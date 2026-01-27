Negocierile consumatori-bănci au atins un nivel record în 2025: 96% rată de înțelegere amiabilă prin CSALB. Ce beneficii au câștigat clienții cu ajutorul CSALB

În 2025, mecanismul de conciliere dintre consumatori și bănci a atins cea mai ridicată eficiență de la înființarea CSALB: 96% dintre negocieri s-au încheiat cu acceptarea soluției propuse de conciliatori, iar timpul mediu de rezolvare a fost de doar 13 zile. Tot mai mulți români și-au rezolvat litigiile bancare în afara instanțelor, gratuit și rapid, confirmând maturizarea acestui instrument alternativ.

96% dintre cererile trimise de consumatori au fost acceptate de bănci

Negocierile dintre consumatori și bănci au evoluat spectaculos în 2025, CSALB raportând cea mai mare rată de acceptare a soluțiilor propuse de conciliatori din ultimii ani. În 96% dintre cererile acceptate spre negociere, părțile au ajuns la un acord amiabil, evitând instanțele de judecată. Media de timp pentru soluționare a fost de 13 zile – cea mai scurtă din istoria Centrului. Doar în 37 de negocieri nu s-a găsit un compromis.

Cereri mai puține. IFN-urile refuză negocierile cu consumatorii

Anul trecut, consumatorii au trimis 2.866 cereri de negociere către CSALB, dintre care 2.210 către bănci și 656 către IFN-uri. Recordul de cereri a fost înregistrat în 2024 (3.568 cereri), urmat de 2023 (2.932 cereri).

Față de acești ani, reducerea numărului de cereri în 2025 se datorează diminuării solicitărilor adresate IFN-urilor și a cererilor care vizează ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit.

-În 2023 numărul cererilor adresate băncilor era de 1.885, iar 1.047 cereri erau în raport cu IFN-urile;

-În 2024 CSALB a primit 2.644 cereri conforme în raport cu băncile (pentru consumatori/persoane fizice și pentru persoane juridice), iar 924 cereri conforme în raport cu IFN-urile.

Ponderea în scădere a cererilor adresate IFN-urilor (22,8% din total în 2025, față de 35,7% din total în 2023 și 25,8% în 2024) se datorează, probabil, și refuzului constant manifestat de IFN-uri de a intra în negocieri asistate de conciliatorii CSALB, refuz motivat de natura și de specificul creditelor acordate de aceste instituții de credit nebancare: împrumuturile fiind în general de valori mici și acordate pentru perioade scurte de timp.

Romanii au înțeles că nu pot solicita la CSALB ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit



Un alt motiv de scădere a numărului de cereri este diminuarea celor care vizau ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit. Odată cu această scădere a crescut ponderea cererilor negociabile, deoarece solicitările de ștergere a înregistrărilor din Biroul de Credit nu pot fi negociate în cadrul CSALB, ci trebuie adresate direct creditorilor care au făcut respectivele înregistrări.

De exemplu, în 2023, din totalul cererilor, 1.234 aveau ca obiect ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit, iar în 2024, erau 935 de cereri cu acest obiect. În 2025 doar 653 de cereri vizau ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit, ceea ce înseamnă că ponderea cererilor negociabile a crescut de la 58% în anul 2023, la 74% în anul 2024, respectiv la 77% în anul 2025.



În 2025 s-au format 909 dosare de negociere cu băncile și 2 dosare de negociere cu IFN-urile.

Proporția cererilor transformate în dosare este mai mare în 2025 chiar și față de anul 2024, când s-au înregistrat 1.078 de dosare (cel mai mare număr anual de dosare formate).

În spețele mai simple băncile și IFN-urile au rezolvat direct respectivele solicitări, fără a mai parcurge procedura concilierii. Au fost 336 soluționări directe în 2025, în 2024 au fost 301, iar în 2023 au fost 555.

14 conciliatori se ocupă de dosarele de la CSALB

Dintre cei 14 conciliatori activi în 2025, cele mai multe dosare au fost soluționate de Septimiu Stoica (69), urmat de Camelia Popa și Roxana Mustățea (67), iar Mihai Tănăsescu și Cosmin Vasile au intermediat fiecare câte 66 de negocieri.



Conciliatorii cu cea mai scăzută medie temporală de soluționare a litigiilor sunt: Septimiu Stoica (9,3 zile), Roxana Mustățea (10,1 zile), Mihaela Budișteanu (11,3 zile), Camelia Popa (11,4 zile), Valentin Cocean (11,6 zile) și Nela Petrișor (12 zile).

Septimiu Stoica: Azi pretențiile sunt dimensionate corect de către consumatori, iar băncile au înțeles că parteneriatul pe termen lung este mai important

“Ceea ce am observat în 2025 este că mecanismul concilierii a depășit faza de rodaj și de tatonare la nivelul băncilor, iar acestea au găsit modul optim de organizare și de scurtare a comunicării. De aici vine și rapiditatea cu care noi am putut propune soluțiile, iar părțile le-au putut accepta. O altă explicație este că lucrurile au devenit mai clare în procesul de conciliere. Atât consumatorii, cât și băncile s-au concentrat pe păstrarea relației lor comerciale. Astfel, prioritatea nu a mai fost ștergerea obligațiilor către bancă, ci optimizarea lor.



În primii ani ai CSALB cererile și așteptările consumatorilor erau ușor nerealiste, iar băncile se concentrau mai mult pe cine are dreptate și deveneau rigide. Acum, lucrurile stau fundamental diferit: pretențiile sunt dimensionate corect de către consumatori, iar băncile au înțeles că parteneriatul pe termen lung este mai important decât câștigarea unei dispute. Rezultatul este că rata negocierilor reușite crește, timpul de soluționare scade, iar calitatea dialogului cu ambele părți este superioară pentru conciliatori. Este drept că și noi, specialiștii din Corpul Conciliatorilor ne-am rodat. Așa cum pentru medici contează dacă sunt sau nu la prima operație, și pentru noi este importantă experiența dobândită. Eu, de pildă, am depășit 550 de dosare de negociere intermediate în cadrul CSALB începând cu anul 2016.”, a explicat Septimiu Stoica, conciliator CSALB.

În 2025, 151 de procese au debutat în instanță dar și-au găsit rezolvarea prin conciliere la CSALB

Anul trecut, 151 de procese care au debutat în instanță și-au găsit rezolvarea prin conciliere, în cadrul CSALB. Astfel, un total de 820 procese care s-au aflat pe rolul instanțelor au ajuns să fie soluționate amiabil, gratuit pentru consumatori și în doar 22 de zile (media ultimilor 5 ani), față de aproximativ 2 ani cât durează un proces în instanțele clasice.

Judecătorii au cerut găsirea unor soluții amabile



La recomandarea judecătorilor, la propunerea băncii sau la inițiativa consumatorilor, părțile aflate pe poziții contencioase au solicitat (înainte sau după primul termen de judecată) găsirea unei soluții amiabile, în cadrul CSALB. Cele mai multe soluții au vizat restituirea unor sume de bani consumatorilor sau suspendarea executării silite și reintrarea într-un grafic de rambursare. Cele mai multe cereri care au avut ca obiect încheierea unui proces au venit din județele Cluj, Mureș și Alba.

Câștigul consumatorilor din 2025 a ajuns la 3,22 milioane euro

Valoare totală a beneficiilor rezultate din negociere în anul 2025 este de 3,22 milioane euro, iar din 2016 beneficiile însumate sunt de 17,5 milioane de euro.

Valoarea medie a beneficiilor per dosar (din anul 2019 până în 2025) este de aproximativ 3.700 de euro. Cea mai mare valoare medie a beneficiilor din fiecare negociere a fost înregistrată în 2023: 4.900 euro.

Ponderea cea mai mare (50%) o au dosarele de negociere în care beneficiile rezultate dintr-o negociere sunt între 1.000 și 5.000 de euro.

Alexandru Păunescu: Deschidere la bănci, blocaj la IFN-uri

Alexandru Păunescu, explică cum băncile au evolut în toată această perioadă, însă IFN-urile au blocat negocierile cerute de consumatori.

„Analizând proporția cererilor negociabile, reducerea cererilor adresate IFN-urilor și creșterea procentului de negocieri încheiate cu împăcarea părților (96% din total), putem trage concluzia că anul 2025 a reflectat perfecționarea mecanismului de conciliere desfășurat în cadrul CSALB. Astfel, consumatorii au înțeles cum să redacteze mai bine cererile pentru a fi acceptate spre negociere, iar în cadrul procesului de conciliere părțile au fost dispuse să ajungă mai repede și mai des la o înțelegere. Din păcate, reducerea numărului de cereri adresate IFN-urilor evidențiază o problemă a acestor instituții nebancare în gestionarea amiabilă a problemelor întâmpinate de propriii consumatori.

Dacă în rândul băncilor rata de clasare nejustificată a cererilor a fost de 8 procente în 2025, apetitul IFN-urilor pentru înțelegere amiabilă cu consumatorii de produse și servicii financiare rămâne în continuare foarte redus. Astfel, în 2025 IFN-urile au acceptat spre negociere doar două cereri și doar într-un singur caz părțile au ajuns la un compromis (din 656 cereri). În alte 50 de cazuri a existat o soluționare amiabilă directă a cererilor formulate de consumatori în raport cu IFN-urile.

În schimb, băncile au primit 2.210 cereri anul trecut, au acceptat spre negociere 909, iar alte 286 de solicitări le-au rezolvat direct. Sunt bănci care au înțeles foarte bine avantajele soluționării alternative și care îndeamnă spre CSALB nu doar consumatorii care întâmpină dificultăți în plata ratelor, ci și pe aceia cu care conflictul a ajuns deja în instanță.

Recomandăm tuturor instituțiilor de credit să caute împreună cu persoanele fizice o rezolvare amiabilă în locul proceselor lungi și costisitoare, soluționarea prin negociere garantând o relație pe termen lung cu consumatorii.



Din fericire, evoluția mecanismelor de negociere în cadrul CSALB face ca 96% dintre acestea să se încheie cu acceptarea soluției propuse de conciliatori, într-un timp mediu de doar 2 săptămâni; Oamenii care solicită o negociere cu banca beneficiind de expertiza unor profesioniști precum conciliatorii cu care Centrul colaborează.”, a declarat Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naționale a României în Colegiul de Coordonare al CSALB.