Cine sunt cei trei bancheri care vor asigura conducerea la Banca de Investiții și Dezvoltare până la finalizarea procesului de selecție pentru noile mandate de 4 ani. Raluca Nicolescu, Simina Bossennec și Răzvan Prundeanu vor coordona activitățile băncii în următoarele luni

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) intră în anul 2026 într-o nouă etapă de dezvoltare instituțională, marcată de extinderea portofoliului de produse financiare, consolidarea rolului său în arhitectura europeană de finanțare și de o echipă de conducere care asigură continuitatea proiectelor strategice și accelerarea impactului economic, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

După doi ani dedicați operaționalizării și construirii unei infrastructuri solide, Banca își continuă misiunea de susținere a economiei românești alăuri de o nouă echipă de conducere, cu o vastă experiență în sectorul financiar-bancar:

Raluca Nicolescu – Director General interimar

Simina Bossennec – Director General Adjunct interimar

Răzvan Prundeanu – Director General Adjunct interimar

Echipa actuală va coordona activitățile băncii în următoarele luni, până la finalizarea procesului de selecție pentru noile mandate de patru ani. Obiectivul echipei executive interimare este de a asigura continuitatea, stabilitatea operațională și avansarea proiectelor cu impact strategic.

„2026 este anul în care transformăm fundamentele construite în ultimii doi ani în impact direct pentru economia românească”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General interimar al BID. „Avem deja produse financiare active pe piață, atât pentru mediul antreprenorial, cât și pentru sectorul public, dar și proiecte în domenii noi, precum administrarea instrumentelor financiare și a altor forme de sprijin financiar finanțate din Fondul pentru Modernizare. Avem avantajul de a construi pe o fundație solidă deja existentă, astfel că suntem încrezători în dezvoltarea și consolidarea poziției BID pe piață”, a completat Raluca Nicolescu.

Anul 2026 este construit în jurul unor direcții strategice care consolidează rolul BID ca bancă națională de dezvoltare și partener instituțional al statului român și al Comisiei Europene.

Prioritățile anului 2026: Consolidare și accelerare

• Capitalizare și creșterea capacității de finanțare

BID are în vedere capitalizarea cu 100 de milioane de euro, pas esențial pentru creșterea capacității de intervenție financiară, susținerea unui volum mai mare de investiții și diversificarea instrumentelor disponibile pentru companii, în mod special IMM-uri și sectorul public.

• Extinderea integrării în mecanismele europene de finanțare

Un obiectiv major pentru 2026 îl reprezintă finalizarea procesului de evaluare pe bază de piloni pe care Banca îl derulează cu Comisia Europeană, proces care va permite BID să acționeze ca entitate de implementare și administrator direct de instrumente financiare europene.

• Fondul pentru Modernizare și investițiile în tranziția energetică

BID își consolidează rolul de platformă instituțională pentru administrarea instrumentelor financiare adăugând Fondul pentru Modernizare ca sursă de finanțare pentru investiții în tranziția către o economie verde, infrastructură critică, eficiență energetică și proiecte cu impact climatic și economic pe termen lung.

„Consolidarea rolului BID în arhitectura europeană de finanțare presupune, înainte de orice, rigoare în administrarea riscurilor și standarde ridicate de guvernanță. În 2026, ne concentrăm pe întărirea cadrului de control intern și pe alinierea deplină la cerințele europene, astfel încât BID să poată gestiona instrumente financiare complexe, inclusiv fonduri europene, într-un mod sustenabil”, a declarat Simina Bossennec, Director General Adjunct interimar.

Scalarea produselor existente și dezvoltarea de instrumente noi

În 2026, BID va continua scalarea produselor deja active, precum garanțiile pentru IMM-uri și sectorul public, și va dezvolta noi mecanisme financiare adaptate priorităților naționale și europene, inclusiv pentru proiecte verzi, investiții strategice și dezvoltare regională.

„Pentru 2026, prioritatea este ca mecanismele financiare dezvoltate de BID să fie nu doar funcționale, ci scalabile și ușor accesibile beneficiarilor. Vorbim despre simplificare operațională, parteneriate solide cu sectorul bancar și creșterea vitezei de implementare a investițiilor în economie”, a declarat Răzvan Prundeanu, Director General Adjunct interimar al BID.

De la construcție instituțională la mecanisme financiare mature

În perioada 2023–2025, BID a parcurs o etapă esențială de construcție instituțională, în care a dezvoltat cadrul de guvernanță, infrastructura operațională și capacitatea tehnică necesare pentru funcționarea ca bancă de dezvoltare.

Instrumentele financiare deja active – destinate IMM-urilor, sectorului public și dezvoltării regionale:

• Garanția de portofoliu pentru IMM-uri – instrument menit să faciliteze accesul companiilor mici și mijlocii la finanțare. BID a semnat deja convenții de garantare cu 9 intermediari financiari, cele mai mari bănci din România și IFN-uri dedicate finanțării SME. Garanția de portofoliu pentru IMM-uri va sprijini aproximativ 26.000 de IMM-uri, în următorii 3 ani prin finanțarea generată în piață de către băncile și ifn-urile partenere, de 12,6 miliarde de lei.

• Garanția individuală pentru investiții în sectorul public – suport pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare la nivel local și regional, cu un buget pentru următorii 3 ani de 2,2 miliarde lei și convenții semnate cu 6 bănci comerciale

• Fondul de Participare Regional: Fondul de participare regional este administrat de BID și are o alocare totală de peste 233 de milioane de euro, mare parte de la Autoritățile de Management Nord-Est, Sud-Est și București-Ilfov din Programele Regionale din cadrul Politicii de Coeziune 2021–2027 și cofinanțare de la Bugetul de Stat.

Stabilitate instituțională și guvernanță consolidată

La finalul lunii noiembrie, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat componența Consiliului de Supraveghere în formulă provizorie, redusă de la șapte la cinci membri, în vederea alinierii cu cerințele de guvernanță și eficiență instituțională. Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere au transmis BNR propunerile pentru conducerea executivă, asigurând astfel o tranziție coerentă și stabilitate instituțională.

Raluca Nicolescu, CFA

Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul bancar, Raluca Nicolescu, înainte de a prelua funcția de Director General al BID, a ocupat poziția de Director General Adjunct, unde a coordonat structurarea financiară a produselor băncii și a supervizat activități esențiale în sectoarele planificare strategică și dezvoltare sustenabilă. Anterior, Raluca Nicolescu a deținut funcții de conducere în cadrul Raiffeisen Bank România, inclusiv Director Executiv pentru segmentul IMM și Director Executiv Managementul Bilanțului și Portofoliului. În acele roluri, a supervizat strategia bancară pe sectorul IMM și a coordonat inițiative de finanțare și optimizare a bilanțului în perioade de volatilitate financiară. Este membră a CFA Institute, CFA România și a Asociației Administratorilor Independenți. Din noiembrie 2023, și-a concentrat activitatea asupra misiunii BID de a sprijini dezvoltarea economică și competitivitatea prin facilitarea finanțării pentru proiecte cu impact sistemic.

Simina Bossennec

Simina Bossennec este Director General Adjunct și Vicepreședinte pentru Administrarea Riscului al Băncii de Investiții și Dezvoltare. Cu o experiență internațională de peste 20 de ani, a activat în grupuri bancare de top, precum BPCE, HSBC și UniCredit, în centre financiare precum Paris, Monaco și București, unde și-a dezvoltat o cultură bancară transversală, în domeniile gestionării riscurilor, conformității și guvernanței. A creat structuri dedicate investigațiilor financiare și a optimizat procesele de control intern prin integrarea soluțiilor digitale. Simina Bossennec deține diplome de master în econometrie și finanțe, obținute la Institutul Franco-Român pentru Studii Doctorale și la Universitatea din Orléans, precum și o certificare internațională în guvernanță, risc și conformitate, obținută la International Compliance Association & Manchester Business School din Regatul Unit. În primul trimestru din 2024, s-a alăturat echipei Directoratului BID care a pus bazele Băncii de Investiții și Dezvoltare, coordonând ariile de risc și conformitate.

Răzvan Prundeanu

Răzvan Prundeanu, Directorul General Adjunct și Vicepreședinte al Directoratului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), are o experiență profesională de peste 30 de ani în domeniul IT&C bancar din România. Anterior preluării funcției de Director General Adjunct, a ocupat poziția de Director Executiv Operațiuni și IT în cadrul BID, coordonând operaționalizarea băncii, strategia IT&C, implementarea sistemelor informatice și proiectele de infrastructură. Și-a început cariera în 1991 la Banca Națională a României, în Direcția de Informatică, pe care a condus-o începând cu 1997. Ulterior, a deținut poziții de conducere IT&C în instituții financiare precum CEC Bank și Alpha Bank România. Experiența sa include și roluri de top management în sectorul privat, ca Director General al geCAD ePayment și Director IT al Holcim România, cu focus pe strategii IT&C, guvernanță și coordonarea de echipe multidisciplinare. Este absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații – Universitatea Politehnica din București, deține o diplomă postuniversitară în Administrarea Afacerilor (IBR – City University of Seattle) și este membru ISACA România, deținând certificarea CRISC.