Mugur Isărescu, semnal subtil către clasa politică care a uitat de adoptarea euro: Dacă „actualul proiect de țară este intrarea României în OCDE”, în viitor „trebuie să pregătim temeinic următorul proiect – adoptarea euro”

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, spune că România trebuie să își pregătească următorul proiect strategic: adoptarea monedei euro. Un mesaj subtil poate, către clasa politică care în prezent duce lupte interne care nu ajută și nu prăgătesc un viitor așa cum mulți ne dorim. Dacă actualul proiect la care lucrăm este aderarea la OCDE, guvernatorul BNR atrage atenția că viitorul este în schimbare, prioritățile țării se pot schimba, dar viitorul este adoptare euro.

Iar România trebuie să facă acest demers, să-l pregătească, pentru generația viitoare. De pregătirea noilor generații țin viitorul economic, capacitatea de adaptare dar și educația financiară, a punctat Mugur Isărescu, într-un cuvânt de deschidere în cadrul conferinței „Riscuri și oportunități în sistemul financiar românesc”

„Viitorul este în schimbare în lume, este în schimbare în România. Actualul proiect de țară, dominat de intrarea României în OCDE, este în curs de finalizare. Trebuie să pregătim temeinic, mai ales pentru generația tânără, următorul proiect – adoptarea euro.”, a declarat Mugur Isărescu, în cadrul conferinței organizate de Banca Națională a României și Academia de Studii Economice din București.

Aderarea la EURO este decisă de clasa politică în Parlament

Bankingnews INFO. Adoptarea EURO nu poate deveni realitate fără consens politic. ”Nu BNR trebuie să își asume singură responsabilitatea pentru un astfel de obiectiv. Este nevoie de consensul tuturor partidelor politice din Parlament”, semnala recent Aura Socol, la o conferință BankingNews.

Revenind la declarațiile guvernatorului Mugur Isărescu, acestea vin într-un context economic global caracterizat de incertitudine și volatilitate, iar domnia sa a subliniat impactul direct al tensiunilor geopolitice asupra economiei.

Context global tensionat cu risc direct pentru România

„Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a generat deja efecte vizibile asupra piețelor energetice și continuă să amplifice volatilitatea piețelor financiare internaționale”.

În același timp, la nivel global se manifestă tendințe de fragmentare economică și tensiuni comerciale între marile economii, care contribuie la menținerea unui climat dificil de anticipat. Pentru noi, aceste evoluții externe se suprapun peste probleme structurale deja cunoscute.

Vulnerabilitățile economice cu care ne confruntăm

„Pentru economia României, aceste evoluții externe se suprapun peste vulnerabilități interne deja cunoscute, precum persistența deficitelor gemene”, a subliniat Isărescu.

În acest context, guvernatorul BNR a insistat asupra rolului educației financiare, pe care îl vede ca pe o componentă esențială a funcționării economiei. „Educația financiară nu mai înseamnă doar capacitatea de a administra eficient finanțele personale, ci reprezintă o competență necesară pentru a cunoaște cum funcționează economia și pentru a lua decizii informate”.

Acesta a arătat că o societate mai bine pregătită din punct de vedere financiar poate înțelege mai bine evoluțiile economice și poate gestiona mai eficient șocurile.

În paralel, discursul a pus accent pe transformările tehnologice din domeniul financiar. În cadrul proiectelor dezvoltate în parteneriat cu mediul academic sunt abordate teme precum securitatea cibernetică, criptoactivele, monedele digitale sau utilizarea inteligenței artificiale în gestionarea riscurilor financiare.

Mugur Isărescu a subliniat și importanța formării noilor generații pentru viitorul sistemului financiar.

„Avem responsabilitatea de a crea, împreună, un cadru în care studenții de astăzi să poată deveni profesioniștii și liderii de mâine, capabili să înțeleagă riscurile, să valorifice oportunitățile și să contribuie la dezvoltarea unei economii moderne și reziliente.”

În acest sens, colaborarea dintre mediul academic și sectorul financiar-bancar este considerată esențială pentru pregătirea viitorilor specialiști.

Discursul guvernatorului conturează astfel direcțiile principale pentru perioada următoare, direcții care nu trebuie abandonate, ci incurajate: gestionarea riscurilor externe, corectarea vulnerabilităților interne, investiția în educație financiară și adaptarea la transformările tehnologice, în paralel cu pregătirea pentru adoptarea monedei euro.

„Închei cu un citat memorabil despre educație al lui Nicolae Iorga, mai actual ca oricând într-o lume aflată într-o continuă schimbare: „Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație.”, a fost sfatul de final al guvernatorului BNR.

