Banca Transilvania accelerează adopția AI: peste 1,3 milioane de utilizatori și o utilizare internă de 90%, în 2025

Banca Transilvania a înregistrat în 2025 peste 1,3 milioane de interacțiuni cu canalele sale AI dedicate clienților, în paralel cu o adopție internă masivă a instrumentelor digitale, ce a depășit 90%. Banca își consolidează astfel poziția de pionier al inteligenței artificiale în bankingul românesc.

1,3 milioane de persoane au interacționat în 2025 cu Grupul Banca Transilvania prin intermediul canalelor de comunicare externă care integrează inteligența artificială (AI)


Potrivti băncii, chatboții și opțiunea de căutare inteligentă și suport au devenit parte din experiența zilnică a clienților, oferind răspunsuri rapide, simplificate, personalizate și disponibile non-stop.

AI pentru clienți


•550.000 de persoane au accesat opțiunea AI Search pe site-urile Grupului Banca Transilvania în cursul anului trecut, însemnând +28% în 2025 față de 2024. Opțiunea AI Search a fost folosită cel mai mult pe site-urile Întreb BT, Banca Transilvania și BT Go.
•Vizitatorii adresează, în medie, trei întrebări și rămân în conversația cu chatbot-ul aproximativ trei minute. Cele mai populare subiecte în 2025 au fost despre produse și despre funcționalitățile aplicațiilor BT Pay și BT Go.
•Peste 700.000 de persoane au folosit în cursul anului trecut asistentul virtual Chat BT și au realizat 1,5 milioane de interacțiuni. 80% din utilizatori au găsit informațiile căutate cu ajutorul AI Search, doar 20% au apelat, pentru informații suplimentare, și la persoane din echipa BT Contact Center & Customer Care. Cele mai frecvente căutări au fost despre BT Pay, precum și despre produse și servicii oferite de Grupul Banca Transilvania. Chat BT a fost lansat în ianuarie 2025.

AI pentru angajați

Intern, anul trecut, Banca Transilvania a mai făcut un pas privind inteligența artificială, prin lansarea programului AIvolution, destinat angajaților, pentru transformarea modului în care aceștia lucrează, colaborează și inovează prin adaptarea responsabilă și eficientă a tehnologiilor AI.

Asistenții Microsoft 365 Copilot și GitHub Copilot, care ajută la accelerarea unor obiceiuri noi în munca de zi cu zi a angajaților, sunt un exemplu de proiect de integrare AI în cadrul echipei băncii. În acest sens, a fost înregistrată o utilizare internă de peste 90%, iar peste 80% dintre angajații BT cu licențe Copilot consideră că aceste instrumente le îmbunătățesc calitatea muncii. Timpul economisit considerat este de 1–2 ore/zi, conform unui sondaj intern BT.

Un alt exemplu este integrarea AI-ului în anumite activități ale echipei BT Contact Center & Customer Care, pentru creșterea eficienței în asistarea clienților.

Deschizător de drumuri în folosirea AI-ului în banking


BT a fost prima bancă din România care a integrat inteligența artificială în comunicare, servicii și produse, odată cu lansarea chatbot-ului pe propriul site, în 2017, se precizează într-un comunicat de presă.

Evoluția permanentă a ecosistemului AI al Băncii Transilvania este susținută prin parteneriate cu jucători cheie în tehnologie, precum DRUID, Microsoft și Crayon.


Investițiile Băncii Transilvania în tehnologie sunt orientate spre valorificarea potențialului inteligenței artificiale pentru a redefini experiența clienților și a eficientiza procesele interne. Prin integrarea responsabilă a soluțiilor AI, banca susține învățarea continuă, incluziunea și educația financiară, contribuind la gestionarea mai eficientă a banilor.

