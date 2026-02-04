UniCredit Bank lansează credite pentru achiziția locuinței cu dobândă fixă în primii doi ani, începând de la 4,59% pe an. Antoaneta Curteanu: ”A spune “casa mea” este unul dintre cele mai fericite și importante momente din viața fiecăruia și ne dorim să facem parte din astfel de reușite”

UniCredit Bank introduce un nou tip de dobândă la creditele pentru achiziția de locuințe, cu scopul de a oferi stabilitate în primii doi ani de rambursare și condiții competitive pe termen lung, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Creditul ipotecar de achiziție locuință include o dobândă fixă redusă de 4,69% pe an, în primii 2 ani, urmată de o dobândă variabilă redusă, stabilită în funcție de indicele de referință IRCC + 2,25%, astfel încât clienții să-și poată planifica ușor bugetul și să beneficieze, ulterior, de flexibilitatea condițiilor din piață. Pentru a beneficia de dobândă redusă clienții trebuie să îndeplinească condițiile de rulaj lunar și asigurare de viață.

Creditul Ipotecar Verde, destinat locuințelor cu eficiență energetică clasa A sau superioară, poate fi accesat de clienții care au oferta tranzacțională de cont bancar Premium, îndeplinesc condițiile de rulaj lunar, asigurare de viață și încheie o poliță facultativă de locuință, My Home, prin intermediul UniCredit Bank, beneficiază de o dobândă fixă redusă de 4,59% pe an, în primii 2 ani și ulterior variabilă, IRCC + 2,20%.

Dobânda standard practicată de UniCredit Bank la cele 2 credite, în cazul neîndeplinirii condițiilor de rulaj și asigurare de viață, este fixă de 5,69% pe an, în primii 2 ani și ulterior variabilă IRCC + 2,30%.

Prin nivelul dobânzii fixe, situat printre cele mai competitive din piață, produsul contribuie la reducerea efortului financiar lunar. Clienții care aleg să refinanțeze un împrumut existent pot, de asemenea, să optimizeze costurile prin accesarea acestei oferte, beneficiind de rate mai accesibile.

“A spune “casa mea” este unul dintre cele mai fericite și importante momente din viața fiecăruia și ne dorim să facem parte din astfel de reușite. Achiziția unei locuințe poate să fie mai simplă și mai ușoară pentru clienți, printr-un produs de creditare avantajos, care permite o organizare eficientă a bugetului lunar. Dobânda fixă din primii doi ani și condițiile preferențiale pentru locuințele eficiente energetic contribuie la un proces de finanțare sustenabil și ușor de gestionat.”, a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail, UniCredit Bank.

Totodată, prin intermediul campaniei “Creditul Ipotecar/imobiliar vine cu un cadou, pentru ce vrei tu” (valabilă până la data de 30.04.2026), clienții beneficiază de un bonus de 2.000 de lei, sumă care va fi virată în contul curent și poate fi utilizată pentru acoperirea costurilor conexe împrumutului.