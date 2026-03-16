BCR: 10 ani de Școala de Bani și o nouă provocare de Global Money Week: 100.000 de ore de educație financiară în 7 zile. Nicoleta Deliu-Pașol: ”Ne-am propus să ducem educația financiară mai aproape de viața de zi cu zi”

Banca Comercială Română (BCR) marchează ediția din acest an a Global Money Week prin lansarea inițiativei naționale „Se dă edufin la toată lumea”, o mobilizare care își propune să aducă educația financiară în cât mai multe momente din viața de zi cu zi, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Inițiativa pornește de la concluziile raportului de impact realizat la 10 ani de la lansarea programului Școala de Bani, unul dintre cele mai ample programe de educație financiară din România.

Analiza arată că educația financiară produce schimbări concrete în comportamentele financiare ale oamenilor: participanții își gestionează mai bine banii, economisesc mai frecvent, discută mai des în familie despre investiții și sunt mai pregătiți pentru situații financiare neprevăzute.

Ce schimbă educația financiară în viața oamenilor

Raportul de impact realizat la aniversarea programului evidențiază diferențe clare între persoanele care au beneficiat de programe de educație financiară și cele care nu au participat la astfel de cursuri.

• 78,5% dintre participanți declară că își țin evidența cheltuielilor, comparativ cu 65,3% în rândul celor care nu au participat la cursuri.

• 62,6% dintre participanți spun că au început să economisească lunar după participarea la programe, iar 60,1% declară că și-au creat un fond de urgență.

• 39,8% dintre participanți spun că ar putea acoperi fără probleme o cheltuială neprevăzută de 5.000 de lei, comparativ cu 26,6% dintre cei care nu au participat la programe.

La un șoc financiar de 10.000 de lei, diferența este aproape dublă: 26,3% față de 12,8%.

”După 10 ani de Școala de Bani și mii de copii, tineri, adulți, profesori care au trecut prin programele noastre de educație financiară, vedem foarte clar că educația financiară produce schimbări reale în viața oamenilor. Românii încep să își gestioneze mai atent bugetul, să își construiască un fond de urgență și, în general, să aibă o relație mai bună cu banii lor. Tocmai de aceea, de Global Money Week, ne-am propus să ducem educația financiară mai aproape de viața de zi cu zi. Prin inițiativa „Se dă edufin la toată lumea”, vrem să arătăm că, uneori, este suficient un minut pentru a înțelege un concept financiar sau pentru a face primul pas către decizii mai bune pentru banii noștri”, a menționat Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

Pe lângă toate aceste schimbări de comportament, raportul de impact la 10 ani de Școala de Bani mai arată că educația financiară crește și încrederea în propriile decizii: 55,6% dintre participanți declară că se simt pregătiți să își gestioneze mai bine banii, comparativ cu 28,6% dintre cei care nu au participat la programe. Aceste rezultate confirmă că educația financiară nu înseamnă doar informație, ci obiceiuri care pot schimba relația oamenilor cu banii pe termen lung.

De Global Money Week: educația financiară ajunge în viața de zi cu zi

Pornind de la aceste rezultate, BCR lansează în Global Money Week inițiativa „Se dă edufin la toată lumea”, prin care educația financiară este adusă mai aproape de situații din viața de zi cu zi a oamenilor.

Campania pleacă de la o întrebare simplă: cum ar arăta o săptămână în care educația financiară apare peste tot în viața cotidiană? Nu doar într-un curs sau într-un workshop, ci în momentele mici în care avem câteva secunde de atenție? Astfel, pe parcursul Global Money Week, BCR își propune să ducă educația financiară în micro-momentele din viața de zi cu zi, prin micro-lecții de educație financiară de 30 sau 60 de secunde. Acestea explică pe scurt concepte sau obiceiuri financiare utile, precum buget personal, economisire, investitii, fond de urgență, dobândă și inflatie și multe altele. Micro-lecțiile vor apărea în contexte diferite, în aplicații digitale, în spații publice, pe social media sau în media offline, astfel încât educația financiară să poată fi descoperită în momentele mici ale zilei de cât mai mulți români.

Ideea centrală este simplă: educația financiară nu trebuie să fie complicată sau formală. Prin limbajul simplu și accesibil și demistificarea noțiunilor de educație financiară, uneori este suficient un minut pentru a înțelege un concept sau pentru a face un pas către decizii financiare mai responsabile.

100.000 de ore de educație financiară în 7 zile

Prin această mobilizare, BCR își propune să adune 100.000 de ore de educație financiară în doar 7 zile, marcând simbolic 10 ani de Școala de Bani. Inițiativa este o invitație adresată partenerilor, comunităților și organizațiilor de a duce educația financiară mai departe și de a contribui la extinderea accesului la informații și instrumente financiare pentru cât mai mulți oameni.