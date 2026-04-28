Asigurarea de locuință, inclusiv pentru clienții Banca Transilvania care nu au împrumuturi ipotecare: 100% online, prin BT Pay. Oana Ilaș: ”Extindem accesul la soluțiile Groupama pentru a contribui la formarea unor comportamente financiare sănătoase”

Într-un context în care doar 18% dintre locuințele din România sunt asigurate printr-o poliță facultativă, Banca Transilvania și Groupama se implică pentru a crește gradul de asigurare și pentru a încuraja educația financiară și digitală.

De acum, toți clienții băncii, inclusiv cei care nu au împrumuturi ipotecare, pot încheia Asigurarea de locuință din BT Pay, poliță emisă de Groupama, liderul industriei de asigurări din România, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Acoperiri extinse pentru locuințe, 100% online

• Asigurarea, care poate fi obținută 100% online, poate fi încheiată atât de persoanele care dețin o proprietate în România, cât și de cele care doresc să asigure imobilul, tot din România, al unei alte persoane. Datorită acestei flexibilități, soluția de asigurare este potrivită inclusiv pentru românii din diaspora.

• Asigurarea acoperă cele mai frecvente riscuri care pot afecta locuința, bunurile din interior și eventualele daune provocate altor persoane. Clienții pot adăuga extra-opțiuni, precum asigurarea aparatelor electrice, electronice și electrocasnice pentru acoperirea daunelor electrice, asistență tehnică de urgență sau asigurarea centralelor termice.

• Asigurarea obligatorie PAD (Polița de Asigurare împotriva Dezastrelor) poate fi emisă simultan cu polița de asigurare facultativă, tot din BT Pay.

• Costul asigurării este personalizat, calculat în funcție de caracteristicile imobilului și de acoperirile alese. Plata poate fi efectuată integral sau în 6 ori 12 rate, dacă este realizată cu un card de cumpărături Star BT.

• Polița are o valabilitate de 1 an.

Incendiile, principalul risc

8 din 10 cele mai mari dosare de daună achitate în primele 9 luni ale anului 2025 au fost pentru daune cauzate de incendii, de peste 1,3 milioane de euro (aproximativ 6,9 milioane de lei), conform Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Parteneriat BT – Groupama pentru extinderea accesului la soluții de asigurare

„Extindem accesul la soluțiile Groupama pentru a contribui la formarea unor comportamente financiare sănătoase și pentru a aduce produsele de asigurare cât mai aproape de oameni – fie că vorbim de asigurările de locuință sau de cele de călătorie. BT Pay este un ecosistem în care banking-ul și asigurările funcționează împreună natural și intuitiv, eliminând barierele tradiționale precum distanța, timpul sau complexitatea. Ne bucurăm de parteneriatul solid cu Groupama, datorită căruia aducem asigurările mai aproape de oameni, indiferent de zona în care locuiesc sau de nivelul lor de familiaritate cu produsele financiare” – afirmă Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

„Noi și partenerii noștri de la Banca Transilvania știm că românii își doresc produse și servicii simple, ușor de personalizat și achiziționat. De aceea ne bucurăm că, împreună, le putem oferi clienților noștri o opțiune simplă, rapidă și sigură de a-și achiziționa o asigurare a locuinței, direct din aplicația BT Pay. De-a lungul parteneriatului nostru, unul care are la baza valori și credințe comune, am gândit împreună soluții și servicii utile, accesibile, care sunt adaptate realităților cotidiene și așteptărilor pe care clienții le au de la brandurile în care cred. Știm că în peisajul digital actual simplitatea și siguranța sunt esențiale, de aceea aceasta este mai mult decât o colaborare, este angajamentul nostru comun de a oferi experiențe relevante și moderne” – declară Călin Matei, Director General, Groupama.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană privind numărul de proprietari de locuințe, aproximativ 94% dintre români deținând un apartament sau o casă, conform Eurostat (2025).