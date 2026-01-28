Exim Banca Românească trage un semnal de alarmă: ”Concluziile formulate fără rigoare și responsabilitate sau informațiile prezentate inexact pot genera nejustificat riscuri reputaționale, cu potențial impact asupra stabilității băncii”. Ce spune banca despre Traian Halalai, sediul instituției și facilitățile acordate, în numele și în contul statului român, unor companii

Exim Banca Românească reacționează în contextul unor materiale apărute în mass media pe teme cum sunt: facilităților acordate, în numele și în contul statului român, unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air, sediul băncii și conducerea instituției de credit.

”Adresăm rugămintea tuturor factorilor decizionali – politici și guvernamentali, precum și mass media și formatorilor de opinie de a reflecta public activitatea băncii într un mod corect, obiectiv și echilibrat. Exim Banca Românească este o bancă comercială de importanță sistemică și parte din top 10 bănci de pe piață, orice concluzii formulate fără rigoare și responsabilitate sau informații prezentate inexact putând genera nejustificat riscuri reputaționale, cu potențial impact asupra încrederii clienților și stabilității băncii”, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

”Facilitățile acordate companiilor menționate reprezintă expuneri ale statului român. Ele nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii și nu sunt parte a situațiilor financiare, a expunerilor și a indicatorilor financiari ai băncii. Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA – organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 milioane euro”, se precizează în comunicatul de presă.

Implicarea Exim Banca Românească în aceste operațiuni se limitează strict la activitatea de agent și este gestionată de o structură organizatorică independentă, separată de activitățile specifice de bancă comercială universală, conform Legii 96/2000 cu modificările și completările ulterioare. Rolul acestei structuri se limitează strict la analiza tehnică a solicitărilor primite de la companii sau de la băncile finanțatoare (în cazul garanțiilor) și la transmiterea acestora către autoritățile decidente pentru avizare/aprobare.

Potrivit Exim Banca Românească, în cadrul analizei tehnice, se evidențiază riscurile asociate fiecărei tranzacții, precum riscul de nerambursare, riscul financiar, riscuri de piață/afacere, riscul de executare, riscul de garanție colaterală, cât și alte categorii de riscuri. Precizăm că în cazul tuturor expunerilor menționate, toate aceste riscuri au fost evidențiate și reflectate în documentațiile întocmite, fără a avea la bază criterii subiective, ci doar judecată profesională solidă și prudentă.

”Conducerea băncii nu aprobă aceste facilități. Din 30 septembrie 2025, Exim Banca Românească nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului, în prezent gestionând angajamentele aflate în derulare”, subliniază reprezentanții Exim Banca Românească în informarea de presă transmisă publicației BankingNews.

Ce spune Exim Banca Românească despre sediul băncii

Instituția de credit reiterează și reconfirmă infomațiile transmise anterior potrivit cărora procesul de schimbare a sediului social s-a realizat cu deplina respectare a prevederilor legale, toate etapele fiind aprobate la nivelul Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor.

”Negocierea și încheirea contractului de sublocațiune aferent noului sediu central al băncii s-a făcut, de asemenea, în condiții de legalitate și eficiență economică, termenii și condițiile esențiale ale contractului fiind, de asemenea, aprobate de Consiliul de Administrație. Încheirea și derularea contractului de sublocațiune au făcut anterior obiectul unor verificări extinse, atât din partea unor autorități administrative, cât și judiciare (Curtea de Conturi, Direcția Națională Anticorupție etc.), nefiind constatată nicio încălcare a legii și nefiind dispusă nicio măsură coercitivă în consecință”, susțin reprezentanții instituției de credit.

Ce spune Exim Banca Românească despre Traian Halalai și echipa de conducere a băncii

”Conducerea băncii este asigurată de Consiliul de Administrație și Comitetul de Direcție. Întreaga echipă de conducere – aprobată de Banca Națională a României – deține o experiență solidă de peste zece ani în sistemul financiar bancar, experiență care a permis luarea unor decizii strategice consecvente, bine fundamentate și orientate spre performanță pe termen lung.

Numirea actualului Consiliul de Administrație al băncii a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la finele lunii noiembrie 2024, în urma derulării unei proceduri transparente și competitive de selecție – cu peste 30 de aplicații, dintre care 15 au fost selectate. Procedura, reglementată legal, a fost derulată de către o comisie creată la nivelul Ministerului Finanțelor, formată din specialiști, stabilită prin ordin al Ministrului Finanțelor. Rigurozitatea procedurii de selecție a fost confirmată și de faptul că toți candidații selectați au întrunit cerințele stricte de adecvare prevăzute de legislația specifică aplicabilă instituțiilor de credit, obținând ulterior aprobarea Băncii Naționale a României în vederea exercitării responsabilităților.

În ceea ce îl privește pe președintele executiv Traian Halalai, a absolvit ca șef de promoție Facultatea de Finanțe-Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice din București, continuând ulterior activitatea academică în calitate de asistent universitar. De asemenea, a finalizat programul MBA al Școlii Doctorale de Finanțe Bănci București și a urmat un stagiu de specializare doctorală la Erasmus University din Rotterdam, Olanda, ceea ce i-a consolidat atât expertiza teoretică, cât și perspectiva internațională asupra industriei bancare.

El a acumulat o experiență de peste 30 de ani în sectorul bancar local și internațional, ocupând funcții de conducere în instituții financiare de prestigiu – Grupul National Bank of Greece, ING Olanda și bănci comerciale din România”, se mai arată în comunicatul de presă remis de Exim Banca Românească.