluca Nicolescu: Contribuim la crearea unui cadru eficient pentru mobilizarea capitalului și dezvoltarea unor proiecte cu impact real în economie

Asigurarea de locuință, inclusiv pentru clienții Banca Transilvania care nu au împrumuturi ipotecare: 100% online, prin BT Pay. Oana Ilaș: ”Extindem accesul la soluțiile Groupama pentru a contribui la formarea unor comportamente financiare sănătoase”

Raiffeisen Bank extinde serviciile pentru clienții activi între România și Ungaria, prin lansarea comunicării în limba maghiară și a unui cont gratuit în forinți, cu schimb valutar la curs BNR. Mihail Ion: ”Conexiunile economice și sociale dintre România și Ungaria sunt tot mai puternice”

BT, partener Deloitte în certificarea „Best Managed Companies Romania”. Tiberiu Moisă: Ecosistemul antreprenorial matur aduce stabilitate în economie

Frauda a devenit marfă: culisele dark web-ului, dezvăluite de o analiză LexisNexis Risk Solutions

TAGGED: , , , , , , , , , , ,
Share this Article
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Frauda a devenit marfă: culisele dark web-ului, dezvăluite de o analiză LexisNexis Risk Solutions
Next Article Noua Casă 2026: 500 milioane lei pentru o piață cu prețuri în creștere și oferte în scădere
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?