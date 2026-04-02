BCR a lansat George Business, platformă pentru IMM-uri și companii mari. Sergiu Manea: „Acest pas reconfirmă încrederea noastră în companiile locale și în potențialul lor de a crește, de a se integra în lanțurile de valoare europene și de a crea avantaj competitiv”

BCR lansează George Business, platforma de banking inteligent pentru IMM-uri și companii mari, prin care antreprenorii au acces în timp real la date financiare, sprijin în luarea deciziilor strategice și un control operațional mai bun.

Potrivit băncii, cu ajutorul George Business, administratorii, echipele de management și departamentele financiare pot gestiona activitatea companiei sau a unui grup de firme dintr-un singur loc, prin fluxuri de aprobare pe mai multe niveluri, cu posibilitate de a confirma plăți și operațiuni bancare într-un mod sigur și transparent.

În George Business poți administra până la 3 conturi curente – în lei sau în valută

George Business include funcționalități pentru configurarea utilizatorilor și a drepturilor de acces, autorizarea semnăturilor, gestionarea mai multor conturi și administrarea cardurilor, cu acces 100% online la:

-instrumente de trade finance, inclusiv scrisori de garanție și acreditive de import;

-modul de analiză financiară, Financial Health, care oferă vizibilitate în timp real asupra ratingului companiei și a principalilor indicatori financiari;

-transferuri în lei și valută, interbancare și intrabancare, inclusiv plăți multiple prin fișiere care pot conține până la 25.000 de tranzacții individuale;

-produse de factoring;

-administrarea și lichidarea depozitelor direct din platformă.

Sergiu Manea: „Acest pas reconfirmă încrederea noastră în companiile locale și în potențialul lor de a crește, de a se integra în lanțurile de valoare europene și de a crea avantaj competitiv”

„Lansăm George Business într-un moment de acută nevoie de claritate, capacitate de anticipare și disciplină în execuție. Antreprenorii și companiile din România au nevoie de instrumente care să le ofere vizibilitate în timp real, pentru a înțelege unde sunt, ce urmează și cum să reacționeze. George Business pornește de la această realitate și de la ceea ce înseamnă astăzi să fii pregătit pentru orice: date, coerență și un sistem de sprijin care funcționează la scară.



Platforma a fost dezvoltată împreună cu clienții BCR, pornind de la nevoile lor concrete, și vom continua să lucrăm alături de ei pentru a dezvolta noi funcționalități și servicii relevante. Prin George Business, deschidem complet ecosistemul George în România, iar acest pas reconfirmă încrederea noastră în companiile locale și în potențialul lor de a crește, de a se integra în lanțurile de valoare europene și de a crea avantaj competitiv”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

„George Business este noul mod în care facem corporate banking în BCR. Nu este despre servicii și produse bancare disponibile pe un ecran, ci despre cum am regândit modul în care companiile din România au acces, în timp real, la date financiare, control operațional și o capacitate mai bună de reacție.

Prin George Business, obiectivul nostru este să dezvoltăm o platformă simplă și intuitivă, care să funcționeze la fel de bine pentru un antreprenor în creștere, dar și pentru o organizație mare, cu procese complexe și multiple niveluri de decizie. Practic, facem echipă pentru mediul de afaceri, offline și online, 24/7, indiferent de dimensiunea companiilor și de industria în care activează.

Pentru că în business, pregătit pentru orice nu înseamnă că lucrurile vor fi ușoare. Dar înseamnă că ai datele, instrumentele și partenerii potriviți să poți să anticipezi și să nu fii luat prin surprindere”, a declarat Bogdan Cernescu, Director Executiv Corporate Banking BCR, Head of George Business.

24.000 de utilizatori, 11.000 de clienți corporate BCR folosesc deja George Business

Aproximativ 11.000 de clienți corporate BCR, IMM-uri și companii mari, folosesc deja George Business, iar platforma:

-are peste 24.000 de utilizatori, care încarcă lunar peste 15.000 de fișiere de plăți;

-procesează lunar tranzacții de 12 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3% din PIB-ul României;

-generează 1,2 milioane extrase bancare pe lună, cu o medie de 40.000 de extrase pe zi.

Pentru IMM-uri, George Business înseamnă operațiuni simplificate, vizibilitate asupra indicatorilor financiari și o imagine clară a sănătății afacerii. Pentru companiile mari, cu structuri complexe, departamente financiare extinse și nevoi de trade finance, George Business oferă control, trasabilitate și eficiență operațională.

George Business s-a dezvoltat cu ajutorul și implicarea clienților corporate BCR

Procesul de migrare a clienților, prin care George Business a înlocuit treptat aplicațiile de corporate banking eBCR și 24Banking BCR, s-a încheiat la final de 2025 și a durat aproximativ doi ani. În această perioadă, George Business s-a dezvoltat cu ajutorul și implicarea clienților corporate BCR, care au oferit sprijin în definitivarea experienței și a portofoliului de funcționalități din platformă.

Pregătit pentru orice

Lansarea George Business este susținută de o amplă campanie de comunicare, sub mesajul Pregătit pentru orice, care construiește o paralelă între managementul unui business și sporturile de anduranță. Mesajul campaniei pornește de la ideea că performanța în business, la fel ca în sporturile de anduranță, nu este niciodată rezultatul unui efort individual, ci al unei echipei, a unei infrastructuri și a unui sistem de sprijin. În acest context, BCR, prin expertiza oamenilor săi și prin George Business, joacă rolul unui staff tehnic, care oferă companiilor acces la date, control, stabilitate, claritate și încredere.

Ce pachete îți propune BCR pentru businessul tău

BCR a lansat o nouă ofertă de conturi George Business, dedicată atât IMM-urilor, cât și companiilor mari, structurată în patru pachete adaptate nevoilor diferite de tranzacționare și administrare financiară.

Pachetul Start

Include 25 de tranzacții interbancare gratuite în lei pe lună, beneficii suplimentare precum reduceri de 25% acordate pentru tranzacțiile care depășesc un anumit prag și are un cost de 100 lei. Pentru clienții noi, banca oferă o reducere de 50%.

Pachetul Dinamic

Extinde limita la 200 de tranzacții interbancare gratuite lunar, păstrând avantajele de reduceri suplimentare. Costul pachetului este de 150 lei.

Pachetul Flux

Este destinat companiilor cu volum mai mare de operațiuni, oferind 200 de tranzacții gratuite pe lună – încasări & plăți interbancare în Lei, plăți interbancare în valută SEPA & NON-SEPA, plăți în EUR în cadrul grupului Erste. Vine cu 25% reduceri suplimentare acordate pentru tranzacțiile care depășesc un anumit prag și are un cost de 250 lei.

Pachetul Compas

Completează oferta pentru companiile mari sau cu nevoi complexe, fiind orientat către volume ridicate de tranzacții, funcționalități extinse și servicii premium integrate în ecosistemul George Business.

Pachetul conține 200 de tranzacții** gratuite / lună – adică încasări & plăți interbancare în Lei, plăți interbancare în valută SEPA & NON-SEPA, plăți în EUR în cadrul grupului Erste. Vine cu 25% reduceri suplimentare acordate pentru tranzacțiile care depășesc un anumit prag. Cost pachet: 400 lei

