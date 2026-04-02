BT Direct, parte din Grupul Banca Transilvania, lansează soluții de finanțare dedicate achizițiilor pentru locuință de la JYSK. Nicoleta Bott: ”Vedem un interes tot mai mare al românilor pentru investițiile în confortul și funcționalitatea casei, iar prin soluțiile noastre de finanțare dorim să susținem aceste alegeri”

BT Direct, parte a Grupului Banca Transilvania, și JYSK România, unul dintre retailerii din topul pieței de mobilier și decorațiuni pentru casă, anunță un parteneriat prin care clienții pot accesa soluții de finanțare dedicate achizițiilor pentru locuință.

Colaborarea continuă direcția BT Direct de a construi parteneriate cu love brands, oferind clienților experiențe de cumpărare mai simple și mai rapide.

Clienții pot obține până la 40.000 de lei pentru achizițiile din magazinele JYSK, având la dispoziție un cod QR prin care pot aplica pentru finanţarea produselor dorite.

„Ne bucurăm să începem acest parteneriat cu JYSK, un brand puternic și foarte bine conectat la ceea ce își doresc oamenii pentru amenajarea casei. Vedem un interes tot mai mare al românilor pentru investițiile în confortul și funcționalitatea casei, iar prin soluțiile noastre de finanțare dorim să susținem aceste alegeri”, declară Nicoleta Bott, CEO BT Direct.

„Parteneriatul cu BT Direct reprezintă un pas în dorința noastră de a le oferi clienților o experiență de cumpărături mai accesibilă și mai comodă. Știm cât de important este pentru oameni să investească în confortul locuinței, iar prin această soluție de finanțare le oferim posibilitatea de a-și realiza planurile mai ușor și mai rapid. Ne bucurăm să colaborăm cu un partener de încredere și să facilităm accesul la produse de calitate pentru cât mai mulți români”, afirmă Cristian Cuzmin, Financial Manager JYSK România și Bulgaria.

BT Direct este compania de finanțare pentru persoane fizice din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania. Cu un portofoliu de peste 250.000 de clienți activi, BT Direct oferă soluții de creditare în magazine fizice și online. Clienții pot accesa finanțări pentru achiziția de produse sau pentru nevoi personale în peste 2.000 de magazine, spitale și clinici partenere, precum și în aproximativ 200 de site-uri.