Guvernul prezintă astăzi pachetul de relansare economică. Nazare: În 2026, mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive

Anul acesta este unul în care se va schimba paradigma dezvoltării României și se va muta accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

2026 trebuie să fie anul în care schimbării economiei

‘2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României și mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată – acesta este mesajul central transmis în toate discuțiile tehnice recente. De ce facem acest lucru? Pentru că România are nevoie de o direcție strategică pe termen lung, de un cadru predictibil și responsabil care să stimuleze investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile. Trecem astfel la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale – astfel încât creșterea economică să fie una sănătoasă și echilibrată’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres.ro.

Consultări cu mediul de afaceri

Acesta a anunțat că a avut consultări cu mediul de afaceri în vederea pregătirii programului de relansare economică, pentru că este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat.

‘În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie consistentă de întâlniri și discuții cu partenerii de dialog din mediul de business. Este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat. De aceea le mulțumesc tuturor reprezentanților Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC) și tuturor celorlalte asociații patronale care au transmis propuneri și feedback consistent – toate acestea susțin racordarea soluțiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei’, a mai precizat Alexandru Nazare.

Guvernul prezintă pachetul de relansare economică

Pachetul de relansare economică va fi prezentat joi într-o primă lectură, în ședința de Guvern, iar vineri partenerilor sociali din cadrul Consiliului Tripartit, a anunțat premierul Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferință de presă.

Potrivit prim-ministrului, pachetul de relansare economică conține ‘soluții de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziția de utilaje, de exemplu, scheme de sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele în care există deficite comerciale, pentru zonele în care pot fi stimulate exporturile, precum și scheme de garanții, de exemplu, prin Banca de Investiții și Dezvoltare’.