ProCredit Bank România lansează Calculatorul de emisii CO₂ pentru a sprijini IMM-urile pe drumul lor către decarbonizare. Alexandra Floricică: ”Prin adoptarea unor practici cu emisii reduse de carbon, IMM-urile pot reduce costurile operaționale și își pot îmbunătăți reziliența”

ProCredit Bank România a lansat un Calculator de emisii CO₂ pentru a ajuta microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii să își cuantifice și să înțeleagă emisiile de carbon, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Acest proiect reflectă angajamentul mai larg al Grupului ProCredit de a atinge zero emisii nete până în 2050, cu implicarea activă a clienților în centrul Strategiei de Acțiune Climatică.

Calculatorul de emisii CO₂ este primul pas în acest demers, deoarece le permite IMM-urilor să depășească principalul obstacol, lipsa datelor. Printr-un model simplu, instrumentul sprijină IMM-urile să cuantifice emisiile și să înțeleagă de unde provin acestea. Calculele sunt disponibile pentru opt sectoare economice, inclusiv agricultură, producție, comerț, industria alimentară, transport, și construcții printre altele. Pentru a funcționa pe baza unor date științifice corecte, calculatorul se bazează pe metodologia GHG Protocol și pe ghidurile Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC).

„IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei noastre și au un potențial semnificativ de a impulsiona acțiunea climatică. Prin adoptarea unor practici cu emisii reduse de carbon, acestea pot reduce costurile operaționale și își pot îmbunătăți reziliența. Cu ajutorul Calculatorului de emisii CO₂, le oferim instrumentele pentru a-și proteja operațiunile în viitor, pentru a-și reduce costurile și pentru a contribui în mod semnificativ la obiectivele climatice”, a declarat Alexandra Floricică-Udriștioiu, Head of Sustainable Development ProCredit Bank.

Grupul ProCredit demonstrează un angajament ferm față de sustenabilitate, vizând zero emisii nete până în 2050 printr-o Strategie de Acțiune Climatică cuprinzătoare, aliniată la Acordul de la Paris. Planul de Tranziție Climatică al Grupului descrie măsuri specifice concepute pentru a genera un impact pozitiv asupra mediului în toate operațiunile și interacțiunile cu clienții.

În sprijinul acestui obiectiv, ProCredit a stabilit ținte climatice ambițioase pe termen apropiat, validate oficial de inițiativa Science Based Targets (SBTi). Până în 2030, grupul urmărește să reducă emisiile din Scopurile 1 și 2 cu 42%, folosind anul 2022 ca an de referință, și se implică în mod proactiv alături de clienții IMM – în special din sectorul agricol și de producție – pentru a încuraja decarbonizarea operațiunilor acestora.

Aceste inițiative consolidează poziția ProCredit Bank ca partener de încredere pe termen lung pentru clienți pe parcursul drumului lor către decarbonizare și subliniază rolul său de lider în promovarea dezvoltării durabile pe piețele în care activează.

În acest context, Calculatorul de emisii CO₂ este un instrument valoros pentru IMM-uri, care oferă perspective utile; acesta permite companiilor să obțină un avantaj în relația cu partenerii – răspunzând rapid cerințelor ESG, să reducă costurile – nu doar emisiile și să se compare cu omologii lor, facilitând identificarea zonelor de îmbunătățire și dezvoltarea unor strategii eficiente de decarbonizare. ProCredit Bank sprijină clienții prin servicii de consultanță și oferă finanțare pentru proiecte de energie regenerabilă și diverse măsuri de eficiență energetică, inclusiv modernizarea utilajelor, iluminatului, sistemelor de încălzire sau răcire, și a parcurilor auto.

Calculatorul de emisii CO₂ este acum disponibil aici: https://www.procreditbank.ro/companii/calculator-emisii-co2-pentru-companii/ . Companiile sunt încurajate să-l utilizeze și să își înceapă astăzi drumul către sustenabilitate.

By Cornel Dinu
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media.
