Profit.ro: Garanti BBVA a fost scoasă la vanzare. Raiffeisen Bank, ING Bank și Intesa Sanpaolo sunt interesate să cumpere subsidiara spaniolilor de la BBVA. Termenul de depunere a ofertelor este 13 februarie

Garanti BBVA

Trei bănci vor să cumpere Garanti BBVA România de la grupul spaniol BBVA. Până acum au înaintat oferte ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo, potrivit surselor Profit.ro, care afirmă că data finală de depunere a ofertelor este 13 februarie.

Garanti România este deținută de Garanti BBVA Turcia, printr-o companie din Olanda. Banca turcească este deținută la rândul ei de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, cu afaceri în principal în Spania și America Latină.

Garanti BBVA România avea o cotă de piață de 1,89% după active, ocupând locul 11 în România (la active de 16,7 miliarde de lei), potrivit sursei citate.

Atât pentru ING, cât și pentru Raiffeisen, achiziția Garanti BBVA România ar însemna să depășească 11% cotă de piață. Pentru Intesa Sanpaolo achiziția va însemna o cotă de piață de aproape 4%, mai arată Profit.ro .

