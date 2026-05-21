Raiffeisen Bank România încurajează redirecționarea impozitului către ONG-uri. Prin inițiativa #TotCeNeUnește, banca a direcționat peste 9 milioane de euro către ONG-uri din România

Cornel Dinu

Raiffeisen Bank România lansează o campanie dedicată redirecționării impozitului către organizații neguvernamentale, invitând persoanele fizice și companiile să susțină proiecte care răspund unor nevoi reale ale comunității și generează schimbări cu impact pe termen lung, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Angajamentul Raiffeisen Bank România față de comunități se reflectă prin parteneriate durabile cu organizații care dezvoltă soluții relevante în domenii esențiale. În 2025, prin inițiativa #TotCeNeUnește, banca a direcționat peste 9 milioane de euro către ONG-uri din România, contribuind la susținerea unor proiecte din educație, sănătate, incluziune socială și protecția mediului.

Campania este lansată în contextul apropierii termenului-limită pentru redirecționarea impozitului și aduce în atenție o serie de inițiative susținute de bancă, care activează în domenii diverse și răspund unor nevoi concrete din societate.

Până pe 25 mai, persoanele fizice pot redirecționa până la 3,5% din impozitul pe venit, iar companiile pot direcționa până la 20% din impozitul pe profit, în limitele prevăzute de legislația în vigoare. Acest demers nu presupune costuri suplimentare și reprezintă o modalitate simplă prin care pot fi susținute proiecte relevante pentru comunitate.

Parte a inițiativei #TotCeNeUnește, campania pune la dispoziția publicului o platformă online dedicată, care reunește proiecte și organizații ce pot beneficia de sprijin, precum și informații despre pașii necesari pentru redirecționarea impozitului.

Printre proiectele evidențiate se numără Campus Lumya, o inițiativă dedicată copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist. Aflat în etapa de finalizare a primei faze, campusul va integra servicii de terapie și educație, programe pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă și soluții de sprijin pentru familii.

Raiffeisen Bank România își propune să aducă în prim-plan proiecte și inițiative cu impact și să încurajeze redirecționarea impozitului către organizații care contribuie activ la dezvoltarea comunităților.

Mai multe informații despre campanie și despre organizațiile care pot fi susținute sunt disponibile aici: https://www.raiffeisen.ro/ro/vocea-raiffeisen-bank/redirectionare-impozit-pe-venit.html

Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
