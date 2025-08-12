Stiri de top

Garanti BBVA lansează un credit de nevoi personale de până la 500.000 lei, fără garanție imobiliară. Cagri Memisoglu: Creditul permite refinanțarea împrumuturilor anterioare

Gabriela Dinu
Garanti BBVA lansează pe piața bancară din România o ofertă unică pentru creditul de nevoi personale, de până la 500.000 lei, acordat fără garanții imobiliare.

Banca anunță că produsul poate fi accesat de către persoanele fizice cu venituri din salarii, activități independente (PFA), dividende sau chirii și asigură acces rapid la finanțare, oferind totodată flexibilitate completă în privința utilizării fondurilor.

Conceput pentru a răspunde cerințelor clienților care își doresc soluții financiare simple, sigure și relevante, creditul poate fi utilizat atât pentru proiecte personale, cât și pentru consolidarea tuturor obligațiilor financiare într-un singur împrumut. Pe întreaga durată a contractului, produsul include gratuit asigurare de viață, oferită de bancă.

Creditul poate fi acordat pe o perioadă de până la cinci ani, fără restricții privind destinația fondurilor, pentru refinanțare sau pentru obținerea de capital nou.

De asemenea, poate fi contractat pe o perioadă extinsă, de până la 10 ani, exclusiv pentru refinanțarea creditelor contractate înainte de 8 iulie 2020, fără acordarea unei sume suplimentare. Această flexibilitate transformă produsul într-o soluție eficientă, atât pentru finanțarea proiectelor personale, cât și pentru optimizarea bugetului sau refinanțarea obligațiilor existente, inclusiv a celor ipotecare.

“Acest nou produs nu este doar despre finanțare, ci despre libertatea de a face următorul pas către ceea ce contează cu adevărat. Fie că este vorba de renovarea locuinței sau materializarea unui plan personal, dorim să fim alături de clienții noștri în acel moment. De asemenea, creditul oferă o oportunitate valoroasă de consolidare a obligațiilor financiare prin refinanțarea împrumuturilor anterioare.

La Garanti BBVA, credem că bankingul ar trebui să ajute oamenii să meargă mai departe cu încredere, nu doar să-și administreze banii. Pentru noi, «Se poate», nu este doar un slogan, ci o promisiune că împreună găsim soluții pentru fiecare obiectiv financiar”, a declarat Cagri Memisoglu, Director General Adjunct, Aria Retail Banking, Garanti BBVA România


Potrivit băncii, pentru a accesa creditul, solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate și să încaseze veniturile sau să realizeze un rulaj lunar cel puțin egal cu valoarea a două rate, prin conturile deschise la Garanti BBVA.

By Gabriela Dinu
