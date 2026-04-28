România intră într-un fond regional pentru infrastructură strategică. BID, FEI și patru bănci de dezvoltare vor să mobilizeze cel puțin 2 miliarde de euro. Raluca Nicolescu: Contribuim la crearea unui cadru eficient pentru mobilizarea capitalului și dezvoltarea unor proiecte cu impact real în economie

România va participa, prin Banca de Investiții și Dezvoltare, la un nou vehicul regional de finanțare dedicat infrastructurii strategice. Inițiativa, lansată în cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, urmărește mobilizarea a cel puțin 2 miliarde de euro pentru proiecte din Europa Centrală și de Est, în domenii precum energia, transportul, conectivitatea digitală și infrastructura socială.

România, prin Banca de Investiții și Dezvoltare, participă la dezvoltarea unui nou „fond de fonduri” dedicat infrastructurii strategice în Europa Centrală și de Est

România, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), a semnat, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări din Dubrovnik, Croația, un memorandum de participare la dezvoltarea unui „fond de fonduri” dedicat infrastructurii strategice, alături de Fondul European de Investiții (FEI) și de alte patru bănci naționale de dezvoltare din Polonia, Lituania, Slovenia și Croația. Inițiativa urmărește mobilizarea a cel puțin 2 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură în Europa Centrală și de Est, sumă care are potențial de a crește prin atragerea altor instituții financiare de dezvoltare.

Mandatată de Guvernul României, Banca de Investiții și Dezvoltare reprezintă statul în acest vehicul investițional de tip „fond de fonduri”, administrat de FEI și dedicat dezvoltării infrastructurii regionale.

Alexandru Nazare: Implicarea BID demonstrează capacitatea noastră de a utiliza instrumente financiare moderne pentru a atrage capital

„Această inițiativă reflectă angajamentul României de a sprijini investițiile strategice și de a accelera convergența economică în regiune. Implicarea BID demonstrează capacitatea noastră de a utiliza instrumente financiare moderne pentru a atrage capital și a susține dezvoltarea infrastructurii naționale și regionale”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Noul instrument consolidează rolul de lungă durată al băncilor de dezvoltare

Fondul Fondurilor pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, propus de FEI, completează eforturile de investiții regionale existente, inclusiv Fondul de Inovare și Fondul de Investiții ale Inițiativei celor Trei Mări.

Acest nou instrument consolidează rolul de lungă durată al băncilor de dezvoltare, inclusiv BID, și al Grupului BEI în sprijinirea dezvoltării infrastructurii și creșterii economice în Europa Centrală și de Est.

Raluca Nicolescu: Contribuim la crearea unui cadru eficient pentru mobilizarea capitalului și dezvoltarea unor proiecte cu impact real în economie

„Participarea BID la această inițiativă marchează un pas important în consolidarea rolului nostru ca investitor instituțional activ în proiecte strategice de infrastructură. Prin colaborarea cu FEI și cu partenerii regionali, contribuim la crearea unui cadru eficient pentru mobilizarea capitalului și dezvoltarea unor proiecte cu impact real în economie”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Cum va funcționa fondul: 500 milioane euro bani publici și efect de multiplicare

Structura propusă a fondului prevede mobilizarea a cel puțin 500 de milioane de euro din surse publice, incluzând contribuții de 250 de milioane de euro din partea țărilor participante prin băncile lor de dezvoltare și 250 de milioane de euro din partea FEI. Prin atragerea investițiilor private și efectul de multiplicare, mecanismul este conceput pentru a mobiliza o parte semnificativă din capitalul necesar proiectelor din statele Inițiativei celor Trei Mări. Fondul va sprijini proiecte în domenii precum energia, transportul, conectivitatea digitală și infrastructura socială.

Marko Primorac: Sprijin pentru competitivitate, sustenabilitate și convergență regională

„Creăm premise esențiale pentru o creștere economică mai rapidă, consolidând în același timp reziliența Europei. Parteneriatul nostru va debloca sprijin la scară largă pentru proiecte de infrastructură din Europa Centrală și de Est, în sectoare critice pentru competitivitate, sustenabilitate și convergență regională, generând locuri de muncă și noi oportunități de afaceri”, a spus Marko Primorac, Vicepreședinte al Grupului BEI.

Marjut Falkstedt: Aceste investiții transformă tranzițiile verde și digitală în proiecte concrete

„Reunim resurse naționale și expertiza FEI pentru a sprijini noua generație de investiții în infrastructură în regiunea celor Trei Mări, inclusiv în România. Aceste investiții transformă tranzițiile verde și digitală în proiecte concrete și demonstrează impactul real al FEI asupra economiei europene”, suține Marjut Falkstedt, director general al FEI.

Ce înseamnă modelul „fond de fonduri”

Modelul de tip „fond de fonduri” permite dezvoltarea pieței de investiții în infrastructură. BID va colabora cu FEI și cu ceilalți parteneri pentru a atrage investitori privați interesați, facilitând accesul la finanțare pentru proiecte de anvergură.

În plus, inițiativa va sprijini atât manageri de fonduri internaționali cu experiență, cât și echipe emergente din Europa Centrală și de Est, contribuind la dezvoltarea unei piețe locale de investiții mai puternice și îmbunătățind accesul la capital pe termen lung.



