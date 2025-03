Performanță românească remarcabilă în TOP Brand Finance Banking 500. Banca Transilvania rămâne al treilea cel mai puternic brand bancar din lume, într-un nou clasament global

Cele mai puternice branduri bancare din România – Banca Transilvania, BCR și BRD sunt prezente în TOP 500 Brand Finance. Brandul Banca Transilvania este cel mai puternic brand bancar european și al treilea cel mai puternic din lume, arată datele Brand Finance publicate astăzi. Ca urmare, brandul Banca Transilvania a urcat 27 de poziții, ajungând pe locul 225 în clasamentul Banking 500 din acest an.

Prima bancă din România după active – Banca Transilvania – are în prezent o valoare a brandului de 955 milioane USD, în creștere 39%, și rămâne cel mai valoros brand bancar românesc.

În 2024, BT avea o valoare a brandului de 686.5 milioane dolari și ocupa pozitia 252 în TOP, ceea ce arată o creștere importantă a brandului în 2025.

Această creștere este determinată de investiții strategice, implicare sporită a clienților și un accent puternic pe transformarea digitală, inclusiv integrarea inteligenței artificiale. Începând cu 2025, Banca Transilvania este prima bancă românească ce a integrat IA în comunicarea cu clienții și procesele sale, consolidându-și astfel poziția de lider pe piață.

„Faptul că Banca Transilvania este al treilea cel mai puternic brand bancar din lume demonstrează că brandurile locale pot concura cu succes cu rivalii internaționali prin construirea unor relații puternice cu clienții. Prin concentrarea constantă pe implicarea clienților și investițiile în inovație, Banca Transilvania a consolidat loialitatea consumatorilor și și-a cimentat poziția de lider de piață.

Acest lucru se reflectă în scorurile sale excepționale pentru familiaritate, reputație și luare în considerare, conform cercetărilor Brand Finance.”, declară Mihai Bogdan, Managing Director, Brand Finance Romania.

Cum a ajuns Banca Transilvania al treilea cel mai puternic brand bancar din lume

Evoluția BT: urcare cu aproape 50 de poziții (2019), +100 de poziții (2020), iar în 2021 a ajuns pe locul 302 de pe 339. În 2024, brandul BT urca pe poziția 252, iar de astăzi, brandul românesc crește și ocupă poziția 225

Banca Transilvania a intrat în Brand Finance Banking 500 în anul 2018, pe locul 486, când valoarea brandului era de 174 milioane dolari. Între timp, forța brandului Banca Transilvania (Brand Strength Index) a crescut anul, până când BT a intrat în teritoriul AAA+ și s-a clasat în top 10 global (banking).

Brand Finance calculează forța unui brand printr-un index BSI (Brand Strength Index), ținând cont de trei piloni: Brand Investment (investiția în brand, mixul de marketing), Brand Equity (indicatori de brand în rândul consumatorilor și altor stakeholderi) și Brand Performance (performanța financiară a brandului), la final rezultând un punctaj de maxim 100, transformat într-un sistem de rating (de exemplu, un brand cu scor BSI 90-100 primește rating AAA+.

BRD și BCR – creșteri importante de brand în 2025

Totodată, valoarea brandului BCR a crescut cu 28%, ajungând la 285 milioane USD, iar valoarea brandului BRD a crescut cu 19%, ajungând la 266 milioane USD.

Băncile românești au urcat 44 de pozitii, respectiv 28 de poziții în clasamentul Banking 500, reflectând eforturile lor strategice de a-și consolida prezența pe piață și subliniind reziliența și competitivitatea tot mai mare a sectorului bancar românesc.

Astfel, în 2025, brandul BCR se situează pe poziția 422, iar brandul BRD îl regăsim pe poziția 435 la nivel global.

Cum arată TOP 500 Brand Finance în 2025

Valoarea totală a brandurilor celor mai valoroase 500 de bănci din lume a crescut cu 13% de la an la an, ajungând la 1,6 trilioane USD, marcând prima creștere de două cifre în ultimii patru ani, potrivit celui mai recent raport al Brand Finance, cea mai importantă firmă de evaluare a mărcilor din lume. Această creștere vine după doi ani de stagnare, cu o creștere de doar 2% în valoarea brandului, și reflectă capacitatea sectorului bancar de a-și menține impulsul în ciuda volatilității pieței.

Brandurile bancare chineze continuă să domine clasamentul, cu ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) păstrându-și poziția de cel mai valoros brand bancar din lume pentru al nouălea an consecutiv, cu o creștere de 10% la 79,1 miliarde USD. China Construction Bank, Agricultural Bank of China și Bank of China completează primele patru poziții.

Băncile digitale emergente încep acum să vadă beneficiile investițiilor în construirea brandului. Neobanca britanică Revolut este brandul bancar cu cea mai rapidă creștere la nivel global, înregistrând o creștere de 795% a valorii brandului, ajungând la 1,9 miliarde USD, datorită investițiilor semnificative în marketing, expansiunii bazei de clienți și intrării pe piețe noi.

BCA din Indonezia își păstrează titlul de cel mai puternic brand bancar din lume, cu un scor BSI de 97,1/100 și un rating AAA+. Clasamentul subliniază forța tot mai mare a băncilor locale și regionale, multe dintre acestea din Asia și Africa exceland în construirea încrederii clienților și inovare digitală.

