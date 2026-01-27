Surpriză majoră în execuția bugetară: deficitul din 2025 a fost de 7,65% din PIB

Surpriză la bugetul de stat: deficitul din 2025 a coborât mult sub estimările oficiale, pe fondul unei accelerări vizibile a investițiilor publice.

Execuția bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu 1 punct procentual față de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunțat, marți, Ministerul Finanțelor.

Deficit semnificativ sub nivelul de 8,4% prognozat pentru 2025.

MF precizează că datele financiare pe 2025 confirmă eficiența măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul bugetar fiind redus comparativ cu anul precedent, în condițiile unei creșteri a veniturilor și direcționării resurselor către investiții record finanțate masiv din fonduri europene nerambursabile.

În primele 11 luni ale anului 2025, deficitul bugetar a fost de 6,4% din PIB, respectiv 121,77 miliarde de lei.

„Rezultatele execuției bugetare pe anul 2025 marchează o închidere de an caracterizată prin investiții masive finanțate din fonduri nerambursabile, dublate de disciplină fiscală. Am reușit să reducem deficitul cash cu un punct procentual, asigurând în același timp sume record pentru investiții și am onorat angajamentele salariale în sectoare critice precum Sănătatea, plata concediilor medicale și pentru medicamente. Am reușit, totodată, inversarea structurii finanțării investițiilor, prin creșterea ponderii celor finanțate din fonduri europene, în raport cu cele din fonduri naționale. Această performanță este rezultatul direct al măsurilor administrative ferme luate în a doua parte a anului și al renegocierii PNRR, prin care am mutat o serie de proiecte din componenta de împrumut în cea de grant.

Fără acest efort de echipă și fără un control riguros al cheltuielilor în ultimele luni din an, am fi riscat neîndeplinirea țintei de deficit cash de 8,4%, asumată cu Comisia Europeană, punând în pericol stabilitatea economică a țării. Într-un context fiscal-bugetar complicat, marcat de presiuni semnificative generate de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, ca urmare a deficitelor ridicate din anii anteriori, am reușit să consolidăm veniturile bugetare și să reducem cheltuielile de funcționare ale statului. Această abordare responsabilă ne-a permis să facem loc unui nivel mai ridicat de investiții, esențiale pentru susținerea creșterii economice și pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a României,” a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Creșterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%

Creșterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflației este așteptată începând cu trimestrul al treilea, a declarat, luni seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat de Agerpres.ro.

‘Din datele pe care le avem, creșterea economică este evaluată precaut la 1%, având aproape 20 de miliarde de euro fonduri europene diverse, 10 miliarde PNRR, 5 miliarde coeziune, 5 miliarde subvenții pentru agricultură. Este o sumă foarte importantă. Eu cred că acești bani se vor vedea și în creșterea economică, pe măsură ce înaintăm în an’, a precizat ministrul Finanțelor la Antena 3.

În ceea ce privește evoluția inflației, Nazare a menționat că începând cu lunile iulie-august o să vedem o scădere, iar în decembrie va ajunge ‘ înspre 4’.

‘Cred că în trimestrul al treilea, începând cu iulie-august, o să începem să vedem scăderea inflației și ea se va duce spre intervalul de referință undeva în decembrie, adică înspre 4%. Deci, începând cu luna iunie-iulie, vom vedea aceste efecte’, a subliniat șeful de la Finanțe.