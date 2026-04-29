Premieră în bankingul românesc: un agent AI a făcut o plată în numele unui client BCR, prin Mastercard Agent Pay

Mastercard și BCR marchează o premieră pe piața locală: prima tranzacție live din România realizată de un agent AI, în numele unui client, prin soluția Mastercard Agent Pay. Plata a fost făcută cu acordul explicit al consumatorului, a fost autentificată și verificabilă, iar procesul arată cum ar putea arăta următoarea etapă a comerțului digital: cumpărături inițiate de inteligența artificială, dar controlate de client.

Primul agent AI ce cumpără o experiență

Mastercard și BCR au anunțat finalizarea primei tranzacții live prin Agent AI, autentificată, din România. Tranzacția a fost realizată prin Mastercard Agent Pay și arată cum agenții AI pot finaliza achiziții în numele consumatorilor, în condiții de siguranță, cu acordul explicit al acestora și cu un flux complet verificabil.

În acest caz, un agent AI a cumpărat, în numele unui client BCR, o experiență de pe Priceless.com. Procesul a fost gestionat end-to-end de PayOS, o platformă de plăți concepută pentru comerțul electronic realizat prin agenți AI.

Pentru protejarea datelor sensibile, tranzacția a folosit tokeni agentici, adică înlocuitori securizați ai numărului de card. În plus, identitatea consumatorului a fost verificată pe tot parcursul fluxului.

Cosmin Vladimirescu: Fiecare tranzacție inițiată de un agent AI rămâne sub controlul utilizatorului

„Inteligența artificială poate simplifica modul în care oamenii își gestionează cumpărăturile, însă încrederea și securitatea trebuie să rămână pe primul loc. Cu Agent Pay, ne asigurăm că fiecare tranzacție inițiată de un agent AI este transparentă, verificabilă și, cel mai important, rămâne sub controlul utilizatorului, în timp ce emitenții au vizibilitate deplină asupra fluxului. Colaborarea cu parteneri precum BCR ne ajută să aplicăm insight-urile obținute pentru a îmbunătăți continuu infrastructura și pentru a pregăti adoptarea la scară largă pentru întregul ecosistem”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

Dana Dima: Am reușit să deschidem în premieră în România o nouă etapă a soluțiilor inteligente de plată

„Comerțul prin utilizarea unui agent AI reprezintă o evoluție importantă în modul în care clienții vor interacționa cu serviciile digitale. Pe măsură ce tranzacțiile devin tot mai autonome, este esențial ca acestea să rămână sigure, transparente și controlate de client. Ne bucurăm că, împreună cu partenerul nostru Mastercard, am reușit să deschidem în premieră în România o nouă etapă a soluțiilor inteligente de plată”, a transmis Dana Dima, Vice-Președinte Executiv Retail & Private Banking BCR.

Ce este Mastercard Agent Pay

Mastercard Agent Pay este soluția prin care achizițiile inițiate de agenți AI pot fi realizate în siguranță. Potrivit informațiilor transmise de companie, consimțământul consumatorului este obținut în mod explicit, iar confirmarea plății este securizată prin Mastercard Payment Passkeys.

Astfel, tranzacțiile rămân transparente, autentificate și sub controlul consumatorului.

Mastercard anunță că va continua să colaboreze cu parteneri din Europa pentru extinderea tranzacțiilor agentice sigure și autentificate în mai multe industrii.