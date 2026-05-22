Banca Transilvania a realizat un profit net de 950,2 milioane lei, în primele 3 luni din an. Ömer Tetik: „BT crește la dimensiunea unui campion regional”

În primele 3 luni din an, Banca Transilvania a realizat un profit net de 950,2 milioane lei, cu 25,6% mai mult în comparație cu T1 2025. Potrivit băncii, creșterea profitului este susținută de dinamica veniturilor operaționale și de menținerea la un nivel redus a costului riscului. Activele băncii au ajuns la 212,9 miliarde lei, în creștere cu 1,2% față de 31 decembrie 2025, reflectând capacitatea băncii de a susține economia inclusiv în perioade dificile.

BT a început anul 2026 cu rezultate financiare pozitive, creșteri pe toate liniile de business și activitate comercială consistentă, confirmând rolul său esențial în susținerea economiei, anunță banca. Profitabilitatea în creștere, eficiența operațională și extinderea bazei de clienți consolidează poziția BT și a Grupului Financiar Banca Transilvania (Grupul BT) ca lider în România și în Europa de Sud-Est.

Ömer Tetik: „BT crește la dimensiunea unui campion regional”

„Am început anul în forță, atât din punct de vedere comercial – cu creștere a numărului de clienți, a finanțărilor și a tranzacțiilor –, cât și prin promovarea băncii și a României inclusiv pe piețele financiare internaționale, de unde am atras o sumă record pentru țara noastră. Toate acestea ne ajută să susținem mai departe economia națională și populația. Creșterea activității băncii se reflectă atât în economii de scară și în costuri mai bune pentru clienți, dar și în faptul că BT crește la dimensiunea unui campion regional, care are forța să susțină economia și infrastructura țării. Ne uităm la viitor cu atenție, având în vedere incertitudinile interne și externe, dar avem în continuare apetit pentru finanțarea economiei și dezvoltarea businessului BT”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Rezultatele financiare ale Grupului Financiar BT

•Profitul net este de 1,14 miliarde lei, cu 30,1% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut (T1 2026/T1 2025). Banca Transilvania contribuie cu 83% din profitul total al Grupului BT.

•Activele au ajuns la 227 miliarde lei, dimensiune care permite Grupului BT să susțină proiecte majore în economie.

•Creditele brute și creanțele din contractele de leasing financiar ale Grupului BT au ajuns la 115,9 miliarde lei, pe fondul creșterii cererii de finanțare din partea companiilor și a populației.

•Raportul credite brute/depozite este de 65,9%, în creștere cu 1,2 puncte procentuale în comparație cu finalul anului trecut.

Dinamică pozitivă a activității comerciale:

-Depozitele clienților au înregistrat o evoluție pozitivă și au ajuns la 169,5 miliarde de lei la 31 martie 2026, în creștere cu 0,4% față de finalul anului 2025.

-3,5 miliarde lei reprezintă valoarea creditelor acordate populației în T1 2026 pentru susținerea accesului acestora la credite pentru locuințe și alte proiecte personale.

-Aproximativ 64,2 miliarde lei este soldul creditelor brute acordate firmelor, în creștere cu 2,5% față de 31 decembrie 2025.

Finanțare, capital & risc

•Raportul credite brute/depozite este de 63,5%, în creștere cu aproximativ 1 punct procentual față de finalul anului trecut.

•Rata creditelor neperformante (conform EBA) este de 2,55%, nivel care reflectă calitatea portofoliului și politicile prudente de risc ale băncii.

•Indicatorul de solvabilitate este de 20,65%, confirmând o poziție de capital solidă și capacitatea BT de a susține creșterea activității de creditare și investițiile strategice.

•Costul riscului se menține la un nivel redus, de 0,71%, susținut de calitatea portofoliului și de politicile prudente de risc.

Eficiența modelului de business la BT

Creșterea activității operaționale a Băncii Transilvania se reflectă în principalii indicatori de venit și confirmă diversificarea surselor de venit și eficiența modelului de business: venitul net din dobânzi este de +8,7% față de T1 2025, iar venitul net din taxe și comisioane este de +12,9% față de T1 2025.

Indicatorul de eficiență operațională a băncii a ajuns la 48,12%, incluzând impactul taxei pe cifra de afaceri. Rata rentabilității capitalurilor proprii (ROE) este 19,54% în T1 2026.

BT se apropie de pragul de 5 milioane de clienți activi

În primele trei luni ale anului, BT a continuat să atragă clienți noi în ritm susținut, aproape 140.000 de persoane și companii devenind clienți ai băncii.

Rezultatele din primul trimestru indică un început de an pozitiv pentru Banca Transilvania, în ciuda contextului economic volatil. BT va continua să simplifice modul în care clienții își gestionează banii și să lanseze soluții pentru economisire, creditare și investiții, se precizează intr-un comunicat de presă.