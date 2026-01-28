Mugur Tolici este noul director al Direcției emisiune, tezaur și casierie a Băncii Naționale a României

Începând cu data de 1 februarie 2026, Mugur Tolici va prelua funcția de director al Direcția emisiune, tezaur și casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României (BNR).​​​ În prezent director la Direcția resurse umane, Mugur Tolici preia atribuțiile de la Ion Nițu, care a condus DETC din anul 1999.

Mugur Tolici: O responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism și respect

“Preluarea conducerii Direcției emisiune, tezaur și casierie reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism și respect, așa cum mi-am îndeplinit toate rolurile profesionale în cei peste 30 de ani de activitate în Banca Națională”, declară Mugur Tolici, potrivit BNR.

Mugur Tolici a venit la BNR în anul 1994

Mugur Tolici și-a început cariera în cadrul băncii centrale în anul 1994 și a condus câteva direcții din structura instituției înainte să devină director de resurse umane, în noiembrie 2009. Astfel, el a fost director al Direcției de politică monetară timp de un an până în 1999, consilier al viceguvernatorului BNR Cristian Popa în perioada 2000-2004 și apoi director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu din decembrie 2004 până în martie 2008. Ulterior, acesta a ocupat postul de director adjunct al DETC timp de aproape doi ani.

În intervalul 2018 – 2019, Mugur Tolici a îndeplinit funcția de reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional (FMI).



Mugur Tolici este absolvent al specializării Finanțe-Bănci în cadrul Academiei de Studii Economice (1993), unde, în 2010, a obținut și diploma de doctor în economie. În 1998, el a urmat cursurile unui program în domeniul afacerilor internaționale la Georgetown University (SUA).



