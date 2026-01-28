Cristian Popa, BNR: Se schimbă banii în România. Noul casier BNR, Mugur Tolici, are și o semnătură frumoasă

Se schimbă banii în România. Nu cu mult, dar se schimbă: pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă. Noul casier central al BNR va fi domnul Mugur Tolici, unul dintre veteranii băncii. Noile bancnote vor circula, desigur, în paralel cu cele aflate deja în uz.

Începând cu 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României. În prezent director al Direcției Resurse Umane, acesta preia atribuțiile de la domnul Ion Nițu, care a condus DETC începând cu anul 1999.

Nu doar că este unul dintre directorii cu experiență internațională ai băncii, coordonând până acum o direcție importantă, dar Mugur Tolici este și un manager foarte bun, muncitor și proactiv. Iar, ca bonus pentru colecționarii de bancnote, are și o semnătură frumoasă.

Vom colabora în continuare, chiar mai îndeaproape, pentru dezvoltarea activității numismatice a BNR și nu numai.

Îi urez mult succes în noul rol și îi mulțumesc predecesorului său, domnul Ion Nițu, pentru contribuția adusă la buna funcționare a BNR într-un domeniu esențial pentru orice bancă centrală: emisiunea monetară.

Cristian I. Popa, CFA este membru al Consiliului de administrație al BNR.

Opinia prezentă îi aparține autorului și nu reprezintă poziția Băncii Naționale a României.