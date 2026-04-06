Studiu CFA: Românii cumpără mai puțin de Paște, dar stresul financiar crește: 3 din 4 spun că banii le afectează starea psihică

Românii devin mai prudenți când vine vorba de cheltuielile de Paște. Nu mai cumpără impulsiv ca de Crăciun sau Black Friday, dar presiunea financiară rămâne ridicată. În spatele listelor de cumpărături bine calculate, se ascunde o realitate mai dură: grija pentru bani afectează tot mai mult echilibrul emoțional.

Românii cumpără mai puțin de Paște decât în alte perioade comerciale

Doar 2 din 10 români spun că de Paște fac mai multe cumpărături decât în mod obișnuit, potrivit Barometrului Sezoanelor Financiare realizat de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank.

Prin comparație, comportamentul de consum este mult mai intens în alte perioade:

-63% dintre români cheltuie mai mult de sărbătorile de iarnă

-39% cresc consumul de Black Friday

Cu alte cuvinte, Paștele rămâne o sărbătoare mai temperată din punct de vedere al consumului.

Bugetele există, dar sunt greu de respectat

Potrivit studiului, 68% dintre români spun că își stabilesc un buget pentru cumpărăturile de sezon. Totuși, aproape la fel de mulți recunosc că l-au depășit în ultimul an. În paralel, aproximativ un sfert dintre respondenți admit că fac frecvent cumpărături impulsive în perioadele festive.

Această contradicție spune mult despre comportamentul financiar actual: intenția de control există, dar este greu de pus în practică.

Cumpărăturile impulsive rămân o provocare majoră

Mai mult de jumătate dintre români spun că ar vrea să învețe:

-să recunoască reducerile reale

-să evite cumpărăturile spontane

Este un semnal important: problema nu este doar venitul, ci și modul în care sunt luate deciziile financiare.

Stresul financiar afectează majoritatea românilor

Un al doilea studiu, realizat de Reveal Marketing Research la solicitarea XTB România, arată de fapt cum suntem impactați, dimensiunea reală a problemei:

-75% dintre români resimt anxietate din cauza banilor

-85% spun că au probleme cu somnul din același motiv

Principalele surse de stres sunt:

creșterea prețurilor

cheltuielile neprevăzute

siguranța locului de muncă

datoriile

Astfel, anxietatea financiară nu mai este un fenomen marginal, devine o stare generalizată.

Florentina Almăjanu: Diferența nu o face venitul, ci disciplina în planificare

Florentina Almăjanu, director general al Asociației CFA România, explică această tensiune dintre planificare și realitate:

,,Deși mulți români își stabilesc un buget pentru perioadele festive, aproape la fel de mulți ajung să îl depășească. Acest lucru nu indică lipsa controlului, ci dificultatea de a gestiona presiunea momentului, de la creșterea prețurilor până la așteptările sociale. În cazul Paștelui, unde comportamentul de consum este mai moderat decât în alte perioade, există o oportunitate reală pentru decizii financiare mai echilibrate. Diferența nu o face venitul, ci disciplina în planificare și capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment.” – Florentina Almăjanu, director general Asociația CFA România.



Cum pot românii să țină sub control cheltuielile de Paște

Specialiștii recomandă câteva reguli simple, dar eficiente:

-stabilirea unui buget realist

-respectarea unei liste de cumpărături

-amânarea achizițiilor impulsive

-verificarea istoricului prețurilor

-monitorizarea cheltuielilor în timp real

-crearea unui fond pentru situații neprevăzute

