În 2025, BRD a făcut un profit net de 1,546 miliarde de lei. Maria Rousseva: În ciuda unui mediu plin de provocări, BRD a obținut rezultate comerciale dinamice și o performanță financiară rezilientă, bazată pe creștere, disciplină a costurilor și o calitate solidă a activelor

BRD Groupe Société Générale a încheiat anul 2025 cu o creștere solidă a activității comerciale și o performanță financiară rezilientă, într-un context economic dificil. Creditarea a avansat cu două cifre, profitul net a depășit 1,5 miliarde de lei (față de 1,47 mld lei la final de 2024), iar banca și-a consolidat poziția pe segmente-cheie precum finanțarea companiilor, economisirea prin fonduri de investiții și digitalizarea relației cu clienții.

Maria Rousseva: În ciuda unui mediu tot mai tensionat și plin de provocări, BRD a rămas dedicată sprijinirii clienților și economiei românești

„Pe tot parcursul anului 2025, în ciuda unui mediu tot mai tensionat și plin de provocări, BRD a rămas dedicată sprijinirii clienților și economiei românești, obținând rezultate comerciale dinamice și performanță financiară rezilientă. Soldul creditelor nete, incluzând finanțările prin leasing, a crescut cu +13% față de anul precedent, datorită performanței ridicate generată atât pe segmentul companiilor, cât și pe segmentul retail.

Bazându-ne pe o expertiză solidă și relații consolidate pe termen lung cu clienții, creditarea companiilor a menținut un ritm robust de creștere, de +17% în dinamică anuală, integrând finanțări sustenabile în creștere, parteneriate noi cu instituții financiare și convenții încheiate cu instituții guvernamentale. Creditarea pe segmentul retail a menținut un ritm de creștere de două cifre (+10% an/an), dar pe o traiectorie moderată, care reflectă un comportament mai prudent al consumatorilor.

Activitatea digitală a clienților noștri continuă să crească, reflectată fiind de numărul tot mai mare de utilizatori ai aplicației mobile YouBRD și de tranzacțiile efectuate prin aplicație, ceea ce ne încredințează că eforturile noastre continue de a îmbunătăți parcursul și interacțiunea clienților cu banca sunt apreciate cu adevărat.

Sprijinindu-se pe aceste fundamente solide, BRD a obținut rezultate bune în anul 2025, cu venituri în creștere, o supraveghere strictă a costurilor, marcate de dublarea impozitului pe cifra de afaceri începând cu semestrul 2 din 2025, în timp ce indicatorii aferenți calității portofoliului de credite au rămas solizi. În același timp, BRD și-a menținut poziții confortabile de capital și lichiditate, o bază solidă pentru o performanță sustenabilă”, a declarat Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Société Générale.

Creditarea, principalul motor de creștere

Soldul creditelor nete, inclusiv finanțările prin leasing, a ajuns la 56,1 miliarde lei, în creștere cu 13% față de finalul lui 2024.

Impulsul a venit în principal din zona companiilor, unde creditarea a crescut cu 17%, susținută de o dinamică puternică a companiilor mari. Segmentul retail a continuat să avanseze într-un ritm robust, dar mai temperat, cu o creștere de 10%, pe fondul unui comportament mai prudent al consumatorilor, arată un comunicat de presă al BRD.

Producția de credite pentru persoane fizice a urcat la 13,4 miliarde lei (+14%), cererea pentru credite ipotecare fiind principalul factor de creștere.

Depozite solide, economisire în diversificare

Baza de depozite a BRD a crescut cu 10,5% în 2025, cu intrări semnificative din partea companiilor mari. Pe segmentul retail, ritmul a fost temperat de concurența titlurilor de stat destinate populației.

În paralel, soluțiile alternative de economisire au câștigat teren. BRD Asset Management și-a consolidat poziția de lider pe piața OPCVM, cu active în administrare de 9,3 miliarde lei, în creștere cu 51%, și o cotă de piață de 25,3%.

Finanțarea sustenabilă accelerează

Potrivit băncii, finanțările sustenabile noi au ajuns la 919 milioane euro în 2025, majoritatea fiind acordate companiilor. BRD a fost implicată în mai multe tranzacții majore de tip green și sustainability-linked, atât ca finanțator, cât și ca aranjor sau coordonator de sustenabilitate.

Banca a extins și oferta pentru IMM-uri, lansând un produs de credit corelat cu obiective de sustenabilitate – o premieră pe piața românească – și a dezvoltat parteneriate dedicate eficienței energetice și decarbonizării lanțurilor de aprovizionare.

Digitalizarea, tot mai prezentă în relația cu clienții

Numărul utilizatorilor aplicației YouBRD a ajuns la 1,87 milioane, în creștere cu 13%, iar volumul tranzacțiilor a urcat cu 25%, până la 38,2 milioane de operațiuni.

Funcționalitățile digitale au fost extinse, de la rambursări anticipate de credite direct din aplicație, la achiziția de titluri de stat Fidelis și servicii multicurrency. Programul de cashback a depășit 1 milion de utilizatori, se mai arată în comunicatul de presă.

41 de sucursale au dispărut într-un an

În paralel, banca anunță că rețeaua de sucursale a continuat să fie optimizată, ajungând la 347 de unități la finalul anului, în scădere de la 388 de sucursale cat avea BRD la final de 2024 (și 423 sucursale la 31 decembrie 2023).

Venituri în creștere și control al costurilor

Venitul net bancar al Grupului BRD a crescut cu 8%, la 4,35 miliarde lei, susținut atât de veniturile din dobânzi, cât și de comisioane.

Cheltuielile operaționale au fost influențate de dublarea impozitului pe cifra de afaceri în a doua parte a anului, însă, excluzând acest impact, banca a reușit să mențină o creștere a costurilor sub rata inflației.

Raportul cost/venit s-a îmbunătățit, iar profitul operațional brut a urcat cu aproape 9%, ajustat de efectele fiscale.

Veniturile nete din dobânzi, reprezentând 71% din venitul net bancar, au crescut cu +6,6% față de anul anterior, pe fondul rezilienței marjelor de dobândă, susținute de un portofoliu de credit mai extins și de o pondere mai mare a creditelor în totalul activelor.



Veniturile nete din comisioane au crescut cu +10% față de anul precedent, susținute de intensificarea activității în ariile carduri, custodie, transferuri, credite și asigurări, precum și de un venit excepțional legat de comisioanele aferente tranzacțiilor cu carduri.

În același timp, comisioanele mai mari provenind din angajamentele în afara bilanțului au fost parțial reduse de efectul negativ al comisioanelor aferente garanției financiare primite în cadrul tranzacției SRT cu IFC, încheiată la sfârșitul lunii martie 2024.



Evoluția altor venituri bancare (+13,9% an/an) reflectă în principal efectul de bază al perioadei anterioare, venituri din vânzarea unor participații și venituri nete mai ridicate în legătură cu entitățile asociate, provenite în principal din dividende.

Calitatea activelor rămâne solidă

Rata creditelor neperformante (NPL) s-a situat la 2,4%, sub media sistemului bancar, iar rata de acoperire a NPL a depășit 63%. Costul riscului confirmă o tendință de normalizare, într-un context macroeconomic mai exigent.

Profitul Grupului BRD a ajuns la 1,546 miliarde lei

Profitul net al Grupului BRD a ajuns la 1,546 miliarde lei, în creștere cu 6%, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) s-a situat la aproximativ 17%, excluzând impozitul pe cifra de afaceri.

Rata de adecvare a capitalului s-a menținut la un nivel confortabil, de 22,6%, iar Consiliul de Administrație a decis să propună acționarilor o distribuire de 50% din profit sub formă de dividende.

Profitul operațional brut al Grupului BRD a atins 2.126 milioane RON în 2025 (+5,9% an/an), în timp ce raportul cost-venit (C/I) a fost de 51,1% în 2025, față de 50,2% în 2024. Excluzând impozitul pe veniturile brute și contribuțiile cumulate către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și Fondul de Rezoluție, venitul operațional brut a crescut cu 9%, iar raportul C/I a fost redus cu 59 de puncte de bază, ajungând la 45,3% în 2025, față de 45,9% în 2024.

