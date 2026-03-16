Raiffeisen Bank România a lansat o comunitate pentru antreprenori. Ionuț Pătrăhău: ”Este o schimbare de paradigmă: de la relația tranzacțională bancă–client, la o comunitate în care suntem alături de antreprenori pe tot parcursul călătoriei lor”

Raiffeisen Bank România lansează GatadeBusiness, o comunitate de business pentru antreprenori. Acest moment marchează o schimbare de poziționare la nivelul Diviziei de Antreprenori a Raiffeisen Bank și consolidează rolul băncii de partener activ în dezvoltarea mediului de afaceri, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin GatadeBusiness, antreprenorii au astfel acces la o serie de beneficii și servicii adaptate nevoilor lor, de la soluții financiare, până la servicii complementare care să le simplifice activitatea de zi cu zi.

”Prin intermediul comunității GatadeBusiness, Divizia Antreprenori din Raiffeisen Bank face un pas strategic important, creând un ecosistem în care antreprenorul găsește, în același loc, soluții financiare, parteneri relevanți și instrumente digitale care îl ajută să-și ducă mai ușor businessul mai departe. Este o schimbare de paradigmă: de la relația tranzacțională bancă–client, la o comunitate în care suntem alături de antreprenori pe tot parcursul călătoriei lor, de la primul cont până la creștere accelerată”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte IMM, Raiffeisen Bank România.

Antreprenorii care devin clienți Raiffeisen Bank în perioada 16 martie – 30 iunie, prin achiziționarea unui pachet de cont curent Plus, Optim sau Extra, beneficiază de o ofertă specială în comunitatea de business.

Oferta include:

• 24 luni gratuit pentru pachetul de cont curent Plus, Optim, Extra

• Primele 3 luni zero comision de procesare pentru E-Pos și RaiPOS

• Rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate

• Leasing financiar cu dobândă fixă de 3,79 la euro

• 12 luni zero comision de administrare pachet de cont Gold

• Convenții salariale pentru angajați

• Până la 12 luni gratuite de facturare electronică prin SmartBill

• 30 % reducere pentru modificări sau înființare firmă prin Regnet

• 67% reducere pentru semnătură electronică certificată în cloud prin Trans Sped

Ofertele din comunitatea GatadeBusiness vor fi actualizate constant cu parteneriate și tool-uri relevante pentru activitatea de zi cu zi a antreprenorilor.