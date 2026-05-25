Peste zece mii de liceeni au luat parte la Caravana de Educație Financiară, proiect derulat de ING Bank România și FNaP ProEdu în toată țara. Mihaela Bîtu: Mergem direct în licee din toată țara și vorbim pe limba adolescenților despre bani, planificare și idei de business

Trei echipe de elevi din Brăila, Sibiu și Galați au fost premiate în cadrul concursului de idei de afaceri organizat în Caravana de Educație Financiară, un proiect derulat de ING Bank România și Federația Națională a Părinților FNaP ProEdu. Alte cinci echipe au primit mențiuni speciale. Valoarea totală a premiilor acordate a depășit 17.000 de euro net, iar proiectele selectate au arătat cum pot fi puse în practică, cu idei curajoase și multă implicare, noțiuni de educație financiară, gândire antreprenorială și lucru în echipă.

Peste 10.000 de elevi din 81 de licee din București și alte 22 de orașe din toată țara au participat la cursurile susținute în cadrul Caravanei de Educație Financiară, ediția de primăvară 2026 și a treia națională, de la lansarea proiectului.

Timp de trei săptămâni în martie și aprilie, zeci de angajați ING Bank România au predat, ca voluntari, ore de educație financiară în licee din Arad, Bacău, Brăila, Brașov, București, Buzău, Cluj Napoca, Constanța, Făgăraș, Focșani, Galați, Iași, Miercurea Ciuc, Otopeni, Ploiești, Reșița, Sebeș, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Timișoara, Tulcea, Vaslui și Zalău.

Programul Caravanei de Educație Financiară include o oră de curs susținută de voluntari ING Bank România, cu experiență și pregătire de formator, alături de voluntari ai Federației Naționale a Părinților ProEdu, precum și un concurs de idei de afaceri, cu premii oferite de ING.

Concursul este un test al cunoștințelor financiare ale elevilor de clasa a noua și a zecea, pe de o parte, iar pe de altă parte, o explorare a imaginației și capacității de organizare și lucru în echipă a adolescenților, în crearea unui proiect de business. La concursul cu premii oferite de ING Bank Romania s-au înscris peste 200 de echipe.

Mihaela Bîtu: Prin Caravana de Educație Financiară, mergem direct în licee din toată țara și vorbim pe limba adolescenților despre bani, planificare și idei de business

„Educația financiară este una dintre competențele care îi ajută pe tineri să fie mai siguri pe alegerile lor, astăzi și pe termen lung. Prin Caravana de Educație Financiară, mergem direct în licee din toată țara și vorbim pe limba adolescenților despre bani, planificare și idei de business. Ne bucurăm să vedem interesul și creativitatea lor și să știm că, împreună cu partenerii noștri și cu colegii voluntari ING, contribuim la un impact real în comunități.” a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Liceul câștigător al ediției a fost declarat Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Brăila

Cinci elevi de la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Brăila au câștigat concursul cu tema „Organizarea unui eveniment de strângere de fonduri pentru dotarea și lansarea postului de radio al liceului”, la care fondul de premiere a depășit 17000 de euro net.

Iată lista completă a câștigătorilor acestui concurs:

Locul 1: echipa The Quintessence de la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Brăila, câte 1200 de euro per coechipier;

Locul 2: echipa Bostratura de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din, Sibiu, câte 750 de euro per coechipier;

Locul 3: echipa Ban0masters de la Colegiul Național „Costache Negri” din Galați, câte 500 de euro per coechipier;

5 mențiuni speciale (premiul constând în câte 500 de euro per coechipier):

Echipa Golden Minds de la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov

Echipa Apex de la Colegiul Național „Vasile Goldiș” din Arad

Echipa Gardienii bugetului de la Colegiul Național „Costache Negri” din Galați

Echipa Start Five Up de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara

Echipa S.P.O.R de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Vaslui

De la lansare, peste 38000 de elevi din 96 licee din București și 25 de orașe au participat la lecțiile de educație financiară

De la lansarea în toamna anului 2024, peste 38000 de elevi de la 196 licee din București și 25 de orașe au participat la lecțiile din cadrul proiectului de educație financiară lansat de ING Bank România și Federația Națională a Părinților FNaP ProEdu, ajuns acum la a treia ediție națională sub o nouă denumire – Caravana de Educație Financiară și cu un fond de premiere pentru concursul de idei de afaceri suplimentat.

Până acum, 85 de elevi din licee din toată țara și București au primit, la concursul din cadrul proiectului susținut de ING Bank România, premii în valoare cumulată de aproape 50.000 de euro net.