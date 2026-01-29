Cum schimbă ING educația din România: lecții financiare, școli modernizate și generații responsabile. Mihaela Bîtu explică: „O societate educată financiar este mai rezilientă și mai liberă”

Peste 55.000 de elevi, studenți, profesori și membri ai comunităților au participat în 2025 la cele 14 programe educaționale strategice susținute de ING Bank România. Inițiativele au vizat dezvoltarea competențelor financiare, modernizarea infrastructurii școlare și formarea cadrelor didactice, în aproape 100 de instituții de învățământ din București și alte 15 județe.

ING Bank a investit în educație, a dezvoltat infrastructura școlară și a oferit oportunități reale pentru comunitățile vulnerabile

Demersurile ING Bank în domeniul educației integrează trei dimensiuni: 1) dezvoltarea competențelor de educație financiară, civică și de sustenabilitate în rândul tinerilor; 2) pregătirea profesorilor și 3) sprijinirea procesului educațional prin transformarea spațiilor de învățare. Programele de educație susținute de ING Bank sunt menite să inspire tinerii și să construiască o societate mai rezilientă și mai liberă în propriile decizii.

Inițiativele educaționale implementate cu sprijinul ING Bank în 2025 s-au desfășurat în București și alte 15 județe din România și au implicat elevi și cadre didactice din aproape 100 de instituții de învățământ, printre care grădinițe, școli, licee și universități.

Mihaela Bîtu: „O societate educată financiar este, în mod fundamental, o societate mai rezilientă, mai sustenabilă, mai liberă”

„Pentru noi, procesul educațional pornește chiar de la calitatea spațiului în care elevul învață și ajunge până la complexitatea deciziilor financiare pe care le va lua ca adult. Implicarea ING Bank în acest ecosistem este o prioritate strategică, deoarece o societate educată financiar este, în mod fundamental, o societate mai rezilientă, mai sustenabilă, mai liberă. Rezultatele se vor reflecta în maturitatea economică a generațiilor viitoare și în capacitatea noastră, ca indivizi, de a construi un viitor sustenabil și prosper”, spune Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Proiectele susținute de ING Bank pe parcursul anului 2025 au oferit tinerilor cunoștințele necesare pentru o viață financiară echilibrată și au contribuit la crearea unor școli mai sigure, moderne și prietenoase, în care elevii pot învăța și se pot dezvolta armonios. În paralel, adulții aflați în situații vulnerabile au primit sprijin practic pentru gestionarea mai eficientă a resurselor financiare, demonstrând că educația poate fi un instrument real de incluziune și transformare socială.

ING în comunitate: Dezvoltarea infrastructurii școlare și implicarea elevilor în procesul de modernizare a instituțiilor de învățământ



În cadrul programului „Începe la școală”, implementat de ING Bank împreună cu un consorțiu de organizații format din Școala Încrederii, CSR Nest, De-a Arhitectura și Centrul de Evaluare și Analize Educaționale (CEAE), un număr de 10 școli au finalizat expertize tehnice pentru îmbunătățirea infrastructurii și pentru a deveni mai eficiente energetic, cu impact direct pentru peste 6.500 de elevi și personal didactic.

În 2025, trei școli din județele Cluj, Vâlcea și Dolj au fost reabilitate și modernizate pentru a asigura siguranță și confort. Intervențiile au vizat structura clădirilor și infrastructura tehnică și au inclus reparații, modernizări ale instalațiilor și dotarea cu sisteme sustenabile de încălzire și energie. Investiția de peste 620.000 de euro a permis modernizarea a 1.162 mp, a transformat școlile în spații luminoase, eficiente și prietenoase.

Din cele 10 școli implicate, șase au finalizat programul „My School can be Cool” al organizației De-a Arhitectura, prin care elevi, profesori și arhitecți au lucrat împreună pentru a identifica idei de transformare a spațiilor de învățare printr-un proces participativ. Copiii au investigat problemele reale ale școlilor, au propus soluții, au realizat machete, bugete și prezentări. Toate cele șase echipe au obținut finanțare și au realizat intervenții în școli, în perioada septembrie – noiembrie 2025, în zonele de relaxare, spații verzi, biblioteci sau colțuri de învățare. În anul școlar 2025 – 2026, programul „De-a Arhitectura” a fost inițiat în alte patru școli din Timișoara, Sibiu și Cluj. Mai multe informații despre proiect se pot regăsi aici.

Programul „Extraordinar”, derulat de Narada cu sprijinul ING Bank, a sprijinit în prima parte a 2025 un număr de 10 școli gimnaziale și licee din județul Argeș, Bacău, Botoșani, Cluj, Iași, Prahova și București, să dezvolte inițiative pentru copii cu potențial nevalorificat și să transforme ideile lor în proiecte cu impact real în comunitate. În total, aproape 150 de elevi au lucrat în echipe și au propus soluții care au îmbunătățit experiența școlară pentru peste 6.500 de colegi. Programul a dus la crearea a 7 laboratoare educaționale complet echipate și la implementarea a 10 proiecte comunitare. Printre acestea se numără reviste școlare și studiouri media, expoziții multisenzoriale, platforme digitale și inițiative antreprenoriale, ceea ce ilustrează modul în care talentul copiilor poate aduce o schimbare semnificativă atât în școli, cât și în comunitățile din jurul lor.

Din septembrie 2025, programul „Extraordinar” a continuat în patru școli gimnaziale din țară cu activități dedicate: târguri de toamnă, editarea unei reviste școlare, tipărirea și lansarea unei cărți comune, scrise de elevii Școlii Gimnaziale „Emil Isac” din Cluj, precum și realizarea unui podcast pentru a prezenta acțiunile desfășurate în Școala Gimnazială nr. 1 din Vlădești, județul Argeș.

Inovație didactică și formarea mentorilor: Sute de profesori sprijiniți în tranziția spre noi metode de predare



La nivel de formare în consorțiul „Începe la Școală”, programul „Școala Încrederii” a inclus derularea a peste 125 de ore de training online pentru profesori și personalul școlar, pentru a-i ajuta să-și dezvolte abilitățile socio-emoționale și să creeze lecții mai interesante și mai eficiente. Profesorii au învățat cum să dezvolte relații sănătoase în comunitatea școlii și să transforme modul în care elevii învață și colaborează, ceea ce a contribuit la crearea unor medii școlare mai coezive, eficiente și sustenabile. De asemenea, 15 profesori de fizică și chimie continuă explorarea metodei investigației la clasă, primind susținere și din partea comunității de sprijin a Centrului de Evaluare și Analize Educaționale (CEAE).

În cadrul programului „Matematica Altfel”, CEAE dezvoltă cu sprijinul ING Bank aplicarea metodei investigației pe programa de clasa a VI-a. Aproape 50 de profesori din țară au fost implicați urmând testarea metodei la clasă. Astfel, organizația urmărește ca orele să se transforme într-un spațiu interactiv de explorare și descoperire pentru elevi, care au devenit mai implicați și mai curioși, și-au dezvoltat gândirea critică și și-au consolidat abilitățile de rezolvare a problemelor.

În 2025, Teach for Romania, cu sprijinul ING Bank, a continuat să dezvolte programe strategice pentru transformarea școlilor și sprijinirea viitorilor profesori din comunități vulnerabile. În cadrul programului pentru directori și școli care învață „Leading School”, 22 de echipe manageriale și profesori au consolidat cancelariile și hub-urile de învățare și au creat un mediu școlar mai colaborativ. În paralel, programul pentru elevi de gimnaziu cu potențial didactic „Future Teacher in My Community” sprijină 100 de bursieri din 11 școli, iar prin extinderea atelierelor către colegi impactul a ajuns la aproape 1.000 de elevi.

Peste 220 de elevi au fost implicați în două noi programe educaționale dezvoltate de Narada, cu sprijinul ING Bank. În „Start bun în clasa a V-a”, diriginții au participat la sesiuni de formare și au lucrat timp de șase săptămâni cu elevii lor pentru a facilita o tranziție blândă către gimnaziu, iar în „Power Mode”, echipa Narada a susținut ateliere intensive de patru ore în patru școli, cu fiecare clasă pentru a-i pregăti pe elevii de clasa a VIII-a pentru etapa următoare din traseul lor educațional. Toți participanții au primit ghiduri de lucru pentru a continua procesul început în dezvoltarea autoreglării și autodisciplinei.

Educație financiară, civică și de sustenabilitate, competențe pentru viitor dezvoltate cu sprijinul ING Bank România

Programul de educație financiară dezvoltat împreună cu Federația Națională a Părinților ProEdu a adus concepte esențiale de gestionare a banilor în 105 licee din 43 de orașe și a implicat peste 20.000 de elevi. Sesiunile interactive au fost susținute de 60 de voluntari ING. Entuziasmul elevilor s-a reflectat în cele 850 de echipe înscrise în competiția dedicată programului, iar impactul inițiativei a fost recunoscut la nivel național prin acordarea Silver Award la Romanian PR Award, categoria Communication for the Financial Sector. De asemenea, elevii au avut acces la cursurile Banometru, un program gratuit de coaching financiar, creat în urmă cu 10 ani de Asociația Educație pentru Viața Reală și ING Bank. În 2025, Banometru a ajuns la peste 20.000 de români interesați să se educe financiar și să-și îmbunătățească relația cu banii.

Din 2025, ING Bank vine în sprijinul programelor „Democracy 101” și „Let’s Talk About You(th)”, derulate de Expert Forum, menite să dezvolte gândirea critică și implicarea civică în rândul tinerilor. Peste 500 de profesori au beneficiat de sprijin pentru îmbunătățirea procesului de învățare a educației civice, iar proiectul a ajuns la peste 1.000 de liceeni. Programele vor fi implementate cu precădere în școli din Focșani, Galați, Buzău, Bacău și București, ca parte a unui demers de formalizare a educației civice la materia obligatorie de clasa a VII-a.

Proiectul „ECO Student” continuă să implice studenții în educația pentru sustenabilitate, prin promovarea colectării și reciclării ambalajelor. Cu ajutorul celor șase aparate de colectare automată a ambalajelor, amplasate în campusurile Universității Politehnica București, Universității de Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Universitatea din Oradea și Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB) – cel mai recent partener academic care se alătură acestei inițiative – studenții din campusuri au colectat 200.000 de ambalaje.

Prin activări interactive și workshop-uri în campusuri, proiectul a crescut vizibilitatea Sistemului de Garanție-Returnare și a stimulat interesul tinerilor pentru reciclare și economie circulară. În paralel, alte aparate de colectare automată a ambalajelor sunt în curs de implementare la ASE București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timișoara, , Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași. Proiectul ECO Student va continua și în anul 2026.

De asemenea, ING Bank a susținut organizarea în iulie 2025 a UPT Campus Explorer, o tabără de vară dedicată elevilor de clasa a XI-a pentru a-i ajuta să își aleagă drumul la facultate și să descopere Universitatea Politehnica Timișoara. La ediția din acest an au participat 168 de liceeni din toată țara.