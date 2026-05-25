Banca Transilvania rămâne în categoria „Low Risk” ESG. BT intră în topul celor mai bine evaluate bănci din lume la sustenabilitate. Ömer Tetik: „Am accelerat acordarea finanțărilor verzi și sustenabile”

Banca Transilvania și-a menținut și în 2026 ratingul ESG Risk în categoria „Low Risk”, acordat de Sustainalytics, cu un scor de 15 puncte. Evaluarea plasează banca pe locul 127 din aproape 1.000 de instituții bancare analizate la nivel global și pe locul 44 din aproape 600 de bănci din regiune.

Rezultatul confirmă robustețea programelor, practicilor și politicilor băncii pentru gestionarea ariei ESG – mediu, social și guvernanță.

Banca Transilvania: expunere redusă la riscurile ESG

Potrivit evaluării Sustainalytics, Banca Transilvania are o expunere limitată la riscurile ESG, sub media sectorului bancar regional, iar practicile sale de gestionare a aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță contribuie la menținerea unui profil general de risc scăzut.

Ömer Tetik: „Am accelerat acordarea finanțărilor verzi și sustenabile”

În raportul de sustenabilitate aferent anului 2025, Ömer Tetik declara că anul trecut a fost marcat de un context geopolitic și economic dificil, dar banca a continuat accelerarea investițiilor în proiecte sustenabile.

„În 2025, am accelerat acordarea finanțărilor verzi și sustenabile, sprijinind investiții în energie regenerabilă, clădiri eficiente energetic, mobilitate curată și adaptare la schimbările climatice”, afirmă CEO-ul Băncii Transilvania.

Potrivit acestuia, banca și-a continuat investițiile în metodologii de măsurare a emisiilor finanțate, în alinierea la Taxonomia UE și în integrarea riscurilor ESG în analiza de credit și managementul portofoliului.

Accent pe IMM-uri și tranziția către o economie mai verde

Ömer Tetik susține că, pentru IMM-uri, tranziția către o economie sustenabilă înseamnă în primul rând costuri mai mici cu energia, acces mai bun la finanțare și predictibilitate.

„Abordarea noastră privind sustenabilitatea rămâne ferm ancorată în economia reală. Pentru IMM-uri, tranziția nu se referă la obiective abstracte, ci la reducerea facturilor cu energia, predictibilitatea prețurilor, accesul la capital și viabilitatea pe termen lung. Prin soluții de finanțare adaptate, utilizarea schemelor de sprijin europene și naționale și inițiative de educație financiară, ne propunem să susținem antreprenoriatul și creșterea economică, contribuind în același timp la decarbonizarea treptată și la creșterea rezilienței sectoarelor pe care le finanțăm.

Vom continua să dezvoltăm planificarea tranziției climatice, să aprofundăm dialogul cu clienții cei mai expuși riscurilor energetice și climatice și să ne concentrăm asupra soluțiilor care îmbină performanța financiară cu un impact de mediu și social măsurabil”, arată acesta.

Ce arată ratingul Băncii Transilvania:

•Expunere limitată la riscurile ESG: sub media din sectorul băncilor regionale.

•Gestionarea adecvată a aspectelor ESG: ratingul confirmă faptul că banca administrează eficient riscurile de mediu, sociale și de guvernanță, contribuind la un profil general de risc scăzut.

•Calitatea managementului ESG: banca are procese solide pentru identificarea, prevenirea și gestionarea riscurilor, precum și practici solide de guvernanță ESG.

•Transparență: Raportarea ESG este aliniată standardelor internaționale și celor mai bune practici din industrie.

•Integrarea sustenabilității în business: ratingul reflectă progresul constant al băncii în includerea principiilor de sustenabilitate în modelul său de business.

•Credibilitatea evaluării externe: analiza realizată de Sustainalytics este un reper obiectiv și recunoscut internațional privind performanța ESG a BT.

Evoluția BT ESG Risk Rating. Sustainalytics, unul dintre cei mai relevanți furnizori globali de ratinguri ESG

Sustainalytics este unul dintre cei mai importanți furnizori globali de ratinguri ESG (Environmental, Social, Governance), parte a grupului Morningstar. Agenția evaluează companiile în funcție de expunerea la riscuri ESG specifice industriei și de capacitatea lor de a le gestiona eficient, oferind investitorilor un reper standardizat și larg utilizat pentru evaluarea performanței și riscurilor de sustenabilitate.