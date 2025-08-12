Ana Maria Bălan, Garanti BBVA: „Construim soluții financiare personalizate care susțin, atât dezvoltarea afacerilor, cât și tranziția către o economie sustenabilă”

Într-un context economic marcat de schimbări rapide, investiții masive în tranziția verde și nevoi tot mai diversificate ale companiilor, Garanti BBVA își consolidează rolul de partener financiar pe termen lung pentru mediul de afaceri. Ana Maria Bălan, Director Corporate Banking & Sustainability în cadrul Garanti BBVA, explică modul în care banca își folosește expertiza, inovația și orientarea către client, pentru a oferi soluții financiare adaptate fiecărui tip de companie, de la IMM-uri la marile corporații, susținându-le în creștere și în atingerea obiectivelor strategice.

BankingNews: Cum arată, din perspectiva Garanti BBVA, nevoile și așteptările companiilor din România când vine vorba de soluții de finanțare? Observați diferențe între IMM-uri și companiile mari?

Ana Maria Bălan: La Garanti BBVA, ne propunem să integrăm o perspectivă profund orientată către client în toate segmentele de afaceri pe care le deservim, de la start-up-uri și IMM-uri, până la mari companii. Relațiile pe termen lung pe care le avem cu clienții corporate, precum și planurile pentru noi parteneriate, se bazează pe o înțelegere aprofundată a sectorului economic în care aceștia activează și a particularităților fiecărei afaceri. În acest sens, comunicarea constantă și conectarea permanentă a specialiștilor noștri la cele mai noi tendințe din industriile pe care le finanțăm sunt esențiale, la fel ca și agilitatea băncii de a răspunde proactiv nevoilor clienților cu soluțiile potrivite.

O abordare construită în jurul clientului și angajamentul față de inovație sunt constante în modul nostru de lucru. Promovăm dezvoltarea afacerilor și prin componenta de sustenabilitate, oferind consultanță personalizată, pentru a identifica și valorifica noi oportunități de dezvoltare a afacerilor.

Pe segmentul companiilor mari, predomină proiectele de investiții, fie pentru extinderea capacităților de producție existente, construirea unor capacități noi sau achiziții, la care se adaugă tot mai des inițiative pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea tranziției către un model de business sustenabil. Companiile medii şi mici, în schimb, se concentrează mai mult pe finanțarea capitalului de lucru, pe soluții de lichiditate flexibile și pe investiții etapizate, adaptate ritmului propriu de creștere. În ambele cazuri, rolul nostru este să oferim soluții adaptate specificului fiecărui client și să fim un partener financiar pe termen lung, indiferent de dimensiunea afacerii.

BankingNews: În ultima perioadă, tot mai multe companii vorbesc despre tranziția verde. Cum poate o bancă să susțină concret acest proces și să transforme sustenabilitatea într-o oportunitate de business?

Ana Maria Bălan: Trăim într-o perioadă de schimbări fără precedent, iar sustenabilitatea reprezintă, atât o provocare, cât și o oportunitate majoră pe termen lung. Băncile au un rol esențial în acest proces, prin finanțarea tranziției și direcționarea capitalului către infrastructură și tehnologii care oferă profitabilitate pe termen lung. Vorbim despre un ciclu investițional global fără precedent, estimat la 5 – 10% din PIB-ul mondial anual, în medie, până în 2050, alimentat de cererea tot mai mare de energie și de maturizarea unor tehnologii care devin din ce în ce mai accesibile, din punct de vedere al costurilor.

La nivel de grup, BBVA a canalizat, în perioada 2018 și 2024, 304 miliarde de euro în finanţări sustenabile, atingând cu un an mai devreme obiectivul inițial de 300 miliarde de euro. Pentru perioada 2025–2029, ținta a fost revizuită la 700 de miliarde de euro.

Abordarea noastră este una holistică, care îmbină mai multe dimensiuni ale sustenabilității: oportunități climatice (transport electric, eficiență energetică, energie regenerabilă), oportunități legate de capitalul natural (agricultură, apă, reciclare) și oportunități sociale (incluziune financiară, antreprenoriat, infrastructură socială). În acest fel, transformăm sustenabilitatea dintr-o obligație de conformare într-o oportunitate reală de business, atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri.

BankingNews: Ce înseamnă, mai exact, o finanțare sustenabilă și ce tipuri de proiecte eligibile ați sprijinit deja în România prin astfel de soluții?

Ana Maria Bălan: Finanțarea sustenabilă reprezintă capacitatea unei organizații de a atrage resurse pentru a-și desfășura activitatea, nu doar pe baza criteriilor financiare tradiționale, ci ținând cont de dimensiunile de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG). Dacă în trecut deciziile de finanțare erau luate exclusiv pe baza considerentelor financiare, în ultimul deceniu au început să fie integrate tot mai mult aspectele de mediu și sociale, imprimând tot mai pregnant în afaceri principiile dezvoltării durabile.

Pentru a fi eligibilă pentru finanțare sustenabilă, o organizație publică sau privată trebuie să demonstreze că respectă standarde clare de sustenabilitate, că a implementat practici solide de mediu și sociale și că acționează în conformitate cu obiectivele asumate în procesul de tranziție sustenabilă. La nivelul Grupului BBVA și al subsidiarelor sale, clienții corporate sunt sprijiniți în strategiile lor de finanțare sustenabilă, printr-un cadru inovator de produse pentru tranzacții sustenabile, unic în industrie.

Exemple de finanțări sustenabile în domeniul finanţării de mediu includ proiecte verzi care promovează infrastructura de energie regenerabilă, eficiență energetică sau mijloace de transport curat, iar cuantumul finanţărilor variază de la tichete mici, pentru instalarea de panouri solare, până la unități mari de producție de energie regenerabilă.

Deși în România nu sunt încă foarte răspândite, la nivel european și internațional există și finanțări bazate pe criterii sociale, cum ar fi respectarea drepturilor omului în realizarea proiectelor de infrastructură. Acesta este un domeniu de interes major pentru industria bancară și pentru Grupul BBVA, care în 2004 a devenit prima instituție financiară spaniolă ce a semnat Principiile Equator (Equator Principles). În prezent, finanțările sustenabile și criteriile aferente sunt strâns legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDGs).

BankingNews: Cum reușește Garanti BBVA să simplifice accesul la finanțare?

Ana Maria Bălan: Angajamentul organizației noastre față de inovație este incontestabil, la fel ca și preocuparea permanentă de a oferi clienților o abordare profund orientată către nevoile lor. Mediul economic actual este puternic influențat de avansul inteligenței artificiale, iar noi credem cu tărie că tehnologia are rolul de a sprijini oamenii, nu de a-i înlocui. În cazul nostru, acest lucru înseamnă să permitem echipelor să fie mai aproape de clienți și să se concentreze pe ceea ce adauga cu adevarat valoare pentru aceștia.

Ne propunem să integrăm cât mai mult beneficiile automatizării în procesele noastre, fie că vorbim de prelucrarea datelor financiare (soluții de tip OCR), redactarea contractelor sau compararea datelor de piață pentru diferite sectoare. Toate acestea contribuie la eficientizarea procesului de creditare, cu beneficii clare pentru clienți, în ceea ce privește timpul total de răspuns, menținând în același timp un management atent al riscurilor în cadrul proceselor interne ale băncii.

Clienții corporate au așteptări tot mai ridicate, atât în ceea ce privește complexitatea proiectelor de investitii, cât și volumul finanțărilor, ceea ce impune structuri sofisticate și, uneori, formule sindicalizate. De asemenea, aceștia au nevoie să fie la curent cu cele mai noi tendințe economice pentru a rămâne competitivi, iar băncile sunt așteptate să contribuie, atât prin transfer şi implementare de know-how, cât și prin furnizarea celor mai potrivite soluții, din punct de vedere al structurii și costurilor. În acest sens, investim constant în instruirea echipelor noastre, în managementul riscului și în actualizarea permanentă a proceselor interne de creditare, pentru a menține o experiență la cele mai înalte standarde pentru clienți.

BankingNews: Vedem tot mai multe provocări la nivel economic: inflație, costuri în creștere, instabilitate regională. Cum își adaptează companiile planurile de investiții și cum le sprijină Garanti BBVA în acest context?

Ana Maria Bălan: Contextul actual pune la încercare reziliența și capacitatea de adaptare a tuturor actorilor economici – companii, investitori și consumatori. Evoluțiile globale și tensiunile geopolitice, războaiele comerciale și schimbările în relațiile economice dintre marile puteri au un impact direct asupra economiilor locale, mai ales asupra uneia ca a noastră, puternic integrată în cea a Uniunii Europene.

Acest context necesită măsuri responsabile și o colaborare strânsă între autorități, sectorul bancar și mediul de afaceri, pentru a gestiona riscurile și a limita efectele negative asupra economiei reale. Chiar și într-un mediu dificil, pot apărea însă oportunități, iar dialogul permanent cu clienții ne permite să le identificăm corect nevoile financiare și să le oferim soluțiile adecvate. Construirea unor relații bazate pe încredere și comunicare deschisă este esențială pentru noi și s-a dovedit un factor decisiv în consolidarea relațiilor pe termen lung cu clienții noștri.

BankingNews: Ce sfat le-ați da antreprenorilor sau managerilor care vor să dezvolte proiecte durabile, dar nu știu de unde să înceapă sau cum să le finanțeze?

Ana Maria Bălan: În calitate de partener pentru companii în tranziția către o economie mai sustenabilă, încercăm să ne familiarizăm clienţii, atât cu legislația europeană relevantă, de exemplu Taxonomia UE, cât și cu prevederile Loan Market Association (LMA) – cadru care stabileşte criteriile pe care trebuie să le îndeplinească finanțările sustenabile sau cele legate de indicatori de sustenabilitate. Ulterior, în urma unei diagnoze ESG realizate cu un evaluator independent și a asumării unor indicatori cheie de performanță (KPI) în domeniul sustenabilității, compania trebuie să își asume monitorizarea și raportarea periodică a acestor indicatori.

În funcție de sectorul de activitate, companiile pot fi mai mult sau mai puțin afectate de riscul de tranziție, iar cele din industrii precum petrol și gaze, producerea de energie, auto, siderurgie, aviație, transport naval, ciment sau minerit de cărbune se confruntă cu un nivel mai ridicat al acestui risc. Acesta poate fi diminuat prin investiții în tehnologii curate și printr-un plan de tranziție pe termen lung.

Definirea unei strategii clare, bazată fie pe poziționarea în contextul tranziției, fie pe identificarea unor verticale de afaceri pentru tehnologii noi, oferă un avantaj competitiv și ajută la valorificarea noilor oportunități, cu o gestionare riguroasă a riscurilor asociate. Astfel, atât banca, cât și clientul pot construi pe termen lung un avantaj competitiv, asigurând în același timp un management solid al riscurilor ESG. Expertiza băncii în materie de management al riscului și finanțare sustenabilă este esențială în dezvoltarea acestui dialog și în sprijinirea clienților în procesul lor de tranziție.

BankingNews: Cum arată pentru Garanti BBVA un parteneriat pe termen lung cu clienții din zona de Corporate Banking?

Ana Maria Bălan: Suntem o bancă universală, iar dezvoltarea noastră este strâns legată de evoluția tuturor segmentelor de clienți pe care îi deservim. Cheia unui parteneriat pe termen lung este încrederea, dublată de profesionalism. De aceea, punem accent pe construirea unor relații solide, bazate pe identificarea și implementarea de soluții care aduc valoare adăugată afacerilor clienților noștri, fie prin consultanță în alegerea produsului financiar potrivit contextului în care se află compania, fie prin oferirea de informații despre riscurile de tranziție și cele mai recente reglementări din domeniu.

Pe măsură ce colaborarea evoluează, încurajăm companiile să utilizeze și produsele și serviciile noastre complementare, cum ar fi pachetele de beneficii pentru angajați, dezvoltate de colegii din divizia Retail. O altă dimensiune importantă este cea globală, pe care o putem oferi prin intermediul Grupului BBVA, sprijinind companiile locale care își doresc să își extindă activitatea în țările unde grupul este prezent.

În prezent, sustenabilitatea are un rol aparte, fiind nu doar o responsabilitate a actorilor economici și sociali, ci și un motor de creștere. Accelerăm finanțările în acest domeniu, sprijinind proiecte care contribuie la modernizarea infrastructurii energetice și la crearea unui viitor mai sigur.