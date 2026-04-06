Raiffeisen Bank și UBB premiază ideile care pot schimba bankingul: cine sunt studenții câștigători ai Think Tank Lab 2026

Raiffeisen Bank și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au anunțat câștigătorii celei de-a treia ediții a programului Think Tank Lab, o inițiativă de mentorat dedicată studenților interesați de tehnologie, inovație și viitorul industriei financiar-bancare.

Potrivit băncii, la ediția din acest an s-au înscris 100 de studenți, iar cei selectați au lucrat timp de mai multe luni alături de mentori din cadrul băncii pentru a dezvolta soluții software cu aplicabilitate în banking.

Studenții au lucrat în echipă, și-au dezvoltat abilitățile de programare

Participanții au avut ocazia să își dezvolte abilitățile de programare, să aplice practici agile cu obiective și termene clare și să lucreze eficient în echipă, fiind ghidați pe tot parcursul programului de mentori cu experiență în domeniul tehnologic din cadrul Raiffeisen Bank.

Ce teme au abordat studenții în Think Tank Lab 2026

În ediția din 2026, temele abordate au inclus dezvoltarea unor produse bancare, financiare și de asigurări dedicate studenților, conceptul agenției bancare a viitorului, bankingul sustenabil, precum și utilizarea tehnologiilor inovatoare cu impact în sectorul financiar, inclusiv inteligența artificială.

Juriul programului de mentorat

La finalul programului, echipele participante și-au prezentat proiectele în fața unui juriu format din reprezentanți ai Facultății de Matematică și Informatică a UBB (lect. dr. Ioan Badarinza și conf. univ. dr. Dan Mircea Suciu, prodecan al Facultății de Matematică și Informatică) și ai băncii Raiffeisen (Bogdan Popa, Vicepreședinte Divizia Operațiuni și IT; Carmen Petrean, Director Zona Retail Cluj și Andrei Pavel, Director IT Delivery).

Fiecare echipă a realizat o demonstrație live a produsului software dezvoltat, iar proiectele au fost evaluate în funcție de valoarea de business, gradul de inovație și implementarea tehnică.

Juriul a desemnat câștigătoare trei dintre echipele participante în program

Locul 1 a fost obținut de echipa R-AI-FFEISEN, cu proiectul SmartLeads. Echipa este formată din Andrei Daniel Bălan (master), Ștefan Cătălin Dobrincu (anul II), Raluca Pășcuță (anul II), Alexia Cristiana Turcu (anul II) și a fost coordonată de mentorul Robert Sumaracov, Guild Lead – Agile Engineering Delivery din cadrul Raiffeisen Bank.

Locul 2 a fost ocupat de echipa The Guardians, cu proiectul Safety Center, formată din Darius-Lucas Balogh (anul II), Codrin Gabriel Lateș (anul II), Vasile Pleș (anul II) și Andrei Pușcaș (anul III), sub coordonarea mentorului Mihaela Voicu, Engineer Coach – Agile Engineering Delivery .

Locul 3 a revenit echipei Mind Your Decisions, cu proiectul Connect & Grow, formată din Rareș-Marius Fodorca (anul II), Sonia Andreea Zăgrean (anul II), Alexia Marchiș (anul II) și Beatrice Crețu (anul II), coordonată de mentorul Mihaela Voicu, Engineer Coach – Agile Engineering Delivery.

Bogdan Popa: Inițiativa reflectă angajamentul nostru de a susține educația

„Ne bucură interesul tot mai mare al studenților pentru programul Think Tank Lab și calitatea proiectelor dezvoltate în cadrul acestei ediții. Inițiativa reflectă angajamentul nostru de a susține educația și de a crea contexte în care tinerii pot dezvolta soluții inovatoare cu potențial real pentru industria financiară”, a declarat Bogdan Popa, Vicepreședinte Divizia Operațiuni și IT, Raiffeisen Bank România.

Christian Săcărea: Ne bucurăm să vedem un interes în creștere în rândul studenților, precum și calitatea din ce în ce mai ridicată a ideilor și proiectelor



„Programul Think Tank Lab dezvoltat de UBB în parteneriat cu Raiffeisen Bank a devenit deja o tradiție care arată nu doar angajamentul ferm al universității noastre în ceea ce privește parteneriatele durabile cu mediul de afaceri în beneficiul clar al comunității de studenți, ci și tradiția excelenței pe care o cultivăm zi de zi în studenții noștri. Ne bucurăm să vedem un interes în creștere în rândul studenților, precum și calitatea din ce în ce mai ridicată a ideilor și proiectelor pe care le prezintă”, afirmă conf. univ. dr. Christian Săcărea, prorectorul UBB pentru Linia de studii în limba germană, Învățământ netradițional, Relația cu societatea – componenta socio-economică/fundraising.

Hub-ul din Cluj, spațiu dedicat educației și inovației în banking

Programul Think Tank Lab a fost facilitat de Raiffeisen Bank prin amenajarea unui spațiu dedicat colaborării și networkingului în cadrul Centrului Operațional Administrativ din Cluj-Napoca.

Hub-ul, inaugurat în 2023, este dedicat educației în domeniul tehnologiei și inovației cu aplicabilitate în sectorul bancar și oferă studenților un mediu în care pot colabora, experimenta și dezvolta soluții cu potențial real de implementare