BNR reproduce moneda de 5 lei din argint, emisă în anul 1880. Cât costă și de unde o poți cumpăra

Astăzi, 16 martie 2026, Banca Națională lansează în circuitul numismatic reproducerea monedei de 5 lei emisă în anul 1880, piesă emblematică a începuturilor sistemului monetar modern al României.

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 din Seria „Monedele României” – Reproducere monedă cu valoare nominală de 5 lei, emisă în anul 1880.

Carol I al României pe aversul monedei

Aversul monedei prezintă în centru efigia domnitorului Carol I al României în profil spre stânga. Litera „R” de la reproducere apare în stânga portretului, în partea de jos numele gravorului „KULLRICH” și inscripția „CAROL I DOMNUL ROMANIEI” în arc de cerc. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferința piesei.

Stema României din anul 1880 pe revers

Reversul monedei redă în centru stema României din anul 1880, având în partea de sus inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală reprezentată prin cifra „5” și litera „L” poziționate bilateral, în dreapta un spic de grâu, în stânga litera „B” și în exergă anul de emisiune „1880”. Toate elementele sunt înconjurate de un cerc perlat ce urmează circumferința piesei.

Reproducerile din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

1000 de monede la prețul de 800 de lei fiecare

Potrivit BNR, tirajul acestei emisiuni numismatice este de 1.000 piese. Preţul de vânzare pentru reproducerea din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 este de 800,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

În ce sucursale găsești monedele

Lansarea în circuitul numismatic a reproducerilor din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția acestora se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica.