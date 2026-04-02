Ömer Tetik, Banca Transilvania, spune ca România trebuie să-și schimbe propria poveste: „M-am săturat să ne plângem de ce n-a mers bine. Nu vreau să par naiv, dar cred sincer că România are un potențial extraordinar.”

„M-am săturat să ne plângem de ce n-a mers bine”. Este mesajul direct al lui Ömer Tetik, care vorbeste despre o stare de spirit, poate un semnal de schimbare. Oficialul BT spune de fapt că România nu mai e doar povestea problemelor, ci și a oportunităților pe care încă nu le vedem suficient.

În cadrul conferinței „Romania Government Roundtable: South-East Europe’s Next Leap Forward”, Ömer Tetik a transmis un mesaj rar în discursul public economic: mai puțin accent pe trecut și mai mult pe ce poate funcționa.

Omer Tetik spune că avem potențial să creștem, în ciuda provocărilor din jurul nostru

Tetik vorbește deschis despre ceva ce lipsește din discursul public: încrederea că se poate construi mai departe, prin credite, investiții și proiecte noi.

„Cred că putem vorbi încă despre credite noi, investiții noi, proiecte noi. Chiar și în contextul tuturor provocărilor din jurul nostru, există în continuare spațiu pentru a investi”, a declarat CEO-ul Băncii Transilvania.

Apel la schimbarea mentalității: M-am săturat să ne plângem de ce n-a mers bine

Dar mesajul său merge dincolo de cifre. Este, de fapt, un apel la schimbarea mentalității.

„M-am săturat să ne plângem de ce n-a mers bine și de ce nu am reușit în ultimii 30–35 de ani. Mi-aș dori să ne concentrăm mai mult pe ce poate merge bine”, a precizat Tetik.

România, „imposibil de ocolit” în noul context geopolitic

Unul dintre cele mai puternice argumente aduse de CEO-ul BT este legat de poziția strategică a României. Acesta a subliniat că țara noastră este pe punctul de a deveni independentă energetic și are avantaje clare în agricultură, dar și resurse de apă, un atu rar în Europa.

„Nu poți ‘sări’ peste România, ca într-un joc de Monopoly. Trebuie să treci prin România”, a spus Tetik, referindu-se la rolul țării în viitoarea reconstrucție a Ucrainei și în fluxurile logistice regionale.

În opinia sa, aceste atuuri ar trebui să schimbe modul în care România se prezintă investitorilor străini.

Paradoxul românesc: ne plângem de investiții, dar investim la rândul nostru, producem și creștem ca antreprenori

CEO-ul BT a evidențiat că România are deja exemple concrete de succes, inclusiv modele auto aflate în topul vânzărilor europene, semn că economia locală începe să joace la un alt nivel.

„Ne plângem că vin, că ne cumpără activele, că investesc. Apoi spunem că „pleacă străinii”. Dar între timp, companiile românești și antreprenorii români investesc și ei în afara țării. Avem astăzi trei modele auto românești aflate în top 10 al celor mai vândute mașini din Europa. Avem multe motive de care să fim mândri, nu în sensul de autosuficiență, ci de încredere în propriul potențial și de capacitate de a-l promova.”

Sectorul privat merge înainte, chiar și în crize

Iar exemplele sale au venit sa ateste cresterea si implicarea mediului privat din Romania. În ciuda inflației, deficitelor și șocurilor recente, pandemie, război, crize energetice, mediul privat continuă să investească. „Știm foarte bine că nu există o pastilă magică: deficitele bugetare și inflația ridicată acumulate în decenii nu pot fi rezolvate peste noapte. Dar, dacă deschizi ziarele sau site-urile de știri, observi ceva interesant: sectorul privat nu se plânge neapărat de taxe, ci vorbește despre planuri de creștere și investiții noi. Despre planuri pe termen mediu și lung. Despre viitor.”, a subliniat Tetik.

Acesta a adăugat că atât investitorii locali, cât și cei internaționali transmit același mesaj: România are nevoie de stabilitate, predictibilitate și viziune pe termen lung.

România, progres semnificativ față de acum două decenii. România a depășit deja multe economii din regiune în termeni de competitivitate

„Și totuși, România a ajuns la aproape 80% din media europeană a PIB-ului pe cap de locuitor (PPS). Cu 10–20 de ani în urmă, nici măcar nu poateam visa la acest lucru. Între timp, România a depășit multe alte economii din regiune, fie ele membre sau nu ale Uniunii Europene, din perspectiva competitivității”.

Declarația lui Ömer Tetik vine cu un argument greu de ignorat: România a ajuns la aproape 80% din media europeană a PIB-ului pe cap de locuitor. Cu alte cuvinte, realitatea economică arată mai bine decât discursul public. În plus, aderarea la OECD este tot mai aproape, un semnal important pentru investitori, a punctat oficialul BT.

România trebuie să-și schimbe propria poveste

În discursul sau, Ömer Tetik a subliniat că una dintre cele mai mari vulnerabilități nu este economică, ci de percepție.

„Uneori ne criticăm atât de mult încât ajungem să-i convingem pe investitori să creadă aceeași poveste negativă despre noi”, a avertizat el.

Cu toate acestea, CEO-ul Băncii Transilvania rămâne optimist: „Nu vreau să par naiv, dar cred sincer că România are un potențial extraordinar.”