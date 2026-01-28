Cum plătești taxele și impozitele în rate fără dobândă, cu cardul

Plata taxelor și impozitelor locale poate fi mai ușoară dacă folosești un card de cumpărături care permite eșalonarea sumei în 3 sau 6 rate fără dobândă. Este și cazul campaniei propusă de Raiffeisen Bank care prelungește până la 31 martie 2026 programul „3 sau 6 rate egale fără dobândă pentru cardurile de cumpărături”, oferind clienților posibilitatea să achite orice tip de plată, oriunde în lume, fără costuri suplimentare, inclusiv pentru a plăti taxe și impozite.

Astfel, aceștia pot gestiona mai ușor cheltuielile zilnice sau administrative și pot beneficia de reducerea de 10% acordată pentru plata integrală a sumelor datorate bugetelor locale până la sfârșitul lunii martie.

Cum plătești taxele și impozitele în rate fără dobândă

Cum funcționează? Plătești integral taxele și impozitele locale, iar ulterior poți eșalona suma achitată în 3 sau 6 rate egale, fără dobândă, direct din Smart Mobile.

Facilitatea este valabilă pentru plăți efectuate online, cât și în magazinele fizice, iar ratele pot fi activate simplu, din aplicația Raiffeisen Smart Mobile, fără drumuri suplimentare la bancă sau proceduri complicate.

Mihail Ion: Raiffeisen Bank oferă sprijin concret clienților săi prin gestionarea mai relaxată a plăților importante



”Prin această facilitate, Raiffeisen Bank oferă sprijin concret clienților săi, asigurând un control sporit asupra bugetului personal și o gestionare mai relaxată a plăților importante, precum taxele și impozitele.”, declară Mihail Ion, VP, Retail, Raiffeisen Bank România.

Campania este valabilă pentru orice tip de plată

Posibilitatea de a plăti în rate egale, fără dobândă, pentru orice tip de plată, oferă clienților mai multă flexibilitate financiară și control asupra bugetului personal. Aceasta le permite să își planifice cheltuielile pe o perioadă mai lungă de timp, evitând astfel dezechilibrele bugetare și stresul financiar asociat cu plățile unice mari. În plus, transparența și absența costurilor suplimentare aduc un plus de încredere și confort în luarea deciziilor financiare.

Campania se adresează atât clienților existenți, cât și celor care aplică pentru una din variantele de card de cumpărături disponibile în portofoliul Raiffeisen: Standard, eMAG, Platinum sau Signature, pentru plăți simple și sigure, atât în n România, cât și în afara țării.

Mai multe informații despre avantajele fiecărui card: rate fără dobândă, bonusuri, asigurări de călătorie, programe de loialitate și multe altele, precum și regulamentul campaniei sunt disponibile AICI.