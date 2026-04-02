Interesul pentru educația financiară crește accelerat: de la 1.630 la peste 7.800 de elevi în doar 5 ani. Participanții la Concursul European Money Quiz, organizat de ARB, tot mai bine pregătiți

În 2026, peste 7.800 de elevi, cu vârsta între 13-15 ani, din peste 225 de școli, licee și colegii de la nivel național s-au înscris la ediția a VIII-a a finalei naționale a concursului European Money Quiz, anunță Asociația Română a Băncilor, organizator alături de Institutul Bancar Român.

În martie 2026, peste 7800 de elevi au mers la concurs. O creștere de aproape 380% în doar 5 ani

Interesul pentru educația financiară în rândul tinerilor crește într-un ritm care nu mai poate fi ignorat. Dacă în urmă cu doar cinci ani concursul European Money Quiz aduna 1.630 de elevi, ediția din 2026 a atras peste 7.800 de participanți din toată țara. Este un salt de aproape cinci ori, care arată că noile generații încep să înțeleagă tot mai devreme importanța banilor, a deciziilor financiare și a siguranței în mediul digital. Este și rodul muncii tuturor actorilor implicați – ARB și bănci – un semnal pozitiv pentru țară și economie. Avem nevoie de oameni fericiți cu deciziile și viața pe care o aleg conștient, dar și de consumatori informați.

Mai pregătiți în 2026



Elevii participanți la finala națională din acest an au oferit răspunsuri corecte la cele 15 întrebări de educație financiară și digitală în proporție de 61,53%, în creștere comparativ cu ponderea răspunsurilor corecte de la finala națională de anul trecut, de 60%.



Aproximativ 64% dintre elevii participanți au cunoscut răspunsul corect la întrebarea ce este inflația.



Trei sferturi dintre elevi știu unde pot să găsească IBAN-ul, în toate situațiile. 72,68% dintre elevii participanți cunosc că dacă urmează să primească bani trebuie să transmită IBAN-ul și nu datele de pe card, cum ar fi numărul cardului sau codul de securitate.

Câștigători la European Money Quiz



În urma celor patru sesiuni organizate în anul 2026, în cadrul concursului național European Money Quiz, locul I a fost câștigat de elevi de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, Liceul Teoretic Dante Alighieri Bucureşti, Școala Gimnazială Nr. 3 Negrești-Oaș și Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște. În cadrul fiecărei sesiuni, câștigătorii locului I primesc un premiu în valoare de 3.000 lei net, câștigătorii premiului II beneficiază de 2.000 lei, iar ocupanții locului III primesc un premiu în valoare de 1.000 lei.

Dintre câștigătorii locurilor I, doi elevi cu cel mai bun punctaj, de la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud și Liceul Teoretic Dante Alighieri Bucureşti, vor reprezenta România și vor concura la finala europeană a concursului de educație financiară European Money Quiz, care se desfășoară la data de 19 mai 2026 la Bruxelles.

Participă 30 de state europene, iar câștigătorii vor primi titlul de campioni europeni ai banilor în 2026 și premii în bani.

European Money Quiz este o competiție europeană care s-a desfășurat în cadrul Global Money Week și European Money Week, o inițiativă comună lansată la nivelul Federației Bancare Europene în anul 2017, acestea fiind programe internaționale de conștientizare privind creșterea nivelului de educație financiară și digitală.

Finala European Money Quiz 2026 va fi pe 18 și 19 mai 2026

European Money Quiz este cea mai mare competiție la nivel european care își propune să îmbunătățească nivelul de educație financiară în rândul elevilor cu vârste între 13 și 15 ani. Lansat în 2017 ca inițiativă a asociațiilor bancare naționale din Europa și coordonat de European Banking Federation, concursul face parte din seria de activități organizate în peste 30 de țări în cadrul European Money Week, desfășurată anual în luna martie.

ARB a elaborat Strategia Națională de Educație Financiară

Asociația Română a Băncilor a elaborat alături de autorități Strategia Națională de Educație Financiară, care a fost aprobată de către Guvernul României în anul 2024. ARB are ca pilon strategic creșterea nivelului de educaţie financiară și digitală, care are o contribuție directă la îmbunătăţirea rezilienței financiare a cetățenilor, a gradului de bunăstare economică individuală și la dezvoltarea economică.

