Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței: România are un sistem bancar foarte stabil, dar scump

România are un sistem bancar foarte stabil, care este un motiv de mândrie al țării și al autorității de reglementare, dar este în același timp foarte scump, a declarat, miercuri, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la conferința regională ‘The Economist Romania Government Roundtable’.

„Avem un sistem bancar foarte stabil, iar aceasta este practic motivul de mândrie al țării și al autorității de reglementare. Suntem una dintre puținele state care nu a trebuit să renunțe la anumite bănci în urma crizei financiare. Pe de altă parte, deși avem un sistem bancar stabil, este foarte scump, nu adresează nevoile tuturor companiilor din România. (…) Foarte multe companii nu folosesc sistemul bancar. Poate unele nu au nevoie sau poate că multinaționalele accesează finanțare din țările lor de origine”, a spus Chirițoiu, potrivit Agerpres.ro.

Sectorul financiar-bancar ar trebui să fie mai dinamic

Acesta a adăugat că sectorul financiar-bancar ar trebui să fie mai dinamic și să răspundă nevoilor tuturor companiilor românești.

„Mi-ar plăcea ca sectorul nostru financiar să fie mai dinamic și să răspundă nevoilor tuturor companiilor românești și să avem instrumente financiare pe care nu le folosim în Guvern. Este bine că, în sfârșit, avem Banca de Investiții pentru Dezvoltare. Este foarte bine dacă reușim să venim cu instrumente financiare, pentru că încă ne bazăm foarte mult pe granturile de la Guvern. Așadar, instituția noastră face lobby pe lângă Guvern pentru a utiliza mai puține granturi și mai multe instrumente financiare, cum ar fi garanțiile de stat, de exemplu”, a precizat președintele Consiliului Concurenței.

Cea mai recentă investigație a CC vizează 10 bănci

În luna februarie, Consiliul Concurenței anunța o nouă investigație privind modul în care este stabilit indicele de referință ROBOR, după apariția unor suspiciuni legate de posibile înțelegeri între bănci.

„Suspiciunea este legată de creșterea ROBOR. Există suspiciunea că, fiind stabilit de bănci, ar fi putut exista un schimb de informații între acestea”, declara președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, luni, 2 februarie, într-o conferință de presă.

10 bănci vizate de control

Cele 10 bănci participante la calculul ROBOR sunt: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD ‐ Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank NV Amsterdam, OTP Bank România, Raiffeisen Bank şi Unicredit Bank.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate între cele 10 instituții de credit relevante din punctul de vedere al activității pe piața monetară interbancară din România, selectate pe baza unor criterii de performanță stabilite de Banca Națională a României (BNR).

Când se finalizează investigația

Consiliul Concurenței vrea să finalizeze investigația privind posibile înţelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, în primul semestru din acest an, a mai precizat Chirițoiu.