România va avea primului depozit frigorific complet automatizat. BCR și BERD finanțează compania NewCold cu 72 milioane euro

Banca Comercială Română (BCR) acordă o finanțare de 182,8 milioane de lei (aproximativ 36 milioane de euro) companiei NewCold România, pentru dezvoltarea primului depozit frigorific complet automatizat din România, un proiect care marchează un pas important în modernizarea infrastructurii logistice și integrarea economiei locale în lanțurile europene de aprovizionare.

BCR și BERD finanțează compania NewCold cu 36 milioane euro

Potrivit băncii, finanțarea va susține dezvoltarea primului depozit frigorific din România complet automatizat, un pas important în modernizarea infrastructurii logistice și în introducerea pe piața românească a unor tehnologii avansate de automatizare și eficiență energetică.

Proiect co-finanțat de BERD

Proiectul este co-finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care participă cu o sumă egală, de 182,8 milioane de lei. Împrumutul acordat de BERD beneficiază de garanția parțială a Uniunii Europene, prin programul BERD InvestEU pentru tranziție durabilă.

De asemenea, BCR și BERD vor pune la dispoziție o finanțare de până la 695,6 milioane de lei pentru primele două faze ale proiectului, dar și pentru o extindere viitoare a proiectului.

Cătălin Jaloba: „Acest proiect contribuie la modernizarea lanțului de aprovizionare alimentar și la creșterea competitivității economiei românești”

„Acest parteneriat reflectă angajamentul BCR de a susține proiectele care contribuie la modernizarea infrastructurii logistice și industriale a României. Alături de BERD, ne bucurăm să fim alături de NewCold în dezvoltarea uneia dintre cele mai avansate platforme automatizate de depozitare frigorifică din Europa, o investiție care stabilește un nou standard în eficiență energetică, digitalizare și performanță operațională.

Prin depozitarea verticală, high-bay, care utilizează întreaga înalțime a clădirii, cu sisteme complet automatizate și emisii reduse, acest proiect contribuie la modernizarea lanțului de aprovizionare alimentar și la creșterea competitivității economiei românești”, a declarat Cătălin Jaloba, Head of Real Estate Finance, BCR.

Depozitul va fi amplasat în Ștefăneștii de Jos

Depozitul va fi amplasat în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, iar noua facilitate aduce în România un model logistic complet automatizat, conceput pentru utilizarea eficientă a resurselor și reducerea impactului asupra mediului. Potrivit estimărilor, proiectul va permite:

🔹Reducerea cu aproximativ 50% a intensității energetice comparativ cu depozitele frigorifice convenționale

🔹Diminuarea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră

🔹Optimizarea spațiului și a fluxurilor operaționale prin sisteme digitale integrate

România își consolidează poziția de hub logistic regional în Europa Centrală și de Sud-Est

Prin această investiție, NewCold va oferi producătorilor, procesatorilor și distribuitorilor din industria alimentară acces la infrastructură logistică modernă și complet digitalizată, sprijinind dezvoltarea ecosistemului local de afaceri și consolidarea poziției României ca hub logistic regional în Europa Centrală și de Sud-Est.