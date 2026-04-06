De astăzi, poți cumpăra, din nou, titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi poți obține

Gabriela Dinu
Start în Programul Fidelis si Tezaur

În perioada 6 aprilie – 8 mai 2026, românii interesați pot investi în titluri de stat Tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7% și 7,50%, anunță Ministerul Finanțelor.

Subscrierile au depășit 7,75 miliarde lei, in T1

„Programul Tezaur se bucură de un interes ridicat din partea populației: doar în primul trimestru al anului 2026, subscrierile au depășit 7,75 miliarde lei (7.750.234.269 lei), o sumă considerabilă care reflectă încrederea românilor în acest instrument de economisire”, se arată în comunicatul instituției.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat

Titlurile de stat pot fi cumpărate, între 6 aprilie – 6 mai 2026, prin platforma Ghișeul.ro, iar între 6 aprilie – 7 mai 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

De asemenea, titlurile se mai pot cumpăra între 6 aprilie – 8 mai 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului și între 6 aprilie – 7 mai 2026 în mediul urban și 6 aprilie 2026 – 6 mai 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale CN Poșta Română SA.

Beneficii? Venituri neimpozabile, dobânda plătită la data stabilită, titluri de stat transferabile sau răscumpărate în avans

„Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri”, subliniază MF.

Cine poate cumpăra titluri de stat

Potrivit sursei citate, sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat, la doar un click distanță.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experiență complet digitalizată și eficientă, Ministerul Finanțelor a pregătit un GHID pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal. Il poți studia AICI.

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
