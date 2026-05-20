ProCredit Bank anunță lansarea programului SME Eco-Tech pe 26 mai: IMM-urile din producție pot accesa granturi de până la 40% și finanțare bancară avantajoasă. Ștefan Manole: ”Sprijinim companiile românești să investească responsabil, să devină mai eficiente și mai sustenabile”

ProCredit Bank România susține afacerile din producție, în calitate de bancă parteneră în implementarea programului SME Eco-Tech, prin care IMM-urile pot obține un grant nerambursabil de până la 40% din cheltuielile eligibile, completat cu finanțare bancară în condiții avantajoase, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Programul este finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană pentru România și este coordonat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Programul dispune de un buget total de 288,8 milioane lei și este destinat întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul producției (CAEN secțiunea C) care doresc să investească în modernizarea activității, reducerea consumului de energie și adoptarea unor tehnologii mai eficiente și mai sustenabile.

Lansarea programului SME Eco-Tech este anunțată pentru data de 26 mai 2026, iar companiile interesate sunt încurajate să înceapă pregătirea proiectelor încă de pe acum, pentru a putea aplica imediat ce înscrierile vor fi deschise.

Finanțare mixtă pentru modernizarea producției

SME Eco-Tech oferă companiilor posibilitatea de a accesa o structură de finanțare care combină sprijinul public nerambursabil cu finanțarea privată. Un proiect eligibil trebuie să aibă o valoare minimă de 668.100 lei și include două componente principale:

• grant nerambursabil de până la 40% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent aproximativ 267.240 lei);

• credit bancar reprezentând cel puțin 60% din valoarea proiectului, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent aproximativ 400.860 lei), acordat în condiții avantajoase de către ProCredit Bank.

Prin aceste investiții, IMM-urile pot implementa proiecte care vizează:

• creșterea eficienței energetice;

• utilizarea energiei din surse regenerabile;

• digitalizarea fluxurilor de producție;

• implementarea unor soluții de reciclare și reutilizare.

”Primul venit – primul servit”: viteza de aplicare devine esențială

Un element esențial al programului SME Eco-Tech este modul de alocare a fondurilor. Înscrierea în program se realizează pe principiul „primul venit – primul servit”, ceea ce înseamnă că proiectele depuse mai devreme au șanse mai mari de a beneficia de finanțare.

În acest context, ProCredit Bank recomandă companiilor interesate să își pregătească documentația și structura investiției înainte de deschiderea oficială a programului.

Rolul ProCredit Bank: finanțare și consultanță pentru pregătirea proiectelor

Cu o experiență de peste două decenii în finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, pe lângă componenta de creditare, ProCredit Bank România oferă antreprenorilor suport consultativ pe tot parcursul procesului, de la structurarea finanțării până la implementarea investiției.

Astfel, companiile beneficiază de:

• analiză financiară adaptată specificului proiectului;

• structurarea optimă a finanțării grant + credit;

• consultanță în pregătirea proiectului înainte de depunere;

• suport pe parcursul implementării investiției.

„Participarea noastră în cadrul programului SME Eco-Tech reprezintă o continuare firească a misiunii ProCredit Bank: aceea de a sprijini companiile românești să investească responsabil, să devină mai eficiente și mai sustenabile. IMM-urile sunt nucleul economiei, iar acest program le oferă o oportunitate concretă de a se moderniza cu sprijin financiar accesibil și predictibil”, a declarat Ștefan Manole, Director General ProCredit Bank

Mai mult decât finanțare: ecosistem digital pentru companiile aflate în dezvoltare

Pentru companiile care aleg să colaboreze cu ProCredit Bank în cadrul programului SME Eco-Tech, banca oferă nu doar finanțare, ci și acces la un ecosistem complet de servicii digitale dedicate antreprenorilor.

Clienții noi care își deschid un cont business la ProCredit Bank pot beneficia de:

• ZERO comision de administrare a pachetului de cont curent în primii 2 ani;

• onboarding 100% online pentru deschiderea contului și bonus 250 LEI la deschidere;

• acces gratuit la Business Portal, platformă digitală pentru administrarea eficientă a operațiunilor companiei, inclusiv Open Banking pentru vizualizarea conturilor de la alte bănci într-un singur loc;

• acces la ProConnect, platfoma internațională de business networking a ProCredit Group, prezentă în 12 țări;

• soluții digitale pentru plăți, administrarea lichidităților și relația cu banca.

Prin această abordare, ProCredit Bank susține IMM-urile nu doar în accesarea finanțării, ci și în digitalizarea și eficientizarea activității pe termen lung.

Partener strategic pentru IMM-urile orientate spre viitor

ProCredit Bank România face parte din ProCredit Group, un grup bancar internațional prezent în Europa de Sud-Est, Europa de Est, America de Sud și Germania.

În România, banca este prezentă din 2002 și se dedică sprijinirii întreprinderilor micro, mici și mijlocii și persoanelor fizice, oferind soluții financiare etice, sustenabile și complet digitale.

Prin expertiza acumulată în finanțarea investițiilor sustenabile și printr-o abordare bazată pe parteneriate pe termen lung, ProCredit Bank contribuie activ la dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

Având în vedere mecanismul de alocare „primul venit – primul servit”, reprezentanții IMM-urilor sunt încurajați să înceapă pregătirea proiectelor și să ia legătura cu banca în această săptămână, prin completarea formularului disponibil pe pagina dedicată: https://www.procreditbank.ro/companii/sme-ecotech/