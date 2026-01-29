La 8 ani de la lansare, BT Pay a depășit 4,6 milioane de utilizatori, cu peste 1 milion de plăți zilnice cu telefonul. Oana Ilaș: Primul wallet nu se uită niciodată

Aplicația de wallet bancar dezvoltată de Banca Transilvania a ajuns la peste 4,6 milioane de utilizatori și generează volume zilnice impresionante: peste 1 milion de plăți cu telefonul, 400.000 de transferuri și 300.000 de confirmări ale cumpărăturilor online.

BT Pay, prima aplicație de tip wallet bancar lansată în România

În cei 8 ani de la lansare, BT Pay a evoluat de la o aplicație cu doar câteva funcționalități de bază – cum ar fi plata contactless și transferul de bani – la un ecosistem digital în care utilizatorii își gestionează banii de la A la Z: plătesc, economisesc, investesc, trimit/primesc bani, își administrează cardurile și accesează soluții bancare direct din aplicație.

Ce servicii poți accesa



Din BT Pay, clienții pot accesa, pe lângă serviciile Băncii Transilvania, soluțiile BT Capital Partners, BT Asset Management, BT Pensii și BT Direct pentru investiții în acțiuni și pentru economisirea în fonduri (de investiții, de pensii), respectiv pentru finanțări.



Funcționalitatea Donații, introdusă în 2020, a facilitat direcționarea a peste 1 milion de euro către cauze sociale și organizații non-profit. BT Pay Kiddo, lansat în 2023, are peste 180.000 de utilizatori și contribuie la educația financiară a copiilor și adolescenților.

Oana Ilaș: Primul wallet nu se uită niciodată

„Acum opt ani, BT Pay era un vis curajos. Azi este aplicația care a schimbat total modul în care oamenii își gestionează banii. A schimbat jocul, a ridicat standardul, a redefinit banking-ul la distanță și a arătat că tehnologia poate fi umană, accesibilă. A crescut constant, sănătos, devenind pentru mulți din cei 4,6 milioane de utilizatori primul lor wallet digital – iar primul wallet nu se uită niciodată.

BT Pay arată că ambiția și pasiunea pot rescrie o industrie și că pot duce banking-ul acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie de el, în viața de zi cu zi.”, declară Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

Lansări BT Pay care au inspirat piața:



•Primele plăți contactless cu telefonul (2018);

•Primul card de masă înrolat într-un wallet (2018);

•Integrarea cu aplicații de monitorizare a activității fizice și premii în funcție de intensitatea acesteia pentru încurajarea unui stil de viață sănătos (2018);

•Primele retrageri de numerar contactless de la bancomatele BT (2019);

•Card de credit digital obținut în câteva minute, care poate fi folosit instant la cumpărături (2021);

•Primul card digital animat din Europa, lansat împreună cu Visa (2023);

•BT Visa UNTOLD, primul card din lume animat, lansat în colaborare cu un festival de muzică (2023);

•Autentificarea clienților, cu ajutorul BT Pay, când apelează echipa BT Contact Center & Customer Care (2023);

•Simplificarea plăților online prin opțiunea Pay with BT Pay (2024);

•Primele autentificări în unitățile băncii folosind BT Pay (2025);

•Primele carduri cu efect sonor la fiecare plată sau transfer de bani, BT Visa UNTOLD și McLaren F1 Team Mastercard (2025);

•Integrarea inteligenței artificiale în aplicație și lansarea asistentului virtual Chat BT (2025).

La dezvoltarea aplicației au contribuit Visa, Mastercard și Endava, parteneri care susțin strategia băncii de a lansa constant funcționalități și deschiderea populației de a adopta rapid soluții de banking online.